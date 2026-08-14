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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Updated : Friday, 14 August 2026 (14:27 IST)

பல வருஷமா நெருங்கிய தோழிகள்!. டி.என்.ஏ சோதனையில் சகோதரிகள்!.. ஆச்சர்ய செய்தி!...

sisters
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (14:27 IST)
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ஒரு பெண்ணுக்கு நண்பனே கணவனானால் அது மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கையாக அமையும் என்கிற பாடல் வரிகளை தமிழ் சினிமாவில் நாம் கேட்டிருப்போம். அதேநேரம் தன்னுடன் பல வருடங்களாக பழகிய தோழியே தன்னுடன் பிறந்த சகோதரி என்ற ஒரு பெண்ணுக்கு தெரிய வந்தால் அந்தப் பெண் எவ்வளவு மகிழ்ச்சி அடைவாள்?.. அப்படி ஒரு சம்பவம் தற்போது உண்மையாகவே நடந்திருக்கிறது.

30 வருடங்களுக்கு முன்பு இந்தியாவில் இருந்து நெதர்லாந்து நாட்டிற்கு தத்து கொடுக்கப்பட்ட மீனா, மினல் என்கிற இரண்டு பெண்கள் கடந்த 30 வருடங்களாக தாங்கள் சகோதரிகள் என்பது தெரியாமலேயே தோழிகளாக பழகியிருக்கிறார்கள். சமீபத்தில் டி.என்.ஏ சோதனையில் அவர்கள் இருவரும் சகோதரிகள் என்பதும் அவர்கள் 30 வருடங்களுக்கு முன்பு இந்தியாவிலிருந்து தத்துக் கொடுக்கப்பட்டவர்கள் என்பதும் தெரியவந்திருக்கிறது..

sisters

இதையடுத்து இரு தோழிகளும் கட்டியணைத்து, கண்ணீர் மல்க தங்களின் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர். நாங்கள் இருவரும் முப்பது வருடங்களாக சகோதரிகளாகவே இருந்திருக்கிறோம். ஆனால் எங்களுக்கு அது தெரியவில்லை என உணர்ச்சி பொங்க அவர்கள் உள்ளூர் ஊடகங்களுக்கு பேட்டி கொடுத்து வருகிறார்கள். இவர்கள் தொடர்பான புகைப்படங்களும், வீடியோக்களும் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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