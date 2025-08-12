செவ்வாய், 12 ஆகஸ்ட் 2025
இந்தியாவிடம் பாய்ச்சல்.. சீனாவிடம் பதுங்கல்! வரிவிதிப்பை சீனாவுக்கு மட்டும் 90 நாட்கள் நீட்டித்த அமெரிக்கா!

Trump Xi jingping

உலக நாடுகளுக்கு பரஸ்பர வரி விதித்து அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் உத்தரவிட்டது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், சீனாவிற்கு வரிவிதிப்பிற்கான தற்காலிக தடையை மேலும் நீட்டித்துள்ளது அமெரிக்கா.

 

ஆரம்பத்தில் ட்ரம்ப் விதித்த பரஸ்பர வரியை கண்டித்த சீனா, அமெரிக்கா பொருட்களுக்கு தனது நாட்டில் வரியை உயர்த்தியது. இதனால் கோபமடைந்த அமெரிக்கா சீனாவுக்கான வரியை மேலும் உயர்த்தியது. இப்படியே இரு நாடுகளும் குடுமிப்பிடி சண்டையாக வரியை உயர்த்திக் கொண்டே செல்ல, உச்சப்பட்சமாக சீன பொருட்களுக்கு அமெரிக்காவில் 145 சதவீத வரியை விதித்தார் ட்ரம்ப்.

 

பின்னர் இரு நாடுகளிடையே சமரச பேச்சுவார்த்தை முடுக்கிவிடப்பட்ட நிலையில் புதிய வரிவிதிப்பை இரு நாடுகளும் 90 நாட்களுக்கு நிறுத்தி வைத்துள்ளதுடன், வரி விதிப்பு குறித்த பேச்சுவார்த்தையிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில் வரிவிதிப்பு நிறுத்தக் காலம் முடிவடைய உள்ள நிலையில் தானாக முன்வந்து மேலும் 90 நாட்கள் வரிவிதிப்பு தடையை நீடித்துள்ளது அமெரிக்கா.

 

ஆனால் இந்தியாவுடனான வரிவிதிப்பு குறித்த பேச்சுவார்த்தையில் அமெரிக்கா கறாராகவே நடந்து கொண்டது. நட்பு நாட்டிடம் கறாராகவும், ஆரம்பம் முதலே எதிரெதிரே நிற்கும் சீனாவிடம் அடங்கி நடந்து கொள்ளும் அமெரிக்காவின் மனோபாவம் விமர்சனத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளது. 

 

ஜனநாயகத்தின் மேல் விழுந்த பெரிய அடி இது! ராகுல்காந்தி கைது! - கமல்ஹாசன் கண்டனம்!

ஜனநாயகத்தின் மேல் விழுந்த பெரிய அடி இது! ராகுல்காந்தி கைது! - கமல்ஹாசன் கண்டனம்!இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தேர்தலில் முறைகேடு செய்ததாக குற்றம் சாட்டி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ராகுல்காந்தி உள்ளிட்ட எம்பிக்கள் கைது செய்யப்பட்டது குறித்து மாநிலங்களவை எம்.பி கமல்ஹாசன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

தெருவில் இருந்து நாய்களை எல்லாம் அகற்றிவிட்டால், அடுத்து குரங்குகள் வரும். அப்போது என்ன செய்வீர்கள்? மேனகா காந்தி

தெருவில் இருந்து நாய்களை எல்லாம் அகற்றிவிட்டால், அடுத்து குரங்குகள் வரும். அப்போது என்ன செய்வீர்கள்? மேனகா காந்திடெல்லியில் தெரு நாய்கள் தொடர்பான பிரச்சினை குறித்து, முன்னாள் பாஜக எம்.பி.யும், விலங்கு நல ஆர்வலருமான மேனகா காந்தி எழுப்பியுள்ள கேள்வி, பொதுமக்களிடையே பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

டிரம்ப் மிரட்டலை துளி கூட மதிக்காத பங்குச்சந்தை முதலீட்டாளர்கள்.. 2வது நாளாக ஏற்றம்..!

டிரம்ப் மிரட்டலை துளி கூட மதிக்காத பங்குச்சந்தை முதலீட்டாளர்கள்.. 2வது நாளாக ஏற்றம்..!அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப், இந்திய இறக்குமதி பொருட்கள் மீது 50% வரி விதித்ததால், இந்தியப் பங்குச்சந்தை கடுமையான சரிவை சந்திக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், கடந்த வாரம் ஓரளவு சரிவடைந்த பங்குச்சந்தை, இந்த வாரம் மீண்டும் ஏற்றத்துடன் வர்த்தகமாகி வருவது முதலீட்டாளர்களுக்கு நம்பிக்கை அளித்துள்ளது.

மனைவியின் சடலத்தை பைக்கில் கட்டி ஓட்டிச் சென்ற கணவன்! பிடித்து விசாரித்த போலீஸ்! - நெஞ்சை உலுக்கிய சோகக் கதை!

மனைவியின் சடலத்தை பைக்கில் கட்டி ஓட்டிச் சென்ற கணவன்! பிடித்து விசாரித்த போலீஸ்! - நெஞ்சை உலுக்கிய சோகக் கதை!நாக்பூர் நெடுஞ்சாலையில் ஒருவர் தனது மனைவியின் சடலத்தை பைக்கில் கட்டி தொங்கவிட்டப்படி ஓட்டிச் சென்ற சம்பவத்தை தொடர்ந்து அவரை பிடித்து போலீஸார் விசாரித்தபோது அதிர்ச்சிக்குரிய சோகக்கதை தெரிய வந்துள்ளது.

இந்தியா - அமெரிக்கா தலைநகரங்கள் இடையே விமான சேவை நிறுத்தம்! - ஏர் இந்தியா அதிர்ச்சி அறிவிப்பு!

இந்தியா - அமெரிக்கா தலைநகரங்கள் இடையே விமான சேவை நிறுத்தம்! - ஏர் இந்தியா அதிர்ச்சி அறிவிப்பு!இந்திய தலைநகர் டெல்லியில் இருந்து அமெரிக்க தலைநகர் வாஷிங்க்டனுக்கு இயக்கப்படும் விமான சேவை தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படுவதாக ஏர் இந்தியா நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

