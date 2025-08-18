திங்கள், 18 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Prasanth K
Last Modified: திங்கள், 18 ஆகஸ்ட் 2025 (11:16 IST)

சிறுமிகளை காதலனுக்கு விருந்தாக்கிய பெண் பராமரிப்பாளர்! - அமெரிக்காவில் அதிர்ச்சி!

அமெரிக்காவில் குழந்தைகளை பராமரிக்கும் இளம்பெண், தன்னிடம் வந்த சிறுமிகளை தனது காதலன் வன்கொடுமை செய்ய அனுமதித்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

அமெரிக்காவில் பெரும்பாலும் ஒரு வீட்டில் உள்ள தாய், தந்தை இருவருமே வேலைக்கு செல்லும் நிலையில் தங்களது குழந்தைகளை பராமரிக்க பேபி சிட்டர் எனப்படும் குழந்தை பராமரிப்பாளர்களை பணியமர்த்துவது வழக்கமாக உள்ளது.

 

அமெரிக்காவின் கலிபொர்னியா மாகாணத்தில் சாண்டியாகோவில் வசித்து வரும் பிரிட்னி மே லியான் என்ற இளம்பெண் பேபி சிட்டராக இருந்து வந்த நிலையில், அவரிடம் பலரும் தங்கள் வீட்டு பிள்ளைகளை அனுப்பி வைத்துள்ளனர். இந்நிலையில் 7 வயது சிறுமி ஒருவர் இனி ப்ரிட்னியிடம் செல்ல மாட்டேன் என தன் தாயாரிடம் அழுத்துள்ளார். 

 

விசாரித்ததில் ப்ரிட்னியின் காதலன் சாமுவேல் என்ற நபர் அந்த 7 வயது சிறுமியை அழைத்துச் சென்று பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததுடன் அதை வீடியோவும் எடுத்து வைத்திருந்தது தெரிய வந்துள்ளது. அதை தொடர்ந்து சாமுவேலை போலீஸார் கைது செய்து விசாரித்தபோது, அவரது செல்போனில் ஏராளமான சிறுமிகளை வன்கொடுமை செய்து வீடியோ எடுத்து வைத்திருந்தது தெரிய வந்துள்ளது.

 

அதை தொடர்ந்து சாமுவேலையும், அவருக்கு உடந்தையாக செயல்பட்ட ப்ரிட்னியையும் போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் அமெரிக்காவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K

கர்ப்பிணி பெண்கள், முதியவர்கள் மாநாட்டுக்கு வராதீங்க! - தவெக விஜய் வேண்டுகோள்!

கர்ப்பிணி பெண்கள், முதியவர்கள் மாநாட்டுக்கு வராதீங்க! - தவெக விஜய் வேண்டுகோள்!தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் இரண்டாவது மாநாடு மதுரையில் நடைபெற உள்ள நிலையில் கர்ப்பிணி பெண்கள், முதியவர்கள், மாற்றுத் திறனாளிகள் மாநாட்டிற்கு வர வேண்டாம் என கட்சி தலைவர் விஜய் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

3 நாட்களாக ஒரே விலையில் விற்பனையாகும் தங்கம் விலை.. மீண்டும் ஏறுமா? இறங்குமா?

3 நாட்களாக ஒரே விலையில் விற்பனையாகும் தங்கம் விலை.. மீண்டும் ஏறுமா? இறங்குமா?கடந்த இரண்டு நாட்களாக எந்தவித மாற்றமும் இல்லாமல் இருந்த தங்கத்தின் விலை, இன்றும் சென்னையில் அதே விலையில் நீடிக்கிறது. அதேபோல், கடந்த ஐந்து நாட்களாக வெள்ளியின் விலையிலும் எந்த மாற்றமும் இல்லை. இந்த நிலவரம் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி வாங்குபவர்களுக்கு சற்று ஆறுதல் அளிப்பதாக உள்ளது.

3 வயது குழந்தையை தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் விட்டுவிட்டு சென்ற மர்ம இளைஞர்.. அதிர்ச்சியில் போலீஸார்..!

3 வயது குழந்தையை தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் விட்டுவிட்டு சென்ற மர்ம இளைஞர்.. அதிர்ச்சியில் போலீஸார்..!சென்னை ரயில் நிலையத்தில் ஒரு இளைஞர் மூன்று வயது ஆண் குழந்தையை தனியாக விட்டு சென்ற சம்பவம் காவல்துறை மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சூரியனை விட்டு விலகும் பூமி! இன்று முதல் நமது உடலில் ஏற்படப்போகும் மாற்றம் என்ன?

சூரியனை விட்டு விலகும் பூமி! இன்று முதல் நமது உடலில் ஏற்படப்போகும் மாற்றம் என்ன?சூரியன் - பூமி இடையே நிகழும் அபெலியன் நிகழ்வினால் உடலில் சில ஒவ்வாமைகள் மாற்றங்கள் ஏற்படலாம் என்று எச்சரிக்கின்றனர் மருத்துவ நிபுணர்கள்.

ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக மாறிய புயல் சின்னம்.. கரையை கடப்பது எப்போது?

ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக மாறிய புயல் சின்னம்.. கரையை கடப்பது எப்போது?வங்கக்கடலில் உருவான புயல் சின்னம் தற்போது வலுப்பெற்று, ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக மாறியுள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com