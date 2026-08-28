சீனாவில் ஒரே இரவில் உடைந்த 60 அணைகள்.. வெளியேறிய 70 கோடி கன மீட்டர் தண்ணீர்.. உலகம் இதுவரை பார்க்காத பேரழிவு...
1975 ஆகஸ்ட் 8-ம் தேதி நள்ளிரவு. சீனாவின் ஹெனான் மாகாணத்தில் மக்கள் தூங்கிக் கொண்டிருந்த நேரம். திடீரென வானமே இடிந்து விழுந்தது போல ஒரு பயங்கர சத்தம். அடுத்த சில மணி நேரங்களில் நடந்தது வரலாற்றிலேயே மிக மோசமான அணை பேரழிவுகளில் ஒன்றாக மாறியது. “உடைவே உடையாது” என்று நம்பப்பட்ட சீனாவின் ‘இரும்பு அணை’ என்று அழைக்கப்பட்ட பான்கியாவ் அணை உடைந்து, கட்டுக்கடங்காத வெள்ளம் பல கிராமங்களை அப்படியே அடித்துச் சென்றது. ஒரே இரவில் வீடுகள், சாலைகள், பாலங்கள், விவசாய நிலங்கள் என கண்ணில் பட்டதெல்லாம் தண்ணீருக்குள் போனது.
இந்த பேரழிவுக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது டைஃபூன் நினா. மூன்று நாட்களில் ஒரு வருடத்துக்கு பெய்ய வேண்டிய மழை அளவுக்கு மழை கொட்டித் தீர்த்தது. பான்கியாவ் பகுதியில் மட்டும் 1,422 மி.மீ. மழை பதிவானதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. சில இடங்களில் ஆறு மணி நேரத்துக்குள் 800 மி.மீ.க்கும் அதிகமான மழை பெய்தது. அணைக்குள் தண்ணீர் வந்து சேர்ந்த வேகம், அதை வெளியேற்றும் திறனைவிட பல மடங்கு அதிகமாக இருந்தது. இதனால் அணையின் மீது ஏற்பட்ட அழுத்தம் கட்டுப்பாட்டை மீறியது.
ஆனால் மழை மட்டும் இந்த பேரழிவுக்கு காரணம் இல்லை. அணையின் வடிவமைப்பில் இருந்த குறைகள், தண்ணீரை வெளியேற்றுவதில் ஏற்பட்ட குழப்பம், அதிகாரிகளின் தயக்கம், தகவல் தொடர்பு துண்டிப்பு என பல பிரச்சனைகள் ஒன்றாக சேர்ந்தன. அபாயம் தெரிந்தும் கதவுகளை முழுமையாக திறக்க தெளிவான உத்தரவு வரவில்லை. தொலைபேசி, ரேடியோ தொடர்புகள் மழையால் பாதிக்கப்பட்டதால் எச்சரிக்கைகள் பல இடங்களுக்கு சரியான நேரத்தில் சென்றடையவில்லை. தூங்கிக் கொண்டிருந்த மக்களுக்கு வெள்ளம் வந்ததே தெரியாமல் போனது.
அணை உடைந்ததும் பான்கியாவ் மட்டுமல்லாமல் அருகிலிருந்த ஷிமான்டன் உள்ளிட்ட பல அணைகளும் அடுத்தடுத்து தோல்வியடைந்தன. சுமார் 70 கோடி கன மீட்டர் தண்ணீர் சில மணி நேரங்களிலேயே வெளியேறியதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. வெள்ளம் பல கிலோமீட்டர் அகலத்தில் மணிக்கு 30 முதல் 50 கி.மீ. வேகத்தில் பாய்ந்ததாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மொத்தமாக 60-க்கும் மேற்பட்ட அணைகள் பாதிக்கப்பட்டதாக பல்வேறு பதிவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்த சம்பவத்தின் இன்னொரு அதிர்ச்சியான பக்கம், பேரழிவை விட அதன் பின்னர் நிலவிய மௌனம். அப்போது சீனாவில் தகவல்கள் கடுமையாக கட்டுப்படுத்தப்பட்டதால், அணை உடைந்ததன் முழு அளவு உடனடியாக உலகத்துக்குத் தெரியவில்லை. பல ஆண்டுகள் கழித்தே பேரழிவின் உண்மையான பரிமாணம் வெளிச்சத்துக்கு வந்தது.