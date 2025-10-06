திங்கள், 6 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Prasanth K
Last Modified: திங்கள், 6 அக்டோபர் 2025 (15:30 IST)

2025 நோபல் பரிசு: மருத்துவ துறையில் 3 பேருக்கு நோபல்!

Nobel Prize

2025ம் ஆண்டிற்கான நோபல் விருதுகள் தொடங்கியுள்ள நிலையில் முதல் நாளான இன்று மருத்துவ துறைக்கு நோபல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

 

ஸ்வீடன் நாட்டு அறிவியல் ஆய்வாளரும், செல்வந்தருமான ஆல்ப்ரட் நோபல் நினைவாக பல்வேறு துறை சார்ந்தவர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் நோபல் பரிசுகள் வழங்கப்படுகின்றன. வேதியியல், இயற்பியல், மருத்துவம், இலக்கியம் மற்றும் உலக அமைதிக்காக நோபல் பரிசுகள் ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படுகிறது.

 

அவ்வாறாக இந்த ஆண்டு மருத்துவத்திற்கான நோபல் பரிசு 3 பேருக்கு பகிர்ந்து அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்காவை சேர்ந்த மேரி இ பிரான்கோவ், பிரெட் ராம்ஸ்டெல் மற்றும் ஜப்பானை சேர்ந்த ஷிமோன் சகாகுச்சி ஆகிய மூன்று பேருக்கு நோபல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது, புற நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தொடர்பான ஆய்வுகளுக்காகவும், கண்டுபிடிப்புகளுக்காகவும் இந்த நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K

'ஆபரேஷன் சிந்தூர் தொடர்கிறது'.. இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணி வெற்றி குறித்து பாஜக பதிவு..!

'ஆபரேஷன் சிந்தூர் தொடர்கிறது'.. இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணி வெற்றி குறித்து பாஜக பதிவு..!மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரின் லீக் போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணியை இந்திய மகளிர் அணி வீழ்த்தியதை தொடர்ந்து, பாரதிய ஜனதா கட்சி தனது சமூக ஊடப் பக்கத்தில், "ஆபரேஷன் சிந்தூர் வெற்றி தொடர்கிறது!" என்று கருத்து தெரிவித்துள்ளது.

ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் அதில் அரசியல் ஆதாயம் தேடும் கட்சி திமுக: ராஜேந்திர பாலாஜி..

ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் அதில் அரசியல் ஆதாயம் தேடும் கட்சி திமுக: ராஜேந்திர பாலாஜி..திமுக மீது கடுமையான விமர்சனத்தை முன்வைத்துள்ள அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி, "எங்கேயாவது ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டால் அதன்மூலம் அரசியல் ஆதாயம் தேடும் கட்சியாகவே திமுக செயல்படுகிறது" என்று குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

டெல்லியில் 18 வயது மருத்துவ மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை: நண்பர்களே ஆபாச வீடியோ மிரட்டல்: முக்கிய குற்றவாளி தலைமறைவு!

டெல்லியில் 18 வயது மருத்துவ மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை: நண்பர்களே ஆபாச வீடியோ மிரட்டல்: முக்கிய குற்றவாளி தலைமறைவு!டெல்லியில் விடுதியில் தங்கிப் படிக்கும் 18 வயது எம்.பி.பி.எஸ். மாணவி ஒருவரை, அவரது ம் நண்பர்களும் சுமார் ஒரு மாத காலமாக பாலியல் வன்கொடுமை செய்து, அதை வீடியோ எடுத்து மிரட்டியதாக பரபரப்பு புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒடிசாவில் திடீரென இணையதளத்தை கட் செய்த அரசு.. என்ன காரணம்?

ஒடிசாவில் திடீரென இணையதளத்தை கட் செய்த அரசு.. என்ன காரணம்?ஒடிசாவின் கட்டாக் நகரின் பல பகுதிகளில் இரண்டு குழுக்களுக்கு இடையே மோதல்கள் வெடித்ததை தொடர்ந்து, முதல்வர் மோகன் சரண் மாஜி தலைமையிலான அரசு சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் இணைய சேவைகளுக்குத் தற்காலிக தடை விதித்துள்ளது.

தீர்ப்பு கொடுத்ததற்காக விமர்சிக்கின்றனர்! விஜய் ரசிகர்களை மறைமுகமாக பேசிய நீதிபதி!

தீர்ப்பு கொடுத்ததற்காக விமர்சிக்கின்றனர்! விஜய் ரசிகர்களை மறைமுகமாக பேசிய நீதிபதி!நீதிமன்றம் வழங்கும் உத்தரவுகளுக்காக நீதிபதிகளையே பலர் விமர்சிப்பதாக நீதிபதி செந்தில்குமார் கவலையுடன் பேசியுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com