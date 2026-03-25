புதன், 25 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 25 மார்ச் 2026 (11:26 IST)

முதல் நாடு!.. எரிபொருள் தட்டுப்பாடு!.. எமர்ஜென்ஸியை அறிவித்த பிலிப்பைன்ஸ்!...

அணு ஆயுதம் வைத்துக் கொள்ளக் கூடாது எனக்கூறி ஈரான் நாட்டின் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் தொடர் தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது. கடந்த 20 நாட்களுக்கு மேல் இந்த போர்
 நீடித்து வருகிறது.

ஒருபக்கம் அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் நாடுகளுக்கு ராணுவ தளங்களை அமைத்துக்கொள்ள  இடம் கொடுத்த வளைகுடா நாடுகளான சவுதி அரேபியா, துபாய், பஹ்ரைன், அபுதாபி, லெபனான் போன்ற நாடுகளின் மீது ஈரான் ட்ரோன் தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது. இதனால் அந்த வளைகுடா நாடுகளில் கடும் சேதங்கள் ஏற்பட்டிருக்கிறது.. குறிப்பாக பல எண்ணெய் கிணறுகள் பற்றி எரிகிறது..

இதன்காரணமாக இந்தியாவில் உள்ள பல நாடுகளுக்கும் கச்சா எண்ணெய் செல்வது தடைபட்டிருக்கிறது. அதோடு அதோடு கச்சா எண்ணெய் கொண்டு வரும் கப்பல் தடமான ஹோர்மூஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் மூடிவிட்டது. இதையடுத்து பல நாடுகளுக்கும் கச்சா எண்ணெய் செல்லவில்லை. இதன் காரணமாக இந்தியாவில் உள்ள பல நாடுகளிலும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. குறிப்பாக சமையல் சிலிண்டர் கிடைக்கவில்லை. பல மாநிலங்களில் பெட்ரோல், டீசல் தட்டுப்பாடும் நிலவுகிறது.

இந்நிலையில்தான், முதல் நாடாக ஈரான் போர் பாதிப்பை சுட்டிக்காட்டி பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் எமர்ஜென்சி (அவசரநிலை) அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பிலிப்பைன்ஸ் 98 சதவீதம் கச்சா எண்ணெயை மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் இருந்து வாங்குவதால் இந்த பிரச்சனையை அந்நாடு சந்தித்துள்ளது. பிலிப்பைன்ஸில் பெட்ரோல் டீசல் விலை இரு மடங்காக அதிகரித்துவிட்டது. இந்நிலையில்தான், அந்நாட்டு அதிபர் பெர்டினாண்ட் மார்கோச் அவசர நிலையை அறிவித்திருக்கிறார்..

மதம் மாறியவர்களுக்கு பட்டியலின சலுகைகள் கிடையாது: உறுதி செய்த உச்சநீதிமன்றம்.!

மதம் மாறியவர்களுக்கு பட்டியலின சலுகைகள் கிடையாது: உறுதி செய்த உச்சநீதிமன்றம்.!கிறிஸ்தவம், இஸ்லாம் போன்ற பிற மதங்களுக்கு மாறும் தலித் மக்கள், தங்களுக்குரிய பட்டியலின அந்தஸ்தை உடனடியாக இழப்பார்கள் என்று உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பளித்துள்ளது.

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் முதல் அயோத்தி ராமர் கோவில் வரை.. IRCTCயின் ஆன்மீக சுற்றுலா ரயில்..

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் முதல் அயோத்தி ராமர் கோவில் வரை.. IRCTCயின் ஆன்மீக சுற்றுலா ரயில்..தென்னிந்தியாவின் புகழ்பெற்ற ஆன்மீக தலங்களை தரிசிக்க விரும்பும் பக்தர்களுக்காக, IRCTC "பாரத் கௌரவ் சுற்றுலா ரயில்" என்ற சிறப்பு ரயில் குறித்த அறிவிப்பை அறிவித்துள்ளது.

பெரம்பூரில் பிரச்சாரம்!.. 27ம் தேதி தவெக வேட்பாளர்கள் கூட்டம்!.. வேகமெடுக்கும் விஜய்!...

பெரம்பூரில் பிரச்சாரம்!.. 27ம் தேதி தவெக வேட்பாளர்கள் கூட்டம்!.. வேகமெடுக்கும் விஜய்!...நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் எனக்கு அரசியல் கட்சியைத் துவங்கி இரண்டு வருடங்கள் ஆகிவிட்டது.

போர் நிறுத்தம், பேச்சுவார்த்தை என பொய்செய்திகளை வெளியிட வேண்டாம்.. டிரம்புக்கு ஈரான் எச்சரிக்கை..!

போர் நிறுத்தம், பேச்சுவார்த்தை என பொய்செய்திகளை வெளியிட வேண்டாம்.. டிரம்புக்கு ஈரான் எச்சரிக்கை..!மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் போர் பதற்றம் உச்சகட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், அமெரிக்கா தனது தோல்வியை ஒரு 'தூதரக உடன்படிக்கை' என்று கூறி மறைக்க முயல்வதாக ஈரானின் புரட்சிகர காவல்படை எச்சரித்துள்ளது.

அன்புமணி பாமக போட்டியிடும் 18 தொகுதிகள் என்னென்ன?!.. வாங்க பார்ப்போம்!..

அன்புமணி பாமக போட்டியிடும் 18 தொகுதிகள் என்னென்ன?!.. வாங்க பார்ப்போம்!..சில மாதங்ளுக்கு முன்பு பாமக நிறுவனர் ராமதாஸுக்கும், அன்புமணிக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டது.

