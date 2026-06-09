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  4. ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்தினால் நீங்க தனி!.. இஸ்ரேலை எச்சரிக்கும் டொனால்ட் டிரம்ப்!..
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Tuesday, 9 June 2026 (11:28 IST)

ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்தினால் நீங்க தனி!.. இஸ்ரேலை எச்சரிக்கும் டொனால்ட் டிரம்ப்!..

iran war
Publish: Tue, 9 Jun 2026 (11:28 IST) Updated: Tue, 9 Jun 2026 (11:32 IST)
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ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்துக் கொள்ளக் கூடாது எனக்கூறி அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் அந்த நாட்டின் மீது கடந்த பிப்ரவரி மாதம் தாக்குதலை தொடங்கியது. இதையடுத்து அமெரிக்காவின் இராணுவ தளங்கள் அமைந்துள்ள வளைகுடா நாடுகளின் மீது ஈரான் தாக்குதலை நடத்தியது.
 
ஒருபக்கம் ஈரானின் நட்பு நாடான லெபனான் மீது இஸ்ரேல் போர் தொடுத்தது. இதன் காரணமாக வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து கச்சா எண்ணெய் கொண்டு செல்லப்படும் கப்பல்கள் செல்லும் கடல் வழி தடமான ஹார்மூஸ் நீரிணையை ஈரான் அரசு மூடிவிட்டது. இதையடுத்து இந்தியாவில் உள்ள பல நாடுகளிலும் எரிபொருள் கிடைப்பதில் தட்டப்பாடு ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதன் காரணமாக சமையல் சிலிண்டர், பெட்ரோல், டீசல் ஆகியவற்றின் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது.
 
அதேநேரம் பாகிஸ்தானின் முயற்சியால் அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் இடையே அமைதி பேச்சுவார்த்தையில் ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டு தற்போது இரு நாடுகளுக்கும் இடையே போர் நடைபெறாமல் இருக்கிறது. ஆனால் லெபனானை இஸ்ரேல் தொடர்ந்து தாக்கி வருகிறது. இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக ஈரான் கடந்த சில நாட்களாக இஸ்ரேலை தாக்கி வருகிறது.
 
ஈரனுடன் போர் நிறுத்தம் தொடர்பான ஒப்பந்தம் இறுதியாக வரும் நிலையில் இஸ்ரேல் லெபனான் மற்றும் ஈரானை தாக்கி வருவது அமெரிக்காவுக்கு பிடிக்கவில்லை. எனவே, லெபனா மற்றும் ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்த வேண்டாம் என அமெரிக்க அதிபர் இஸ்ரெல் அதிபர் நெதன்யாகுவிடம் கேட்டுக்கொண்டார். ஆனால் இஸ்ரேல் கேட்கவில்லை.
 
இந்நிலையில் ஈரான் மீது இஸ்ரேல் மீண்டும் தாக்குதல் நடத்தினால் நீங்கள் தனித்துவிடப்படுவீர்கள் என இஸ்ரேல் பிரதமரை அமெரிக்க பிரதமர் டிரம்ப்  எச்சரித்திருக்கிறார். இதையடுத்து ஈரான் மீதான தாக்குதல் நடவடிக்கையில் இருந்து பின்வாங்க இஸ்ரேல் ஒப்புக்கொண்டிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியிருக்கிறது.
 
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பாலகிருஷ்ணன்

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