நள்ளிரவில் ரவுன்ட்ஸ் போகும் டிஎஸ்பி.. கதறும் சமூக விரோதிகள்.. இப்பதான் பொதுமக்கள் நிம்மதி.. இதுதாண்டா ஆட்சி..!
திண்டுக்கல் மாநகரின் பாதுகாப்பு மற்றும் பொதுமக்களின் நிம்மதியை உறுதி செய்யும் வகையில், திண்டுக்கல் துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் நள்ளிரவில் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டார். வழக்கமான சீருடையில் செல்லாமல், அடையாளம் தெரியாத வகையில் 'மப்டி' உடையில் அவர் திண்டுக்கல் பேருந்து நிலையம் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள முக்கியப் பகுதிகளில் ரோந்து சென்றார். நள்ளிரவு நேரங்களில் பேருந்து நிலையத்திற்கு வரும் பயணிகள், குறிப்பாகப் பெண்கள் மற்றும் முதியவர்களுக்கு இடையூறு விளைவிக்கும் சமூக விரோதிகளைக் கண்டறிய இந்த ரகசிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இந்த ஆய்வின் போது, பேருந்து நிலைய வளாகத்தில் சந்தேகத்திற்கு இடமான வகையில் சுற்றித் திரிந்த நபர்கள் மற்றும் போதையில் பொதுமக்களுக்குத் தொந்தரவு கொடுத்த ரவுடிகளை டிஎஸ்பி கையும் களவுமாகப் பிடித்தார்.
மப்டியில் இருந்தது போலீஸ் அதிகாரி என்று தெரியாமல் அலட்சியமாக இருந்த சமூக விரோதிகள், பின்னர் உண்மையை அறிந்து அதிர்ச்சியில் உறைந்தனர். சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபட்ட பலரை எச்சரித்தும், சிலரை காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்றும் அதிரடி காட்டப்பட்டது.
காவல்துறையின் இந்தத் திடீர் நள்ளிரவு வேட்டையால் திண்டுக்கல் பேருந்து நிலையப் பகுதியில் பதுங்கியிருந்த சமூக விரோதிகள் தற்போது கலக்கத்தில் உள்ளனர். அதிகாரியின் இந்த அதிரடி முயற்சியைப் பாராட்டியுள்ள திண்டுக்கல் பொதுமக்கள், இனி நள்ளிரவிலும் அச்சமின்றி பயணம் செய்யலாம் என நிம்மதி தெரிவித்துள்ளனர்.
Edited by Siva
நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் இன்று வெளியாகவிருந்த திரைப்படம், நிதி நெருக்கடி காரணமாகத் திட்டமிட்டபடி திரையரங்குகளில் வெளியாகவில்லை. ஜஸ்வந்த் பண்டாரி என்பவருக்கு வழங்க வேண்டிய நிலுவைத் தொகையை படக்குழுவினர் இன்னும் செலுத்தாததே இந்தப் பிரச்சினைக்கு முக்கியக் காரணமாகக் கூறப்படுகிறது.