  Implementation of Women's Rights Grant and Government's Responsibility
Last Updated : Thursday, 14 May 2026 (13:54 IST)

மகளிர் உரிமைத்தொகையை முதல்ல கொடுங்க.. எதற்கு மறுசீரமைப்பு: முக ஸ்டாலின்

தமிழக அரசின் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டத்தின் கீழ் மே மாதத்திற்கான உதவித்தொகை மே 15-ஆம் தேதிக்குள் தகுதியுள்ள பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்பட வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு தமிழகப் பெண்களிடையே வலுவாக எழுந்துள்ளது. இதுகுறித்து முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலின் கூறியிருப்பதாவது:
 
மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஏற்கனவே செயல்பாட்டில் உள்ள ஒரு திட்டத்தைத் தொடர்வதற்கு ஏன் கூடுதல் கால அவகாசம் தேவைப்படுகிறது என்பதை விளக்க வேண்டும். இந்தத் திட்டத்தில் என்னவிதமான மறுசீரமைப்புப் பணிகளை மேற்கொள்ளப் போகிறீர்கள் என்ற கேள்வியும் எழுகிறது. "திராவிட மாடல் அரசின் மக்கள் நலத் திட்டங்கள் தடையின்றித் தொடரும்" என்று நேற்றுதான் சட்டப்பேரவையில் நீங்கள் உறுதி அளித்தீர்கள். அவ்வாறு இருக்கும்போது, தேர்தல் வாக்குறுதியில் மாதம் 2,500 ரூபாய் வழங்குவதாகக் கூறிவிட்டு, தற்போது வழங்கப்பட்டு வரும் ஆயிரம் ரூபாயைக் கூட உரிய நேரத்தில் வழங்காமல் காலதாமதம் செய்வது மக்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
மக்கள் நலனுக்காகக் கொண்டுவரப்பட்ட இத்திட்டத்தை எவ்விதத் தொய்வுமின்றிச் செயல்படுத்துவது அரசின் கடமையாகும். குறிப்பாக, ஏழை மற்றும் நடுத்தர வர்க்கப் பெண்களின் வாழ்வாதாரமாக இருக்கும் இந்த உரிமைத் தொகையை எவ்வித இழுபறியுமின்றி வழங்க வேண்டும் என்பதே சாமானிய மக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது. முதலமைச்சர் அவர்கள் தனது ட்விட்டர் பதிவில் குறிப்பிட்டபடி, மக்கள் நலத் திட்டங்கள் வெறும் வார்த்தைகளாக இல்லாமல் செயலில் வெளிப்பட வேண்டும்.
 
