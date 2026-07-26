  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. Zee5 Announces Lineup of New Movies and Web Series Across 7 Languages
Written By Webdunia
Last Modified: Sunday, 26 July 2026 (15:37 IST)

ஜீ5 ஓடிடியில் நயன்தாராவின் 2 திரைப்படங்கள் மற்றும் டிமான்டி காலனி 3.. சூப்பர் அறிவிப்பு..

nayanthara
Written By: Webdunia
Published: Sun, 26 Jul 2026 (15:37 IST)
google-news
பிரபல ஓடிடி தளமான ஜீ5 நிறுவனம், தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், ஹிந்தி உள்ளிட்ட 7 மொழிகளில் வெளியாகவுள்ள புதிய திரைப்படங்கள் மற்றும் இணைய தொடர்களின் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. பொழுதுபோக்கை முழுமையாக வழங்கும் வகையில் இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
 
தமிழில் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் 'கூஸ் முனிசாமி வீரப்பன்', 'தடயம்' போன்ற தொடர்களின் புதிய பகுதிகளும், 'அனந்தகாலம்' மற்றும் 'தீக்குரல்' போன்ற நிகழ்ச்சிகளும் அறிமுகமாகின்றன. மேலும் 'டிமான்டி காலனி - 3', நயன்தாராவின் 'ஹாய்' மற்றும் 'ராவடி' ஆகிய திரைப்படங்களும் இந்த வரிசையில் இடம்பெற்றுள்ளன.
 
தெலுங்கில் 'ஸ்ரீமதி', 'வெங்கி அனில் 5' உள்ளிட்ட பல படைப்புகளும், மலையாளத்தில் 'தி குயின்', 'மலபார் கப்', 'கேரளா அண்டர்கிரவுண்ட்' போன்றவையும் வெளியாகின்றன. ஹிந்தி மொழியில் வருண் தவான் மற்றும் பூஜா ஹெக்டே நடிக்கும் 'ஹை ஜவானி தோ இஷ்க் ஹோனா ஹை', மாதவன் தொகுத்து வழங்கும் 'ஜீனா இஸி கா நாம் ஹை 2.0' மற்றும் 'ரங் பாஸ் பாகம் - 4' ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன. 
 
வங்காளம் மற்றும் மராத்தி மொழிகளிலும் பல புதிய தொடர்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகள் வரவுள்ளன. ஒரே தளத்தில் பல்வேறு மொழிகளின் பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் குவிந்துள்ளதால், சினிமா மற்றும் வெப் தொடர் ரசிகர்கள் மிகுந்த உற்சாகத்தில் உள்ளனர்.
 
 
Edited by Siva
அடுத்த கட்டுரையில்
ஹெச்.வினோத்தை சந்தித்த ஜேசன் சஞ்சய்!.. வைரல் வீடியோ..

ஜீ5 ஓடிடியில் நயன்தாராவின் 2 திரைப்படங்கள் மற்றும் டிமான்டி காலனி 3.. சூப்பர் அறிவிப்பு..

ஜீ5 ஓடிடியில் நயன்தாராவின் 2 திரைப்படங்கள் மற்றும் டிமான்டி காலனி 3.. சூப்பர் அறிவிப்பு..பிரபல ஓடிடி தளமான ஜீ5 நிறுவனம், தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், ஹிந்தி உள்ளிட்ட 7 மொழிகளில் வெளியாகவுள்ள புதிய திரைப்படங்கள் மற்றும் இணைய தொடர்களின் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. பொழுதுபோக்கை முழுமையாக வழங்கும் வகையில் இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

ஹெச்.வினோத்தை சந்தித்த ஜேசன் சஞ்சய்!.. வைரல் வீடியோ..

ஹெச்.வினோத்தை சந்தித்த ஜேசன் சஞ்சய்!.. வைரல் வீடியோ..ரசிகர்களால் தளபதி என கொண்டாடப்படும் விஜய்யின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய். விஜய் தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மாறிவிட்ட நிலையில் அவரின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் கோலிவுட்டில் இயக்குனராக மாறியிருக்கிறார்.

200 கோடியை நெருங்கிய ஜனநாயகன்!.. 3 நாள் வசூல் அப்டேட்...

200 கோடியை நெருங்கிய ஜனநாயகன்!.. 3 நாள் வசூல் அப்டேட்...நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வந்து தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மாறியுள்ள நிலையில் அவர் கடைசியாக நடித்த ஜனநாயகன் திரைப்படம் கடந்த 23ம் தேதி உலகமெங்கும் வெளியானது.

அரசனுக்கு பின் விஜய் சேதுபதியுடன் இணையும் வெற்றிமாறன்!. பரபர அப்டேட்..

அரசனுக்கு பின் விஜய் சேதுபதியுடன் இணையும் வெற்றிமாறன்!. பரபர அப்டேட்..தமிழ் சினிமாவில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் விஜய் சேதுபதி.

20 to 28 கோடி!.. சம்பளத்தை உயர்த்திய அனிருத்!.. இது எங்க போய் முடியுமோ?..

20 to 28 கோடி!.. சம்பளத்தை உயர்த்திய அனிருத்!.. இது எங்க போய் முடியுமோ?..துவக்கத்தில் தனுஷின் திரைப்படங்களுக்கு தொடர்ந்து அனிருத் இசையமைத்து வந்தார்.