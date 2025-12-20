’மெர்சல்’ படத்திற்கு பின் ‘ஜனநாயகன்’ தான்.. சாட்டிலைட் உரிமை குறித்த தகவல்..!
ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில் தளபதி விஜய் நடித்துள்ள 'ஜன நாயகன்' திரைப்படம், வரும் 2026 பொங்கல் விருந்தாக ஜனவரி 9-ஆம் தேதி திரைக்கு வருகிறது. விஜய்யின் அரசியல் பயணத்திற்கு முந்தைய கடைசிப் படம் இது என்பதால், இதன் மீதான எதிர்பார்ப்பு விண்ணை தொட்டுள்ளது.
விஜய்யுடன் பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜு, பிரியாமணி மற்றும் பாபி தியோல் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். இந்நிலையில், 'ஜன நாயகன்' படத்தின் சாட்டிலைட் உரிமையை முன்னணி தொலைக்காட்சியான 'ஜீ தமிழ்' கைப்பற்றியுள்ளதாக தயாரிப்பு நிறுவனமான கே.வி.என் புரொடக்ஷன்ஸ் அறிவித்துள்ளது.
ஏற்கனவே மெர்சல் படத்தின் உரிமையை வாங்கியிருந்த ஜீ தமிழ், தற்போது விஜய்யின் இறுதி படத்தையும் வாங்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. அனிருத் இசையில் வெளியான பாடல்கள் ஹிட் அடித்துள்ள நிலையில், மலேசியாவில் இப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா பிரம்மாண்டமாக நடைபெறவுள்ளது.
Edited by Mahendran