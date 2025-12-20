சனி, 20 டிசம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 20 டிசம்பர் 2025 (16:32 IST)

’மெர்சல்’ படத்திற்கு பின் ‘ஜனநாயகன்’ தான்.. சாட்டிலைட் உரிமை குறித்த தகவல்..!

jananayagan
ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில் தளபதி விஜய் நடித்துள்ள 'ஜன நாயகன்' திரைப்படம், வரும் 2026 பொங்கல் விருந்தாக ஜனவரி 9-ஆம் தேதி திரைக்கு வருகிறது. விஜய்யின் அரசியல் பயணத்திற்கு முந்தைய கடைசிப் படம் இது என்பதால், இதன் மீதான எதிர்பார்ப்பு விண்ணை தொட்டுள்ளது. 
 
விஜய்யுடன் பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜு, பிரியாமணி மற்றும் பாபி தியோல் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். இந்நிலையில், 'ஜன நாயகன்' படத்தின் சாட்டிலைட் உரிமையை முன்னணி தொலைக்காட்சியான 'ஜீ தமிழ்' கைப்பற்றியுள்ளதாக தயாரிப்பு நிறுவனமான கே.வி.என் புரொடக்ஷன்ஸ் அறிவித்துள்ளது. 
 
ஏற்கனவே மெர்சல் படத்தின் உரிமையை வாங்கியிருந்த ஜீ தமிழ், தற்போது விஜய்யின் இறுதி படத்தையும் வாங்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. அனிருத் இசையில் வெளியான பாடல்கள் ஹிட் அடித்துள்ள நிலையில், மலேசியாவில் இப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா பிரம்மாண்டமாக நடைபெறவுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

சிம்பு - வெற்றிமாறனின் ‘அரசன்’ படத்தில் ‘ஹார்ட் பீட்’ நடிகை.. ஆச்சரிய தகவல்..!

சிம்பு - வெற்றிமாறனின் ‘அரசன்’ படத்தில் ‘ஹார்ட் பீட்’ நடிகை.. ஆச்சரிய தகவல்..!வடசென்னை பின்னணியிலான ஒரு புதிய கதைகளத்தில் உருவாகும் இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார். இப்படத்தின் முதற்கட்ட படப்பிடிப்பு கடந்த டிசம்பர் 9-ஆம் தேதி மதுரையில் தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

150 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவாகும் SK படம்! இப்பவே தயாரிப்பாளர் தலையில் விழுந்த துண்டு

150 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவாகும் SK படம்! இப்பவே தயாரிப்பாளர் தலையில் விழுந்த துண்டுசிவகார்த்திகேயன் இப்போது பராசக்தி படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். அந்தப் படத்தின் புரோமோஷன் வேலைகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

'ஃபாஸ்ட் அன்ட் ஃப்யூரியஸ்' இறுதி பாகத்தில் ரொனால்டோ.. அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு..!

'ஃபாஸ்ட் அன்ட் ஃப்யூரியஸ்' இறுதி பாகத்தில் ரொனால்டோ.. அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு..!கால்பந்து உலகின் ஜாம்பவான் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ, ஹாலிவுட்டின் புகழ்பெற்ற 'ஃபாஸ்ட் அன்ட் ஃப்யூரியஸ்' திரைப்படத் தொடரின் இறுதி பாகத்தில் நடிக்கவுள்ளார். இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை, படக்குழுவினர் ரொனால்டோவின் புகைப்படத்தை பகிர்ந்து உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர்.

வள்ளுவர் கோட்டத்தில் ‘பராசக்தி’ செட்.. இலவசமாக காண படக்குழு அழைப்பு..!

வள்ளுவர் கோட்டத்தில் ‘பராசக்தி’ செட்.. இலவசமாக காண படக்குழு அழைப்பு..!நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில், இயக்குநர் சுதா கொங்காரா இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'பராசக்தி' திரைப்படம் வரும் ஜனவரி 14-ஆம் தேதி பொங்கல் விருந்தாக திரைக்கு வருகிறது.

சினிமாவுக்கு வருவதற்கு முன்னரே சில்க் ஸ்மிதாவுக்கு இருந்த பிரச்சினை! வருத்தப்பட்ட விணுச்சக்கரவர்த்தி

சினிமாவுக்கு வருவதற்கு முன்னரே சில்க் ஸ்மிதாவுக்கு இருந்த பிரச்சினை! வருத்தப்பட்ட விணுச்சக்கரவர்த்திதமிழ் சினிமாவில் 80கள் காலகட்டத்தில் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியவர் நடிகை சில்க் ஸ்மிதா.

