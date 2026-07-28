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  4. Your Love is His True Strength: Kasthuri Raja’s Emotional Speech on Dhanush and His Fans
Written By Webdunia
Last Updated : Tuesday, 28 July 2026 (17:26 IST)

உங்களை போன்ற ரசிகர்களை பெற்றதற்கு தனுஷ் கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும்: கஸ்தூரி ராஜா

தனுஷ்
Written By: Webdunia
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (17:26 IST)
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நடிகர் தனுஷின் திரையுலக பயணத்தில், அவரது ரசிகர்கள் வழங்கும் அசைக்க முடியாத ஆதரவு குறித்து தந்தை கஸ்தூரி ராஜா நெகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்துகொண்ட கருத்துக்கள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன. 
 
தனுஷின் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டங்கள் முதல் அவரது ஒவ்வொரு திரைப்பட வெளியீடு வரை ரசிகர்கள் காட்டும் அன்பும் உற்சாகமும் தான் அவரை இந்த அசாத்திய உயரத்திற்கு அழைத்து சென்றுள்ளது என்று அவர் கூறியுள்ளார். ரசிகர்கள் தொடர்ந்து அளித்து வரும் இந்த ஊக்கம்தான் அவரை எத்தகைய சக்தியாலும் அசைக்க முடியாத வலிமையான மனிதராக மாற்றி வருவதாகவும் அவர் பெருமிதத்துடன் தெரிவித்தார்.
 
தன்னுடைய மகனை ஒரு நடிகனாக பெற்றதை விட, இத்தகைய அற்புதமான ரசிக கூட்டத்தை அவனுக்காக பெற்றதற்காக தான் மிகவும் பெருமைப்படுவதாகவும், இதற்காக தான் தவம் செய்திருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் உருக்கமாகக் குறிப்பிட்டார். ரசிகர்களின் இந்த அன்பும் ஆதரவும் மட்டுமே தனுஷின் உண்மையான பலம் என்றும், உங்களை போன்ற ரசிகர்கள் கிடைப்பதற்கு அவர் கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் தன் நெகிழ்ச்சியான வார்த்தைகளால் ரசிகர்களைக் கொண்டாடினார்.
 
தனுஷும் அவரது ரசிகர்களும் பகிர்ந்து கொள்ளும் இந்த அசைக்க முடியாத பிணைப்புதான் அவரது தொடர்ச்சியான வெற்றிக்கு பின்னால் உள்ள முக்கிய சக்தியாகும். தந்தையின் இந்த நெகிழ்ச்சியான பேச்சு தனுஷ் ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளதுடன், அவர்களின் ஒற்றுமையையும் அன்பையும் மேலும் பலப்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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