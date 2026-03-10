செவ்வாய், 10 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By BALA
Last Modified: செவ்வாய், 10 மார்ச் 2026 (13:24 IST)

3 வேளை சோத்துக்காக எவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கு!" - யோகி பாபுவிடம் எமோஷனலான விஜய்!

3 வேளை சோத்துக்காக எவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கு!
தமிழ் சினிமாவின் இன்றைய நகைச்சுவை நாயகன் யோகி பாபு, தனது கடின உழைப்பால் உச்ச நட்சத்திரங்களின் படங்களில் தவிர்க்க முடியாத இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். ஆரம்பத்தில் கூட்டத்தில் ஒருவராக வந்து சென்றவர், இன்று ரஜினி, விஜய், அஜித் எனப் பெரிய நடிகர்களுடன் இணைந்து கலக்கி வருகிறார்.
 
சமீபத்தில் ஒரு பேட்டியில், நடிகர் விஜயுடன் 'சர்க்கார்' படப்பிடிப்பின் போது நடந்த ஒரு நெகிழ்ச்சியான சம்பவத்தை யோகி பாபு பகிர்ந்துள்ளார்.
 
தளபதி விஜயின் நடனம் பற்றிச் சொல்லவே வேண்டாம். 'சர்க்கார்' படப்பிடிப்பில் ஒரு பாடல் காட்சியை 'சிங்கிள் டேக்'கில்  ஆடி முடிக்க வேண்டும் என்ற சூழல். விஜய் அந்தச் சவாலை ஏற்று, மிக நேர்த்தியாகவும் வேகமாகவும் ஆடி முடித்தார். ஆடி முடித்த கையோடு, யோகி பாபுவின் அருகில் வந்த விஜய், அவர் தோளைத் தட்டி, "யோகி, என் கால் முட்டியைத் தொட்டுப் பாருடா" என்று கூறியுள்ளார். யோகி பாபுவும் ஆச்சரியத்துடன் தொட்டுப் பார்த்துள்ளார். அப்போது விஜயின் கால் முட்டிகள் கடுமையாக ஆடி கொண்டிருந்தன.
 
நடனத்திற்காக விஜய் எவ்வளவு உடல் உழைப்பைக் கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை உணர்ந்த யோகி பாபு திகைத்து நின்றார். அப்போது விஜய் சிரித்துக்கொண்டே, "பார்த்தியா யோகி... இந்த மூணு வேளை சோத்துக்காக எவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கு !" என்று விளையாட்டாக ஆனால் எதார்த்தமாகச் சொன்னாராம்.

ரஜினி கமல் பட ஷூட்டிங் அப்டேட்!.. ரிலீஸ் எப்போ தெரியுமா?..

ரஜினி கமல் பட ஷூட்டிங் அப்டேட்!.. ரிலீஸ் எப்போ தெரியுமா?..தமிழ் சினிமாவில் இரு பெரும் ஆளுமைகளாக வலம் வருபவர்கள் ரஜினிகாந்த் மற்றும் கமல்ஹாசன். 70, 80களில் இவர்கள் இருவரும் இணைந்து நிறைய படங்களில் நடித்தார்கள்

ஏப்ரல் 10 ரிலீஸ் இல்ல!.. கருப்பு படம் தொடர்பாக ஆர்.ஜே.பாலாஜி போட்ட வீடியோ!...

ஏப்ரல் 10 ரிலீஸ் இல்ல!.. கருப்பு படம் தொடர்பாக ஆர்.ஜே.பாலாஜி போட்ட வீடியோ!...ஆர்.ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா, திரிஷா உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து உருவாகியிருக்கும் திரைப்படம் கருப்பு..

3 வேளை சோத்துக்குதான் இதெல்லாம்!.. நடிகரிடம் புலம்பிய விஜய்!...

3 வேளை சோத்துக்குதான் இதெல்லாம்!.. நடிகரிடம் புலம்பிய விஜய்!...நாளைய தீர்ப்பு திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமாகி துவக்கத்தில் சரியான வாய்ப்புகள் கிடைக்காமல் போராடி விக்ரமனின் இயக்கத்தில் பூவே உனக்காக படத்தில் நடித்து ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர்தான் விஜய்

ஜனநாயகனுக்கு மீண்டும் சிக்கல்!.. மறு ஆய்வு ஒத்தி வைப்பு!. காரணம் இதுதான்

ஜனநாயகனுக்கு மீண்டும் சிக்கல்!.. மறு ஆய்வு ஒத்தி வைப்பு!. காரணம் இதுதான்விஜய் அரசியலுக்கு சென்றுவிட்ட நிலையில் அவர் இயக்கத்தில் கடைசியாக நடித்த திரைப்படம் ஜனநாயகன்.

இப்ப அந்த காரை யார் வச்சிருக்கா? விஜய் - த்ரிஷா குறித்த கேள்விக்கு நடிகர் விமல் பதில்..!

இப்ப அந்த காரை யார் வச்சிருக்கா? விஜய் - த்ரிஷா குறித்த கேள்விக்கு நடிகர் விமல் பதில்..!சமூக வலைதளங்களில் சமீபகாலமாக நடிகர் விஜய் மற்றும் நடிகை த்ரிஷா குறித்து பல்வேறு கிசுகிசுக்கள் பரவி வருகின்றன. குறிப்பாக, 'லியோ' படத்தில் இருவரும் இணைந்து நடித்த பிறகு, இவர்கள் குறித்த செய்திகள் வைரலாகின.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com