காட்சிகளில் திருப்தி அடையாத யாஷ்… ரி ஷூட்… ரிலீஸ் தேதி மீண்டும் தாமதம்?

யாஷ் நடிப்பில் கே ஜி எஃப் 2 ரிலிஸாகி மூன்று ஆண்டுகள் கழிந்த நிலையிலும் அவரின் அடுத்த படம் இன்னும் ரிலீஸாகவில்லை. அவர் இப்போது கீது மோகன்தாஸ் இயக்கும் ‘டாக்ஸிக்’ படத்தில் நடித்து வருகிறார். கேவிஎன் புரொடக்‌ஷன் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு  கடந்த ஆண்டு பெங்களூருவில் தொடங்கியது.

இந்த படத்தில் யாஷின் சகோதரி வேடத்தில் நயன்தாரா நடித்து வருகிறார். யாஷின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு படத்தின் கிளிம்ப்ஸ் வீடியோ ஒன்று வெளியானது. அதில் யாஷ் கே ஜி எஃப் கெட்டப்பிலேயே பார் ஒன்றுக்குள் நடந்து செல்வது போலவும், பெண்களின் கவர்ச்சி நடனம் இடம்பெறுவது போலவும் உருவாக்கப்பட்டு இருந்தது. இந்த படம் 2026 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 19 ஆம் தேதி ரிலீஸாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆனால் இடையில் இயக்குனருக்கும் யாஷுக்கும் இடையேக் கருத்து வேறுபாடு என்று தகவல்கள் பரவின. இந்நிலையில் இதுவரை எடுக்கப்பட்ட காட்சிகளை பார்த்த யாஷ் சில காட்சிகள் கமர்ஷியலாக இல்லை என்று சொல்லி மீண்டும் படமாக்க சொல்லிக் கேட்டுள்ளாராம். அதனால் அறிவிக்கப்பட்ட படி ரிலீஸ் தேதியில் இந்த படம் ரிலீஸாவதில் சிக்கல் எழுந்துள்ளது.
 

