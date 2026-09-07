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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Monday, 7 September 2026 (17:01 IST)

வட போச்சே!.. டாக்சிக் ஓடிடி ரேட் இவ்ளோதானா!.. ஐயோ பாவம் யஷ்!...

toxic
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (17:03 IST)
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KGF, KGF 2 ஆகிய இரண்டு படங்கள் மூலம் இந்திய சினிமா ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் நடிகர் யஷ். KGF 2 படத்திற்கு பின் கீது மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில் யஷ் நடித்து வெளியான திரைப்படம்தான் டாக்சிக்.

இந்த படத்தில் நயன்தாரா, ருக்மணி வசந்த், கியாரா அத்வாணி உள்ளிட்ட பலரும் நடித்திருந்தனர். ஒரு பக்கா கேங்ஸ்டர் படமாக இப்படத்தை கீது மோகன்தாஸ் உருவாக்கியிருந்தார். கடந்த மாதம் 26 ஆகஸ்ட் இந்த திரைப்படம் கன்னடம், ஹிந்தி, தமிழ் உள்ளிட்ட மொழிகளில் வெளியானது.

ஆனால், படம் நெகட்டிவ் விமர்சனங்களை பெற்றதால் பாக்ஸ் ஆபிஸில் ஹிட் அடிக்கவில்லை. சுமார் 800 கோடி பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்ட இந்த திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் ரூ.300 கோடியை மட்டுமே வசூல் செய்திருக்கிறது. எனவே, இந்த படத்தை தயாரித்த கே.வி.என் நிறுவனத்திற்கு ரூ.700 கோடி வரை நஷ்டம் ஏற்பட்டது..

இந்நிலையில் இந்த படத்தின் ஓடிடி உரிமை ஆரம்பத்தில் 150 முதல் 200 கோடி வரை பேசப்பட்டு வந்த நிலையில் தற்போது அனைத்து மொழிகளுக்கும் சேர்த்து ரூ.30 கோடியாக குறைந்து விட்டதாம்
. எனவே ஓடிடி வெளியீட்டுக்கு முன் படத்தின் காட்சிகளை மாற்றி மீண்டும் எடிட் செய்வது குறித்த படக்குழு ஆலோசித்து வருவதாகவும் செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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