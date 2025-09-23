செவ்வாய், 23 செப்டம்பர் 2025
vinoth
செவ்வாய், 23 செப்டம்பர் 2025 (09:49 IST)

மார்கோ இரண்டாம் பாகத்தில் ஹீரோவாகிறாரா யாஷ்?

மார்கோ இரண்டாம் பாகத்தில் ஹீரோவாகிறாரா யாஷ்?
கடந்த ஆண்டு மலையாளத்தில் வெளியாகி சூப்பர் ஹிட் ஆனது உன்னி முகுந்தன் நடித்த ‘மார்கோ’ திரைப்படம். அந்த படத்தின் வன்முறைக் காரணமாக அதற்கு விமர்சனங்கள் எழுந்தாலும், அந்த படத்துக்கென ஒரு ரசிகர் பட்டாளம் இருக்கவே செய்கிறது.

இந்நிலையில் சமூகவலைதளங்களில் ரசிகர்கள் ‘மார்கோ 2’ எப்போது வரும் என அப்டேட் கேட்டுக் கொண்டே இருந்து வருகின்றன. அப்படி ஒரு ரசிகர்களின் கேள்விக்குப் பதிலளித்த உன்னி முகுந்தன் “அந்த படத்தை எடுக்கும் திட்டத்தை நான் கைவிட்டு விட்டேன். அந்த படத்தைச் சுற்றி நிறைய நெகட்டிவிட்டி உள்ளது. ” எனக் கூறியிருந்தார்.

ஆனால் தயாரிப்பு நிறுவனமான க்யூப்ஸ் நிறுவனம் “மார்கோ 2  பற்றிய பேச்சுவார்த்தை இன்னும் முடிவு பெறவில்லை. அதனால் மார்கோ 2 கண்டிப்பாக வரும். அதற்கான ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளது என்று நம்புகிறோம்” எனக் கூறியிருந்தது. இந்நிலையில் தற்போது மார்கோ இரண்டாம் பாகத்தை அறிவித்துள்ளது. ‘லார்ட் மார்கோ’ என்ற தலைப்பில் இரண்டாம் பாகத்தை அறிவித்துள்ள நிலையில் அதில் உன்னி முகுந்தன் பெயரோ , இயக்குனர் பெயரோ இடம்பெறவில்லை. இதனால் இரண்டாம் பாகத்தில் உன்னி முகுந்தன் நடிக்கவில்லை என்பது உறுதியாகியுள்ளது.

இதற்கிடையில் தற்போது ‘லார்ட் மார்கோ’ படத்தில் யாஷை கதாநாயகனாக்கும் பேச்சுவார்த்தை நடந்து வருவதாக ஒரு தகவல் இணையத்தில் பரவி வருகிறது. கேஜிஎஃப் படம் மூலமாக பேன் இந்தியா ஹீரோவாகியுள்ள யாஷ் தற்போது ‘டாக்ஸிக்’ மற்றும் ‘ராமாயண்’ ஆகிய படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

ரண்வீர் சிங்கின் டான் 3 படத்தில் வில்லனாக இணையும் அர்ஜுன் தாஸ்?

ரண்வீர் சிங்கின் டான் 3 படத்தில் வில்லனாக இணையும் அர்ஜுன் தாஸ்?அமிதாப் பச்சன் நடித்த டான் படத்தை ரீமேக் செய்து நடித்தார் ஷாருக் கான். இந்த படத்தை இயக்குனர் பர்ஹான் அக்தர் இயக்கினார். இவர் டான் படத்தின் கதையை எழுதிய ஜாவேத் அக்தரின் மகன் ஆவார். அந்த படம் வெற்றி பெறவே அதன் இரண்டாம் பாகம் 2011 ஆம் ஆண்டு ரிலீஸ் ஆனது.

சென்சார் ஆனது தனுஷின் ‘இட்லி கடை’… யாரெல்லாம் பார்க்கலாம்?

சென்சார் ஆனது தனுஷின் ‘இட்லி கடை’… யாரெல்லாம் பார்க்கலாம்?தனுஷ் தனது நான்காவது படமாக (இயக்குனராக) ‘இட்லி கடை’ படத்தை உருவாக்கியுள்ளார். இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் தேனி உள்ளிட்ட தனுஷின் சொந்த ஊர்ப் பகுதிகளில் தொடங்கி நடந்தது. படத்தை டான் பிக்சர் தயாரிக்க, ஜி வி பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார். ஒளிப்பதிவாளராக கிரண் கௌஷிக் பணியாற்றுகிறார்.

படம் பாக்க வரவங்களை விரதம் இருக்க சொல்லவே இல்லை! - காந்தாரா சர்ச்சை குறித்து ரிஷப் ஷெட்டி விளக்கம்!

படம் பாக்க வரவங்களை விரதம் இருக்க சொல்லவே இல்லை! - காந்தாரா சர்ச்சை குறித்து ரிஷப் ஷெட்டி விளக்கம்!விரைவில் வெளியாக உள்ள காந்தாரா திரைப்படத்தை காண மக்கள் விரதம் இருந்து வர வேண்டும் என வெளியான அறிவிப்பு பொய்யானது என ரிஷப் ஷெட்டி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

காந்தாராவில் ரிஷப் ஷெட்டிக்குக் குரல் கொடுத்துள்ள மணிகண்டன்!

காந்தாராவில் ரிஷப் ஷெட்டிக்குக் குரல் கொடுத்துள்ள மணிகண்டன்!காந்தாரா படம் பெற்ற பெருவெற்றிக்குப் பிறகு தற்போது இரண்டாம் பாகம் ‘காந்தாரா-1’ உருவாகி ரிலீஸாகவுள்ளது. படத்துக்கு காந்தாரா –சேப்டர் 1 எனத் தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது. இது பற்றி பேசிய இயக்குனர் ரிஷப் ஷெட்டி “காந்தாரா படம்தான் இரண்டாம் பாகம். இதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நடக்கும் கதைதான் அடுத்த பாகத்தில் சொல்லப்பட உள்ளது. இந்த படத்தில் தெய்வத்தின் பின்னணி பற்றி சொல்லப்படும்.” எனக் கூறியிருந்தார். இதன் ஷூட்டிங் ஒரு ஆண்டுக்கும் மேலாக நடந்த நிலையில் சமீபத்தில் நிறைவுற்றது. படம் அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி ரிலீஸாகவுள்ளது.

மீண்டும் சின்னத்திரையில் வனிதா மகள் ஜோவிகா.. அம்பிகாவுடன் ஒரு கலகலப்பான நிகழ்ச்சி..!

மீண்டும் சின்னத்திரையில் வனிதா மகள் ஜோவிகா.. அம்பிகாவுடன் ஒரு கலகலப்பான நிகழ்ச்சி..!ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் 'சமையல் எக்ஸ்பிரஸ் சீசன்-2' நிகழ்ச்சியில், நடிகை அம்பிகா மற்றும் வனிதா விஜயகுமாரின் மகள் ஜோவிகா ஆகியோர் போட்டியாளர்களாக கலந்துகொள்ளவுள்ளனர்.

