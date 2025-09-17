புதன், 17 செப்டம்பர் 2025
Written By Siva
Last Modified: புதன், 17 செப்டம்பர் 2025 (19:07 IST)

யாஷ் படம் மீண்டும் தாமதம்: யாஷ் - இயக்குனர் கீத்து மோகன்தாஸ் இடையே கருத்துவேறுபாடா?
பிரபல நடிகர் யாஷ் நடிப்பில், இயக்குனர் கீத்து மோகன்தாஸ் இயக்கி வரும் 'டாக்சிக்' படத்தின் வெளியீடு, பல்வேறு காரணங்களால் மீண்டும் தாமதமாகியுள்ளது. கடந்த பல ஆண்டுகளாகப் படப்பிடிப்பு நடைபெற்று வரும் நிலையில், இப்படம் மார்ச் 2025-க்கு பதிலாக, அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரலில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
படத்தின் பட்ஜெட் அதிகரித்ததாலும், தயாரிப்பு பணிகளில் ஏற்பட்ட தடைகளாலும் படத்தின் பணிகள் மந்தமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
 
யாஷ் மற்றும் இயக்குனர் கீத்து மோகன்தாஸ் இடையே ஏற்பட்ட சில கருத்து வேறுபாடுகள், படப்பிடிப்பில் தாமதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. சில சமயங்களில், இயக்குனர் இல்லாமல் யாஷ் படப்பிடிப்பை நடத்தியதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
 
இந்தப் படத்தின் தயாரிப்பு, படப்பிடிப்பு மற்றும் நிதி தொடர்பான பிரச்சனைகள், பட வெளியீட்டை மேலும் தள்ளிப்போக செய்துள்ளன. இது ரசிகர்களிடையே ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva
 

