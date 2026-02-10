செவ்வாய், 10 பிப்ரவரி 2026
Written By bala
Last Modified: செவ்வாய், 10 பிப்ரவரி 2026 (14:22 IST)

‘withlove’ படக்குழுவை சந்தித்த ரஜினி! எமோஷனால மூமெண்ட்டால இருக்கு

டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி படத்தின் இயக்குனர் அபிஷன் ஜீவிந்த் நடிப்பில் சில தினங்களுக்கு முன்பு ரிலீசான திரைப்படம் வித்லவ். அழகி, 96 போன்ற திரைப்படங்களின் வரிசையில் மற்றும் ஒரு அழகான ஒரு காதல் திரைப்படமாக வெளியானது தான் இந்த வித் லவ் திரைப்படம். அறிமுக இயக்குனர் மதன் இயக்கத்தில் ஒரு நடுத்தர காதல் நகைச்சுவை படமாக இது வெளியானது.
 
படத்தில் அபிஷன் ஜீவிந்துக்கு ஜோடியாக மோனிஷா என்ற கதாபாத்திரத்தில் அனஸ்வரராஜன் என்ற அறிமுக நாயகி நடித்துள்ளார். இருவரும் ஒரு சூழ்நிலையில் சந்திக்க அபிஷன் ஜீவிந்த் தனது பள்ளி சீனியர் என்பதை அடையாளம் கண்டு கொள்கிறார். அப்படியே அவர்களுடைய உரையாடல் செல்ல தான் பள்ளியில் படிக்கும் பொழுது ஒரு பெண்ணை காதலித்ததாக அபிஷன் ஜீவிந்த் கூற அது கடைசியில் அனஸ்வர ராஜனாக இருக்க அதன் பிறகு கதை எப்படி போகிறது என்பதுதான் மீதி படம்.
 
இப்படி பள்ளியில் நடக்கும் ஒரு காதல் கதையை அடிப்படையாக வைத்து இந்த படம் வெளியாகி இருக்கின்றது. ஒரு இளம் காதலை கொண்டாடும் படமாக இது இப்போது கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது. அதுவும் இப்போது உள்ள ஜென்சி இளைஞர்களுக்கு பிடித்தமான காதல் படமாக இது இருக்கும், இருந்திருக்கும் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். இந்தப் படத்தை சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் தயாரித்திருக்கிறார்.
 
படத்தின் பிரீமியர் ஷோ வெளியிடப்பட்டபோது திரையுலகை சார்ந்த பிரபலங்கள் பலரும் வந்து படத்தை பார்த்து பாராட்டினார்கள். அதில் ரஜினிகாந்த் படத்தை வந்து பார்த்தார். இந்த நிலையில் படம் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் பாசிட்டிவ்வான விமர்சனங்களை பெற ஒட்டுமொத்த பட குழுவும் ரஜினிகாந்தை போய் சந்தித்து இருக்கிறார்கள். அந்த வீடியோவை சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் தன்னுடைய எக்ஸ் வலைதள பக்கத்தில் பகிர்ந்து இது ஒரு எமோஷனலான சந்திப்பு என்று பதிவிட்டு இருக்கிறார்.
 
படத்தில் உள்ள டெக்னீசியன்களில் இருந்து அனைவரும் ரஜினியை சந்தித்து தங்களுடைய மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றனர். அது மட்டுமல்ல ஒவ்வொருவரும் ரஜினியுடன் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டனர்.

 

