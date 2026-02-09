திங்கள், 9 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By BALA
Last Modified: திங்கள், 9 பிப்ரவரி 2026 (13:48 IST)

3 நாட்களில் இவ்வளவு கோடி வசூலா?!... வித் லவ் பாக்ஸ் ஆபிஸ் ரிப்போர்ட்!..

with love
தற்போது பெரிய நடிகர்களின் படங்கள் பாக்ஸ் ஆபிஸில் தோல்வி அடையும் நிலையில் அறிமுக நடிகர்கள் நடிக்கும் படங்கள் நல்ல வசூலை பெற துவங்கியிருக்கிறது.. கடந்த வருடம் இறுதியில் சிறை படம் அப்படி வெளியாகி ஹிட் அடித்தது. தற்போது டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி படத்தை இயக்கிய அபிஷன் ஜீவிந்த் கதாநாயகனாக நடித்திருக்கும் வித் லவ் ஒரு வெற்றி படமாக மாறியிருக்கிறது. இந்த படத்தில் மலையாள நடிகை அனஸ்வரா ராஜன் கதாநாயகியாக நடித்திருக்கிறார்.. அவரின் நடிப்பை பல இயக்குனர்களும் பாராட்டி வருகிறார்கள்.

இந்த படத்தை ஒரு ஃபீல் குட் திரைப்படமாக இயக்குனர் மதன் உருவாக்கியிருக்கிறார். திருமணம் செய்து கொள்வதற்காக சந்திக்கும் இருவர் ஒரு முடிவை எடுக்கிறார்கள்.. அந்த முடிவு என்ன என்பதை சுவாரஸ்யமான திரைக்கதையின் மூலம் சொல்லி இருக்கிறார் அறிமுக இயக்குனர் மதன். இது ரசிகர்களுக்கும் பிடித்திருக்கிறது..

கடந்த வெள்ளிக்கிழமை வெளியான வித் லவ் திரைப்படம் மூன்று நாட்களில் உலகமெங்கும் 11 கோடி வசூலுத்திருப்பதாக இந்த படத்தை தயாரித்த தயாரிப்பு நிறுவனமே அறிவித்திருக்கிறது.
இந்த படத்தை ரஜினியின் மகள் சௌந்தர்யா வேறு இரண்டு பேருடன் இணைந்து தயாரித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது..

விஜயகாந்துக்கு அப்புறம் நான்தான்!.. வாட்டர்மிலன் ஸ்டார் திவாகர் பேட்டி!...

விஜயகாந்துக்கு அப்புறம் நான்தான்!.. வாட்டர்மிலன் ஸ்டார் திவாகர் பேட்டி!...Instagram போன்ற சமூக வலைதளங்களில் ரீல்ஸ் வீடியோக்களை வெளியிட்டு வந்தவர் திவாகர்..

AK65 படத்தை இயக்கப்போவது இவரா?!.. பரபர அப்டேட்!..

AK65 படத்தை இயக்கப்போவது இவரா?!.. பரபர அப்டேட்!..குட் பேட் அக்லி வெற்றிப் படமாக அமைந்தும் அஜித்தின் அடுத்த திரைப்படம் இதுவரை ஆரம்பிக்கவில்லை

கல்யாணம் கட்டாயம் இல்லை!.. காலம் முழுக்க சிங்கிளாகவே இருக்கப்போகிறாரா சிம்பு?!...

கல்யாணம் கட்டாயம் இல்லை!.. காலம் முழுக்க சிங்கிளாகவே இருக்கப்போகிறாரா சிம்பு?!...இயக்குனர், நடிகர், தயாரிப்பாளர், இசையமைப்பாளர், பாடகர் என பல அவதாரங்களை எடுத்து சகலகலா வல்லவன் டி ராஜேந்திரனின் மகன் சிலம்பரசன்.

அஜித் கலந்து கொண்ட ஆசிய லெ மான்ஸ்தொடரின் இறுதிப் போட்டி.. அஜித்துக்கு எந்த இடம்?

அஜித் கலந்து கொண்ட ஆசிய லெ மான்ஸ்தொடரின் இறுதிப் போட்டி.. அஜித்துக்கு எந்த இடம்?அபுதாபியில் நடைபெற்ற ஆசிய லெ மான்ஸ் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில், தமிழ் திரையுலகின் உச்ச நட்சத்திரமும் கார் பந்தய வீரருமான அஜித் குமார் பங்கேற்று அசத்தினார். டீம் விராஜ் சார்பாக லிகியர் JS P320-டொயோட்டா காரை செலுத்திய அஜித், முதல் பந்தயத்தில் டயர் பஞ்சர் போன்ற சவால்களை எதிர்கொண்ட போதிலும், விடாமுயற்சியுடன் போராடி ஏழாவது இடத்தை பிடித்தார். இரண்டாவது பந்தயம் விபத்து காரணமாக குறைக்கப்பட்ட நிலையிலும், அஜித்தின் வேகம் ரசிகர்களை வியக்க வைத்தது.

எனது அன்பிற்குரிய AK சார்! சிவகார்த்திகேயனின் ட்வீட்டுக்கு குவியும் லைக்ஸ்..!

எனது அன்பிற்குரிய AK சார்! சிவகார்த்திகேயனின் ட்வீட்டுக்கு குவியும் லைக்ஸ்..!தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நட்சத்திரமான அஜித் குமார், தற்போது நடிப்பிலிருந்து சிறிய இடைவெளி எடுத்துக்கொண்டு கார் பந்தயங்களில் முழு கவனத்தையும் செலுத்தி வருகிறார். அவரை பல திரைப்பிரபலங்கள் சந்தித்து வரும் நிலையில், சமீபத்தில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் அவரை சந்தித்துப் பேசியுள்ளார். இந்த சந்திப்பின் போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com