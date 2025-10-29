புதன், 29 அக்டோபர் 2025
Written By Prasanth K
Last Modified: புதன், 29 அக்டோபர் 2025 (08:48 IST)

அய்யய்யோ அவரா? பயங்கரமான ஆளாச்சே? பிக்பாஸ் வீட்டில் களைக்கட்டும் வைல்ட்கார்ட் போட்டியாளர்கள்!

Biggboss wild card entry

பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் இந்த வாரம் வைல்ட் கார்ட் போட்டியாளர்கள் நுழைவார்கள் என எதிர்பார்த்தப்படியே 3 போட்டியாளர்களின் ப்ரோமோ வெளியாகியுள்ளது.

 

பிக்பாஸ் சீசன் 9 தொடங்கியதில் இருந்தே இன்ஸ்டா பிரபலங்களை வைத்து பிக்பாஸ் நடத்தும் அளவிற்கு பிக்பாஸ் பிரபலம் குறைந்துவிட்டதா என்ற ரீதியில் கேள்விகள் எழுந்து வந்தன. கடந்த சீசன்களில் பல முக்கிய நடிகர்கள் இருந்த நிலையில், இந்த சீசனில் சொல்லிக் கொள்ளும்படியாக யாரும் இல்லை என ஆடியன்ஸ் இடையே கருத்து நிலவி வந்தது

 

அதுமட்டுமல்லாமல் வீட்டில் இருப்பவர்களுமே டாஸ்க்கை சரியாக புரிந்துக் கொள்ளாமல், எதற்கெடுத்தாலும் சண்டை போட்டுக் கொண்டு சுவாரஸ்யமே இல்லாமல் செய்கிறார்கள் என்பதை விஜய் சேதுபதியே கடந்த வாரம் வெளிப்படையாக சொன்னார். இந்நிலையில்தான் இந்த வாரம் வைல்ட் கார்ட் எண்ட்ரி நடக்க உள்ளது.

 

ஆடியன்ஸ் மன வருத்தத்தை போக்கும் வகையில் கண்ணுக்கு தெரிந்த பிரபலங்கள் களம் இறங்குகின்றனர். அதன்படி நடிகை சாண்ட்ரா, அமித் பார்கவ், திவ்யா கணேஷ், ப்ரஜின் பத்மநாபன் ஆகியோர் இந்த வாரம் உள்ளே செல்கின்றனர்.

 

ப்ரஜின் 90ஸ் கிட்ஸின் பேவரைட் சீரியலான காதலிக்க நேரமில்லை தொடங்கி பல சீரியல்களில் நடித்தவர். திவ்யா கணேஷ் அன்னம், மகாநதி, செல்லம்மா, பாக்கியலட்சுமி என மக்கள் மனம் கவர்ந்த சீரியல்களில் நடித்தவர். இதனால் இவர்களது வருகைக்கு பின்னராவது பிக்பாஸ் சுவாரஸ்யமாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் உள்ளே விளையாடுபவர்களின் தவறுகளை தட்டிக் கேட்க போவதாகவே ப்ரஜின் ப்ரோமோவில் பேசியுள்ளதால் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K

டூரிஸ்ட் பேமிலி இயக்குனருக்குக் காஸ்ட்லியான காரைக் கல்யாணப் பரிசாகக் கொடுத்த தயாரிப்பாளர்!

டூரிஸ்ட் பேமிலி இயக்குனருக்குக் காஸ்ட்லியான காரைக் கல்யாணப் பரிசாகக் கொடுத்த தயாரிப்பாளர்!இந்த ஆண்டின் மெகா பிளாக்பஸ்டர் படமான ’டூரிஸ்ட் பேமிலி’படம் கடந்த மே 1 ஆம் தேதி ரிலீஸானது. படத்தை அறிமுக இயக்குனர் அபிஷன் ஜீவிந்த் இயக்க, சிம்ரன், யோகி பாபு மற்றும் சசிகுமார் ஆகியோர் முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர். ஷான் ரோல்டன் இசையமைத்திருந்தார்.

கமலுடன் கடைசி படம்.. சினிமாவில் இருந்து ஓய்வு பெற ரஜினி முடிவா?

கமலுடன் கடைசி படம்.. சினிமாவில் இருந்து ஓய்வு பெற ரஜினி முடிவா?சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மற்றும் கமல்ஹாசன் இருவரும் இணைந்து நடிக்கவிருக்கும் திரைப்படம் தான் ரஜினிகாந்தின் கடைசி படமாக இருக்கும் என்றும், அதன் பிறகு அவர் நடிப்பில் இருந்து முழு ஓய்வு பெற திட்டமிட்டிருப்பதாகவும் வெளியாகியுள்ள தகவல் திரையுலகில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இனிமேல் 8 மணி நேரம் தான் நடித்து கொடுப்பேன்.. மீதி நேரங்களில்..? ராஷ்மிகா மந்தனா..

இனிமேல் 8 மணி நேரம் தான் நடித்து கொடுப்பேன்.. மீதி நேரங்களில்..? ராஷ்மிகா மந்தனா..'தி கேர்ள்ஃபிரண்ட்' பட வெளியீட்டு விழாவில் பேசிய நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா, சினிமா துறையில் நடிகைகளின் வேலை நேரம் குறித்து முக்கிய கருத்துகளை தெரிவித்தார்.

எல்லாமே போலி.. நம்ப வேண்டாம்.. இயக்குனர் பா ரஞ்சித் எச்சரிக்கை..!

எல்லாமே போலி.. நம்ப வேண்டாம்.. இயக்குனர் பா ரஞ்சித் எச்சரிக்கை..!இயக்குநர் பா. ரஞ்சித் நடத்தி வரும் 'நீலம் புரொடக்சன்ஸ்' நிறுவனத்தின் பெயரில் போலியான ஆடிஷன் அழைப்புகள் விடுக்கப்பட்டு மோசடி நடப்பது தொடர்பாக அந்நிறுவனம் முக்கிய எச்சரிக்கை அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

திவ்யபாரதியின் லேட்டஸ்ட் கார்ஜியஸ் க்ளிக்ஸ்!

திவ்யபாரதியின் லேட்டஸ்ட் கார்ஜியஸ் க்ளிக்ஸ்!பேச்சிலர் படத்தின் நாயகி திவ்யபாரதி அந்த படத்தில் இருந்தே ரசிகர் கூட்டம் உருவாகி விட்டது. இப்போது அவரும் வரிசையாக படங்களில் ஒப்பந்தம் ஆகி வருகிறார். இந்நிலையில் அவரின் சமூகவலைதளப் பக்கம் கவர்ச்சி புகைப்படங்களால் நிரம்பி வருகிறது.

