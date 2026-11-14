  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. Why Leonardo DiCaprio's Eco-Friendly Luxury Island Resort in Belize Remains Unopened After 20 Years
Written By SIVA SIVA
Last Modified: Saturday, 14 November 2026 (10:55 IST)

1.75 மில்லியன் டாலருக்கு டைட்டானிக் நடிகர் வாங்கிய தனித்தீவு.. 20 ஆண்டுகளாக சும்மா இருப்பது ஏன்?

லியோனார்டோ டிகாப்ரியோ
Written By: SIVA
Updated: Sat, 14 Nov 2026 (10:40 IST)
google-news
ஹாலிவுட் நடிகருடம் டைட்டானிக் ஹீரோவுமான லியோனார்டோ டிகாப்ரியோ கடந்த 2005-ஆம் ஆண்டு பெலிஸ் நாட்டுக் கடற்கரைக்கு அப்பால் உள்ள 'பிளாகடோர் கேயே'  என்ற 104 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட தனித்தீவை 1.75 மில்லியன் டாலருக்கு வாங்கினார். சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும், சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த ஆடம்பர சுற்றுலாத் தலமாக மாற்றும் இவரது கனவுத் திட்டம் இன்னும் பயன்பாட்டுக்கு வராமல் தாமதமாகி வருகிறது.
 
கரீபியன் கடலில் அமைந்துள்ள இந்தத் தீவில் அதிகப்படியான மீன்பிடித்தல் மற்றும் மண் அரிப்பால் சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது. இதனை மீட்டெடுத்து, சூரிய சக்தி, மழைநீர் சேகரிப்பு மற்றும் பூஜ்ஜியக் கழிவு கட்டமைப்புகளுடன் கூடிய 36 சொகுசு வில்லாக்களைக் கட்ட டிகாப்ரியோ திட்டமிட்டிருந்தார். இதற்காக 'பிளாகடோர் கேயே: எ ரெஸ்டோரேட்டிவ் ஐலண்ட்' எனப் பெயரிடப்பட்டு, 2018-ஆம் ஆண்டில் திறக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
 
இருப்பினும், கடல்வாழ் உயிரினங்களுக்குப் பாதிப்பு ஏற்படும் என திட்ட வடிவமைப்புகளுக்கு எழுந்த எதிர்ப்புகள் மற்றும் தாழ்வான தீவில் கட்டுமானங்களை மேற்கொள்வதில் உள்ள நடைமுறை சிக்கல்கள் காரணமாக இத்திட்டம் முடங்கியுள்ளது. சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் நோக்கில் தொடங்கப்பட்ட இந்த ஆடம்பர தீவுத் திட்டம் எப்போது நிறைவேறும் என்பது இன்னும் கேள்விக்குறியாகவே உள்ளது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
சென்சார் பஞ்சாயத்து!.. ஒம் படத்தின் தலைப்பு மாற்றம்...

ரஜினியிடம் இருந்து நிறைய கற்று கொண்டேன்.. ஜெயிலர் 2 குறித்து பாலிவுட் நடிகை...

ரஜினியிடம் இருந்து நிறைய கற்று கொண்டேன்.. ஜெயிலர் 2 குறித்து பாலிவுட் நடிகை...சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகி வரும் ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படத்தில் அவருடன் இணைந்து பணியாற்றிய அனுபவம் குறித்து நடிகை அபேக்ஷா போர்வால் நெகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்துள்ளார். சமீபத்திய பேட்டி ஒன்றில் பேசிய அவர், ரஜினிகாந்திடம் இருந்து கற்றுக்கொண்ட மிகப்பெரிய பாடம் குறித்து மனம் திறந்துள்ளார்.

1.75 மில்லியன் டாலருக்கு டைட்டானிக் நடிகர் வாங்கிய தனித்தீவு.. 20 ஆண்டுகளாக சும்மா இருப்பது ஏன்?

1.75 மில்லியன் டாலருக்கு டைட்டானிக் நடிகர் வாங்கிய தனித்தீவு.. 20 ஆண்டுகளாக சும்மா இருப்பது ஏன்?ஹாலிவுட் நடிகருடம் டைட்டானிக் ஹீரோவுமான லியோனார்டோ டிகாப்ரியோ கடந்த 2005-ஆம் ஆண்டு பெலிஸ் நாட்டுக் கடற்கரைக்கு அப்பால் உள்ள 'பிளாகடோர் கேயே' என்ற 104 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட தனித்தீவை 1.75 மில்லியன் டாலருக்கு வாங்கினார். சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும், சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த ஆடம்பர சுற்றுலாத் தலமாக மாற்றும் இவரது கனவுத் திட்டம் இன்னும் பயன்பாட்டுக்கு வராமல் தாமதமாகி வருகிறது.

சென்சார் பஞ்சாயத்து!.. ஒம் படத்தின் தலைப்பு மாற்றம்...

சென்சார் பஞ்சாயத்து!.. ஒம் படத்தின் தலைப்பு மாற்றம்...அமரன் படத்தை இயக்கிய ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்துள்ள திரைப்படம் ஓம்.

மகன் படிக்கும் பள்ளிக்கு தீடீர் விசிட் அடித்த அஜித்!.. செம சரப்பரைஸ்..

மகன் படிக்கும் பள்ளிக்கு தீடீர் விசிட் அடித்த அஜித்!.. செம சரப்பரைஸ்..குட் பேட் அக்லி திரைப்படத்திற்கு பின் அஜித் எந்த புதிய படத்திலும் நடிக்கவில்லை.

சுந்தர்.சிக்கு 2வது தோல்வி!.. 20 கோடி வசூலை தாண்டாத மூக்குத்தி அம்மன் 2...

சுந்தர்.சிக்கு 2வது தோல்வி!.. 20 கோடி வசூலை தாண்டாத மூக்குத்தி அம்மன் 2...தமிழ் சினிமாவில் காமெடி கலந்த காதல் திரைப்படங்களை கொடுத்து ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் சுந்தர்.சி.