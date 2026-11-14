1.75 மில்லியன் டாலருக்கு டைட்டானிக் நடிகர் வாங்கிய தனித்தீவு.. 20 ஆண்டுகளாக சும்மா இருப்பது ஏன்?
ஹாலிவுட் நடிகருடம் டைட்டானிக் ஹீரோவுமான லியோனார்டோ டிகாப்ரியோ கடந்த 2005-ஆம் ஆண்டு பெலிஸ் நாட்டுக் கடற்கரைக்கு அப்பால் உள்ள 'பிளாகடோர் கேயே' என்ற 104 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட தனித்தீவை 1.75 மில்லியன் டாலருக்கு வாங்கினார். சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும், சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த ஆடம்பர சுற்றுலாத் தலமாக மாற்றும் இவரது கனவுத் திட்டம் இன்னும் பயன்பாட்டுக்கு வராமல் தாமதமாகி வருகிறது.
கரீபியன் கடலில் அமைந்துள்ள இந்தத் தீவில் அதிகப்படியான மீன்பிடித்தல் மற்றும் மண் அரிப்பால் சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது. இதனை மீட்டெடுத்து, சூரிய சக்தி, மழைநீர் சேகரிப்பு மற்றும் பூஜ்ஜியக் கழிவு கட்டமைப்புகளுடன் கூடிய 36 சொகுசு வில்லாக்களைக் கட்ட டிகாப்ரியோ திட்டமிட்டிருந்தார். இதற்காக 'பிளாகடோர் கேயே: எ ரெஸ்டோரேட்டிவ் ஐலண்ட்' எனப் பெயரிடப்பட்டு, 2018-ஆம் ஆண்டில் திறக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
இருப்பினும், கடல்வாழ் உயிரினங்களுக்குப் பாதிப்பு ஏற்படும் என திட்ட வடிவமைப்புகளுக்கு எழுந்த எதிர்ப்புகள் மற்றும் தாழ்வான தீவில் கட்டுமானங்களை மேற்கொள்வதில் உள்ள நடைமுறை சிக்கல்கள் காரணமாக இத்திட்டம் முடங்கியுள்ளது. சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் நோக்கில் தொடங்கப்பட்ட இந்த ஆடம்பர தீவுத் திட்டம் எப்போது நிறைவேறும் என்பது இன்னும் கேள்விக்குறியாகவே உள்ளது.