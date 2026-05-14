  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. why karuppu movie is not released today
Written By
Last Modified: Thursday, 14 May 2026 (16:31 IST)

கருப்பு படம் ஏன் ரிலீஸாகவில்லை?.. எத்தனை கோடி கடன்?.. இன்னைக்கு ரிலீஸ் இல்லையா?..

karuppu
Publish: Thu, 14 May 2026 (16:31 IST) Updated: Thu, 14 May 2026 (16:34 IST)
google-news
ஆர்.ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா ஹீரோவாக நடித்திருக்கும் திரைப்படம் கருப்பு. வழக்கறிஞர் மற்றும் கருப்பண்ணசாமி என இரண்டு தோற்றங்களில் இந்த படத்தில் சூர்யா நடித்திருக்கிறார். சூர்யாவிற்கு பல வருடங்களாக ஒரு சூப்பர் ஹிட் அமையாத நிலையில் கருப்பு அந்த வெற்றிடத்தை நிரப்பும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  பக்கா கமர்சியல் மசாலா திரைப்படமாக கருப்பு உருவாகியிருப்பது படத்தின் டிரைலரை பார்த்தாலே தெரிகிறது..

இந்த படம் இன்று காலை வெளியாகும் என ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டது. அதோடு, சிறப்பு காட்சிக்கான அனுமதி எல்லாம் தமிழக அரசு கொடுத்திருந்தது. ஆனால் படம் இப்போது வரை வெளியாகவில்லை. எனவே டிக்கெட் முன்பதிவு செய்திருந்த சூர்யா ரசிகர்கள் ஏமாற்றமடைந்தனர். அதோடு சூர்யா ரசிகர்கள் தன்னை மன்னித்துக் கொள்ளும்படி ஆர்.ஜே.பாலாஜி கண்ணீர் மல்கோ ஒரு வீடியோவும் போட்டார்..

இந்நிலையில்தான், கருப்பு படத்தில் என்ன பிரச்சனை என்பது தெரிய வந்திருக்கிறது. இந்த படத்தை தயாரிக்கும் போது தயாரிப்பாளர் எஸ்.ஆர்.பிரபு 54 கோடி கடன் வாங்கியிருந்தாராம். அந்த கடன் திருப்பிக் கொடுக்கப்படவில்லை. இதையடுத்து பணம் கொடுத்தவர்கள் பட ரிலீஸை நிறுத்திவிட்டார்கள். காலையிலிருந்து நடந்த பேச்சுவார்த்தையில் 30 கோடி வரை திருப்பி கொடுக்கப்பட்டு விட்டதாக சொல்லப்படுகிறது.

எனவே, இன்னும் 24 கோடி கொடுக்கப்படவேண்டும். தயாரிப்பாளர், சூர்யா ஆகியோர் பிரச்சனையை தீர்த்து படத்தை விரைவில் வெளியிடும் வேலையில் இறங்கியிருக்கிறார்கள். அனேகமாக எல்லா பிரச்சனையும் தீர்க்கப்பட்டு நாளை இப்படம் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஒருவேளை பிரச்சனை தீராவிட்டால் மற்றொரு ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்படும் என கருதப்படுகிறது..

கருப்பு படம் ஏன் ரிலீஸாகவில்லை?.. எத்தனை கோடி கடன்?.. இன்னைக்கு ரிலீஸ் இல்லையா?..

கருப்பு படம் ஏன் ரிலீஸாகவில்லை?.. எத்தனை கோடி கடன்?.. இன்னைக்கு ரிலீஸ் இல்லையா?..ஆர்.ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா ஹீரோவாக நடித்திருக்கும் திரைப்படம் கருப்பு. வழக்கறிஞர் மற்றும் கருப்பண்ணசாமி என இரண்டு தோற்றங்களில் இந்த படத்தில் சூர்யா நடித்திருக்கிறார்.

கருப்பு ரீலீஸ் ஆகல!.. ப்ளீஸ் மன்னிச்சுக்கோங்க!.. கண்ணீர் விட்ட ஆர்.ஜே.பாலாஜி

கருப்பு ரீலீஸ் ஆகல!.. ப்ளீஸ் மன்னிச்சுக்கோங்க!.. கண்ணீர் விட்ட ஆர்.ஜே.பாலாஜிஎஸ்.ஆர்.பிரபு தயாரிப்பில் சூர்யா, திரிஷா, ஆர்.ஜே.பாலாஜி உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து ஆர்.ஜே பாலாஜி இயக்கியுள்ள திரைப்படம் கருப்பு. இந்த படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைத்திருக்கிறார்

எவ்ளோ சொல்லியும் சூர்யா சம்பளம் வாங்கவே இல்ல!.. இயக்குனர் பாலா நெகிழ்ச்சி..

எவ்ளோ சொல்லியும் சூர்யா சம்பளம் வாங்கவே இல்ல!.. இயக்குனர் பாலா நெகிழ்ச்சி..நடிக்க வந்த புதிதில் நடிப்பென்றால் என்னவென்று தெரியாமல் குழம்பிக் கொண்டிருந்த சூர்யாவுக்கு நந்தா என்கிற திரைப்படத்தை கொடுத்து அவருக்கு நடிப்பென்றால் என்னவென்று சொல்லிக் கொடுத்தவர் இயக்குனர் பாலா.

நள்ளிரவில் ரவுன்ட்ஸ் போகும் டிஎஸ்பி.. கதறும் சமூக விரோதிகள்.. இப்பதான் பொதுமக்கள் நிம்மதி.. இதுதாண்டா ஆட்சி..!

நள்ளிரவில் ரவுன்ட்ஸ் போகும் டிஎஸ்பி.. கதறும் சமூக விரோதிகள்.. இப்பதான் பொதுமக்கள் நிம்மதி.. இதுதாண்டா ஆட்சி..!திண்டுக்கல் மாநகரின் பாதுகாப்பு மற்றும் பொதுமக்களின் நிம்மதியை உறுதி செய்யும் வகையில், திண்டுக்கல் துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் நள்ளிரவில் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டார்.

சூர்யாவின் கருப்பு இன்று ரிலீஸ் இல்லையா? அனைத்து காட்சிகளும் ரத்து? நாளையாவது ரிலீஸ் ஆகுமா?

சூர்யாவின் கருப்பு இன்று ரிலீஸ் இல்லையா? அனைத்து காட்சிகளும் ரத்து? நாளையாவது ரிலீஸ் ஆகுமா?நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் இன்று வெளியாகவிருந்த திரைப்படம், நிதி நெருக்கடி காரணமாகத் திட்டமிட்டபடி திரையரங்குகளில் வெளியாகவில்லை. ஜஸ்வந்த் பண்டாரி என்பவருக்கு வழங்க வேண்டிய நிலுவைத் தொகையை படக்குழுவினர் இன்னும் செலுத்தாததே இந்தப் பிரச்சினைக்கு முக்கியக் காரணமாகக் கூறப்படுகிறது.