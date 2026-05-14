கருப்பு படம் ஏன் ரிலீஸாகவில்லை?.. எத்தனை கோடி கடன்?.. இன்னைக்கு ரிலீஸ் இல்லையா?..
ஆர்.ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா ஹீரோவாக நடித்திருக்கும் திரைப்படம் கருப்பு. வழக்கறிஞர் மற்றும் கருப்பண்ணசாமி என இரண்டு தோற்றங்களில் இந்த படத்தில் சூர்யா நடித்திருக்கிறார். சூர்யாவிற்கு பல வருடங்களாக ஒரு சூப்பர் ஹிட் அமையாத நிலையில் கருப்பு அந்த வெற்றிடத்தை நிரப்பும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பக்கா கமர்சியல் மசாலா திரைப்படமாக கருப்பு உருவாகியிருப்பது படத்தின் டிரைலரை பார்த்தாலே தெரிகிறது..
இந்த படம் இன்று காலை வெளியாகும் என ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டது. அதோடு, சிறப்பு காட்சிக்கான அனுமதி எல்லாம் தமிழக அரசு கொடுத்திருந்தது. ஆனால் படம் இப்போது வரை வெளியாகவில்லை. எனவே டிக்கெட் முன்பதிவு செய்திருந்த சூர்யா ரசிகர்கள் ஏமாற்றமடைந்தனர். அதோடு சூர்யா ரசிகர்கள் தன்னை மன்னித்துக் கொள்ளும்படி ஆர்.ஜே.பாலாஜி கண்ணீர் மல்கோ ஒரு வீடியோவும் போட்டார்..
இந்நிலையில்தான், கருப்பு படத்தில் என்ன பிரச்சனை என்பது தெரிய வந்திருக்கிறது. இந்த படத்தை தயாரிக்கும் போது தயாரிப்பாளர் எஸ்.ஆர்.பிரபு 54 கோடி கடன் வாங்கியிருந்தாராம். அந்த கடன் திருப்பிக் கொடுக்கப்படவில்லை. இதையடுத்து பணம் கொடுத்தவர்கள் பட ரிலீஸை நிறுத்திவிட்டார்கள். காலையிலிருந்து நடந்த பேச்சுவார்த்தையில் 30 கோடி வரை திருப்பி கொடுக்கப்பட்டு விட்டதாக சொல்லப்படுகிறது.
எனவே, இன்னும் 24 கோடி கொடுக்கப்படவேண்டும். தயாரிப்பாளர், சூர்யா ஆகியோர் பிரச்சனையை தீர்த்து படத்தை விரைவில் வெளியிடும் வேலையில் இறங்கியிருக்கிறார்கள். அனேகமாக எல்லா பிரச்சனையும் தீர்க்கப்பட்டு நாளை இப்படம் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஒருவேளை பிரச்சனை தீராவிட்டால் மற்றொரு ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்படும் என கருதப்படுகிறது..
நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் இன்று வெளியாகவிருந்த திரைப்படம், நிதி நெருக்கடி காரணமாகத் திட்டமிட்டபடி திரையரங்குகளில் வெளியாகவில்லை. ஜஸ்வந்த் பண்டாரி என்பவருக்கு வழங்க வேண்டிய நிலுவைத் தொகையை படக்குழுவினர் இன்னும் செலுத்தாததே இந்தப் பிரச்சினைக்கு முக்கியக் காரணமாகக் கூறப்படுகிறது.