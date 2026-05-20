தொடர்புடைய செய்திகள்
- சூர்யாவின் கருப்பு : 4-வது நாளில் குறைந்த வசூல்
- Karuppu: சாமி வந்து ஆடும் ரசிகர்கள்!.. ப்ளீஸ் இத பண்ணுங்க!.. சூர்யா கோரிக்கை!..
- Karuppu: சூர்யாவுக்கு மாஸ் ஹிட்!.. கருப்பு 3 நாள் வசூல் அப்டேட்!..
- செல்லங்களா!.. தங்கங்களா!.. கருப்பு ரொம்ப ஸ்பெஷல்!.. சூர்யா போட்ட வீடியோ!..
- சிங்கம் 2-வுக்கு பின் கருப்பு!. பல வருடங்களுக்கு பின் சூர்யாவுக்கு ஒரு ஹிட்!..
கனவில் வந்த கருப்பன்!.. 217 பேர் குடும்பமா தியேட்டருக்கு போன சம்பவம்!..
ஆர்.ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா ஹீரோவாக நடித்து உருவாகியிருக்கும் திரைப்படம் கருப்பு. இந்த படம் முடிந்து பல மாதங்களாகியும் ஓடிடி உரிமை விற்க்கப்படாததால் ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்படாமல் இருந்தது. ஒருவழியாக எல்லாம் பேசி முடிக்கப்பட்டு கடந்த 14ம் தேதி ரிலீஸ் என அறிவித்தார்கள்.
ஆனால் சில காரணங்களால் படம் கடந்த 15 ஆம் தேதிதான் வெளியானது. கருப்பு திரைப்படம் சூர்யா ரசிகர்களுக்கு மட்டுமில்லாமல் பொதுவான ரசிகர்களையும் கவர்ந்திருக்கிறது. சூர்யாவுக்கு பல வருடங்களுக்கு பின் கருப்பு ஒரு சூப்பர் ஹிட் படமாக அமைந்திருக்கிறது. குடும்ப குடும்பமாக போய் தியேட்டரில் இந்த படத்தை பார்க்கிறார்கள். இதையடுத்து இந்த படம் நான்கு நாட்களில் உலகமெங்கும் 200 கோடி வசூல் செய்து விட்டதாக சொல்லப்படுகிறது..
ஒருபக்கம், கருப்பு படம் ஓடும் தியேட்டர்களில் ரசிகர்கள் சாமி வந்து ஆடு வீடியோக்களும் சமூக வலைதளங்களில் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகிறது. இந்நிலையில்தான், திருச்செந்தூரில் உள்ள ஒரு தியேட்டரில் கருப்பு படம் பார்ப்பது போல ஒருவருக்கு கனவு வந்திருக்கிறது. இதையடுத்து ஒரு காட்சி முழுவதையும் புக் செய்த ஒருவர் தனது குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள் என 217 பேரை அழைத்துக்கொண்டு சென்று அந்த தியேட்டரில் படம் பார்த்திருக்கிறார். இது தொடர்பான புகைப்படங்களும், வீடியோவும் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
ஆனால் சில காரணங்களால் படம் கடந்த 15 ஆம் தேதிதான் வெளியானது. கருப்பு திரைப்படம் சூர்யா ரசிகர்களுக்கு மட்டுமில்லாமல் பொதுவான ரசிகர்களையும் கவர்ந்திருக்கிறது. சூர்யாவுக்கு பல வருடங்களுக்கு பின் கருப்பு ஒரு சூப்பர் ஹிட் படமாக அமைந்திருக்கிறது. குடும்ப குடும்பமாக போய் தியேட்டரில் இந்த படத்தை பார்க்கிறார்கள். இதையடுத்து இந்த படம் நான்கு நாட்களில் உலகமெங்கும் 200 கோடி வசூல் செய்து விட்டதாக சொல்லப்படுகிறது..
ஒருபக்கம், கருப்பு படம் ஓடும் தியேட்டர்களில் ரசிகர்கள் சாமி வந்து ஆடு வீடியோக்களும் சமூக வலைதளங்களில் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகிறது. இந்நிலையில்தான், திருச்செந்தூரில் உள்ள ஒரு தியேட்டரில் கருப்பு படம் பார்ப்பது போல ஒருவருக்கு கனவு வந்திருக்கிறது. இதையடுத்து ஒரு காட்சி முழுவதையும் புக் செய்த ஒருவர் தனது குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள் என 217 பேரை அழைத்துக்கொண்டு சென்று அந்த தியேட்டரில் படம் பார்த்திருக்கிறார். இது தொடர்பான புகைப்படங்களும், வீடியோவும் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.