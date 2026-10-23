அடுத்த ஜேம்ஸ் பாண்ட் யார்? 3 நடிகர்களிடையே கடும் போட்டி.. விரைவில் படப்பிடிப்பு..
உலக சினிமா ரசிகர்களின் எவர்கிரீன் ஃபேவரைட் துப்பறியும் கதாபாத்திரமான 'ஜேம்ஸ் பாண்ட்' வரிசையில் அடுத்த படம் குறித்த அறிவிப்புகள் தற்போது ஹாலிவுட் வட்டாரத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
ஷான் கானரி, ரோஜர் மூர் தொடங்கி சமீபத்தில் டேனியல் கிரெய்க் வரை பல ஜாம்பவான் நடிகர்கள் இந்த கதாபாத்திரத்திற்கு உயிர் கொடுத்துள்ளனர். இந்நிலையில், அடுத்த ஜேம்ஸ் பாண்ட் திரைப்படத்திற்கான ஆரம்பக்கட்டப் பணிகள் தற்போது விறுவிறுப்பாகத் தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன.
பிரபல இயக்குநர் டெனிஸ் வில்லென்யூவ் அமேசான் நிறுவனத்திற்காக இந்த அடுத்த பாகத்தை இயக்கவுள்ளார். மேலும், புகழ்பெற்ற 'பீக்கி பிளைண்டர்ஸ்' தொடரின் எழுத்தாளர் ஸ்டீவன் நைட் இப்படத்திற்குத் திரைக்கதை எழுதுகிறார்.
பாண்ட் கதாபாத்திரத்திற்கான புதிய நடிகரைத் தேர்வு செய்யும் பணிகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன. நடிகர்களின் சாகசக் காட்சிகள், கேமரா தோற்றம் மற்றும் வசன உச்சரிப்புத் திறன் போன்றவற்றைச் சோதிக்கும் ஸ்கிரீன் டெஸ்ட் மற்றும் ஆடிஷன்கள் தற்போது நடந்து வருகின்றன.
இந்த ரேஸில் பல முன்னணி நடிகர்களின் பெயர்கள் அடிபட்டாலும், நடிகர் கேலம் டர்னர் முதலிடத்தில் இருப்பதாக ஹாலிவுட் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இவர்களைத் தவிர ஜாக் லோடன், ஜேக்கப் எலார்டி, ஹென்றி கேவில் மற்றும் ஹாரிஸ் டிக்கின்சன் ஆகியோரது பெயர்களும் பரிசீலனைப் பட்டியலில் உள்ளன. அடுத்த ஜேம்ஸ் பாண்டாக எந்த நடிகர் மிரட்டப் போகிறார் என்ற ஆர்வம் ரசிகர்களிடையே உச்சத்தை எட்டியுள்ளது.