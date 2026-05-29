Last Modified: Friday, 29 May 2026 (16:20 IST)

முதல்வர் விஜயுடன் செல்பி!.. யார் இந்த ஜெகதீஷ் அவஸ்தி?!.. பரபர அப்டேட்!...

விஜய் டெல்லி சென்றபோது அவருடன் அவரின் அரசியல் ஆலோசகர் விஷ்ணு ரெட்டி உள்ளிட்ட 8 பேர் சென்றதாக சொல்லப்படுகிறது. அதில், ஜெகதீஷ் அவஸ்தி என்பவரும் ஒருவர். விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்றுக்கொள்வதற்கு முன் இந்த ஜகதீஷ் அவஸ்தி அவருடன் செல்பியும் எடுத்துக்கொண்டார்.

இந்த புகைப்படத்தை பலரும் பகிர்ந்து ‘யார் இந்த ஜெகதீஷ் அவஸ்தி?.. இவர் ஏன் விஜயுடன் டெல்லி சென்றார்?’ என கேள்வி எழுப்பி வருகிறார்கள். இந்நிலையில்தான், ஜெகதீஷ் அவஸ்தி ஒரு சிகை அலங்கார நிபுணர் (Hair Stylist) என்பது தெரியவந்திருக்கிறது. அட்லி இயக்கத்தில் விஜய் நடித்த பிகில் படத்தில் ஜெகதீஷ் அவஸ்தி விஜய்க்கு ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட்டாக பணிபுரிந்திருக்கிறார்.

விஜய்க்கு அவரை பிடித்துப்போக அதன்பின் விஜய் நடித்த மாஸ்டர், பீஸ்ட், வாரிசு, லியோ, கோட் மற்றும் ஜனநாயகன் ஆகிய படங்களில் ஜெகதீஷ் அவஸ்தி விஜய்க்கு வேலை பார்த்திருக்கிறார். விஜய் அரசியலுக்கு வந்த பின்னரும் அவருக்கு ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட்டாக பணிபுரிய துவங்கினார்.

விஜயின் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியிலிருந்து அவர் முதல்வராக பதவியேற்றது முதல் இவர்தான் விஜய்க்கு சிகை அலங்காரம் செய்திருக்கிறார். அந்தவகையில்தான் சமீபத்தில் விஜய் டெல்லி சென்றபோது அவருடன் ஜெகதீஷ் அவஸ்தி சென்றதாக சொல்லப்படுகிறது. சினிமாவில் விஜயை தாண்டு அல்லு அர்ஜூன், விஜய தேவரகொண்டா, மகேஷ் பாபு போன்ற நடிகர்களுக்கும் ஜெகதீஷ் சிகை அலங்கார நிபுணராக வேலை செய்து வருகிறாராம்.

விஜய் டெல்லி சென்றபோது அவருடன் அவரின் அரசியல் ஆலோசகர் விஷ்ணு ரெட்டி உள்ளிட்ட 8 பேர் சென்றதாக சொல்லப்படுகிறது.

