புதன், 18 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By BALA
Last Modified: புதன், 18 பிப்ரவரி 2026 (11:59 IST)

இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோயர்ஸ அதிகமாக்க நடிகர் செஞ்ச வேலை! இவருக்கா இந்த நிலைமை?

இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோயர்ஸ அதிகமாக்க நடிகர் செஞ்ச வேலை! இவருக்கா இந்த நிலைமை?
இப்போது அனைவரின் உலகமாக பார்க்கப்படுவது இன்ஸ்டாகிராம்தான். எத்தனையோ சோசியல் மீடியாக்கள் இருந்தாலும் உலகெங்கும் டிரெண்டிங்கில் இருப்பது இன்ஸ்டாதான். எத்தனை உறவுகள் அருகில் இருந்தாலும் இன்ஸ்டாகிராமைத்தான் தன் குடும்பமாக கருதுகிறார்கள்.  ஒரே வீட்டில் வசிக்கும் கணவன் , மனைவி, மகன் என எத்தனை பேர் இருந்தாலும் அவர்கள் கையில் மொபைல் இருந்தால் போதும் இன்ஸ்டாவில் மூழ்கிவிடுகிறார்கள்.
 
குறிப்பாக அதில் ரீல்ஸுக்குள் மூழ்கிவிட்டால் நேரம் போவதே தெரியாது. இதனால் சில நேரங்களில் குடும்பத்தில் பிரச்சினையே வர ஆரம்பிக்கும். அதே சமயம் இன்று சினிமாவில் பல புதுமுகங்கள் இருக்கிறார்கள். அதற்கு காரணமும் இன்ஸ்டாதான். ஏனெனில் ரீல்ஸ் என்ற பெயரில் எதாவது ஒரு கண்டெண்ட் எடுத்து அதை வீடியோவாக வைத்து இன்ஸ்டாவில் போட்டு விடுகிறார்கள்.
 
அதிக ஃபாலோயர்ஸ் இருந்தால் அவர்கள்தான் அன்றைய செலிபிரிட்டி. இந்த புகழை வைத்துதான் சினிமாவிலும் அவர்களுக்கு வாய்ப்பு வர தொடங்குகிறது. ஏன் இன்ஸ்டாவில் ரீல்ஸ் போட்டே சம்பாதிக்கிறவர்களும் இருக்கிறார்கள். இந்த நிலையில் இன்ஸ்டாவில் எப்படி ஃபாலோயர்ஸ்களை அதிகப்படுத்த என தெரியாமல் ஒரு பிரபல நடிகர் புலம்பும் வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.
 
அவர் வேறுயாருமில்லை. நடிகர் ஷாரா. பல படங்களில் காமெடி கதாபாத்திரங்களில் நடித்தவர். கோமாளி படத்தில் கூட டாக்டராக வருவார். அவர்தான் இந்தளவு புலம்பியிருக்கிறார். வாய்ப்பு தேடி போனால் இன்ஸ்டாவில் எவ்வளவு ஃபாலோயர்ஸ் இருக்கிறார்கள் என கேட்கிறார்களாம். அதை வைத்துதான் சம்பளமும் தருவோம் என்று கூறுகிறார்களாம்.
 
அவரை பொறுத்தவரைக்கும் இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோயர்ஸை எப்படி அதிகப்படுத்த வேண்டும் என தெரியாதாம். யாராது சொல்லுங்க என கேட்டிருக்கிறார். அதில் ஒரு ரசிகர் விசில் அடிங்க. உடனே 6 கோடி பேர் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சுடுவாங்க என கிண்டலாக கூறியிருக்கிறார்.

1000 கோடி வியாபாரம்!..! ஜனநாயகன் தயாரிப்பாளருக்கு கை கொடுத்த Toxic!...

1000 கோடி வியாபாரம்!..! ஜனநாயகன் தயாரிப்பாளருக்கு கை கொடுத்த Toxic!...கன்னடத்தில் ஏற்கனவே சில படங்களில் நடித்திருந்தாலும் KGF திரைப்படம் மூலம் பேன் இந்தியா நடிகராக இந்திய அளவில் பிரபலமானவர்தான் யாஷ்

ஜனநாயகன் ரிலீஸ் எப்போது என்று தெரியவில்லை.. ஆனால் தெறி ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு..!

ஜனநாயகன் ரிலீஸ் எப்போது என்று தெரியவில்லை.. ஆனால் தெறி ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு..!தளபதி விஜய் அரசியலில் குதித்துள்ள நிலையில், அவர் நடித்த கடைசி திரைப்படமாக கருதப்படும் ஜனநாயகன் சென்சார் சிக்கல்களில் சிக்கியுள்ளது. இப்படத்தின் வெளியீடு தள்ளிப்போய்க்கொண்டே இருப்பதால் ரசிகர்கள் பெரும் கவலையில் ஆழ்ந்திருந்தனர்.

தவறு செய்தவர்களை ஐயப்பன் சும்மா விட மாட்டார்.. நீதிமன்றத்தில் ஆஜரான நடிகர் ஜெயராம் பேட்டி..!

தவறு செய்தவர்களை ஐயப்பன் சும்மா விட மாட்டார்.. நீதிமன்றத்தில் ஆஜரான நடிகர் ஜெயராம் பேட்டி..!சபரிமலை கோயில் தங்கம் திருட்டு தொடர்பான வழக்கில், பிரபல மலையாள நடிகர் ஜெயராம் அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் விசாரணைக்காக ஆஜரானது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஏஐ தொழில்நுட்பத்தில் மீண்டும் உயிர் பெற்ற கோச்சடையான்.. மிரட்டல் டீசர் வெளியீடு..!

ஏஐ தொழில்நுட்பத்தில் மீண்டும் உயிர் பெற்ற கோச்சடையான்.. மிரட்டல் டீசர் வெளியீடு..!சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில், சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் இயக்கத்தில் வெளியான இந்தியாவின் முதல் 'போட்டோ-ரியலிஸ்டிக் பெர்ஃபார்மென்ஸ் கேப்சர்' திரைப்படமான 'கோச்சடையான்', தற்போது ஏஐ தொழில்நுட்பம் மூலம் புதிய பரிமாணத்தை பெற்றுள்ளது.

காதலர் தினம் படத்தில் அஜித் நடிக்க வேண்டியதா? தயாரிப்பாளர் சொன்ன ஷாக் தகவல்

காதலர் தினம் படத்தில் அஜித் நடிக்க வேண்டியதா? தயாரிப்பாளர் சொன்ன ஷாக் தகவல்1999 ஆம் ஆண்டு ரிலீஸாகி மாபெரும் வெற்றிப்பெற்ற திரைப்படம்தான் காதலர் தினம். இந்தப் படம் வெளியானதில் இருந்து

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com