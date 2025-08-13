புதன், 13 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Siva
Last Updated : புதன், 13 ஆகஸ்ட் 2025 (16:17 IST)

திரையரங்குகளில் பெங்காலி திரைப்படங்களுக்கே முன்னுரிமை: மம்தா அறிவிப்பால் பாலிவுட் அதிர்ச்சி..!

மேற்கு வங்க மாநில அரசு, உள்ளூர் திரைப்படத் துறையான பெங்காலி சினிமாவை மேம்படுத்தும் வகையில் ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, மாநிலத்திலுள்ள அனைத்து திரையரங்குகளிலும், மல்டிபிளெக்ஸ் திரையரங்குகளின் ஒவ்வொரு திரையிலும், ஆண்டுக்கு 365 பிரைம் டைம் காட்சிகள் பெங்காலி திரைப்படங்களுக்கு கட்டாயம் ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இது பெங்காலி திரைப்படத் துறையினரிடையே பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
மேற்கு வங்க அரசின் இந்த அறிவிப்பின்படி, பின்வரும் விதிமுறைகள் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளன:
 
1. ஒவ்வொரு திரையரங்கிலும், மல்டிபிளெக்ஸின் ஒவ்வொரு திரையிலும், ஆண்டுக்கு 365 பிரைம் டைம் காட்சிகள் பெங்காலி திரைப்படங்களுக்கு கட்டாயம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். வருடத்தில் அனைத்து 365 நாட்களுக்கும், தினசரி குறைந்தது ஒரு காட்சி பெங்காலி திரைப்படம் ஒளிபரப்பாக வேண்டும். பிரைம் டைம்" என்பது மாலை 3:00 மணி முதல் இரவு 9:00 மணி வரை உள்ள காட்சிகளைக் குறிக்கும்.
 
இந்த அறிவிப்பு, பல ஆண்டுகளாக பெங்காலி திரைப்படத் துறையினர் கோரிவந்த ஒரு முக்கியமான கோரிக்கையாகும். பெரிய பட்ஜெட் இந்தி மற்றும் பிற மாநில திரைப்படங்களின் வருகையால், பெங்காலி திரைப்படங்களுக்கு ப்ரைம் டைமில் காட்சிகள் கிடைப்பதில் சிரமம் ஏற்பட்டது. இதனால், உள்ளூர் திரைப்படங்கள் பெரும்பாலும் பார்வையாளர்கள் குறைவாக வரும் நேரங்களில் திரையிடப்பட்டன.
 
இதை தடுக்கவும், உள்ளூர் கலைஞர்கள் மற்றும் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களை ஆதரிக்கவும், மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி மற்றும் அமைச்சர் அரூப் பிஸ்வாஸ் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளனர்.
 
Edited by Siva

ஹெல்மெட் அணிந்து சென்ற பெண்களுக்கு ‘கூலி’ படத்தின் 4 டிக்கெட்டுக்கள்.. இன்ப அதிர்ச்சி..!

ஹெல்மெட் அணிந்து சென்ற பெண்களுக்கு ‘கூலி’ படத்தின் 4 டிக்கெட்டுக்கள்.. இன்ப அதிர்ச்சி..!தஞ்சாவூரில் உள்ள ஒரு தொண்டு நிறுவனம், ஹெல்மெட் அணிந்து இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற பெண்களுக்கு, ரஜினிகாந்தின் புதிய திரைப்படமான 'கூலி'யின் டிக்கெட்டுகளை இலவசமாக வழங்கியுள்ளது.

அலங்காரப் புடவையில் ஹோம்லி லுக்கில் ஜொலிக்கும் ஜான்வி கபூர்!

அலங்காரப் புடவையில் ஹோம்லி லுக்கில் ஜொலிக்கும் ஜான்வி கபூர்!தமிழ், தெலுங்கு மற்றும் இந்தி என பலமொழிகளில் சூப்பர் ஸ்டார் நடிகையாக திகழ்ந்தவர் ஸ்ரீதேவி. அவர் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் துபாயில் இயற்கை எய்தினார். இதையடுத்து அவரின் மூத்தமகளான ஜான்வி கபூர் சினிமாவில் அறிமுகமாகி நடித்து வருகிறார்.

மினி ஸ்கர்ட் உடையில் கிளாமர் ஏத்தும் அதுல்யா ரவி… லேட்டஸ்ட் புகைப்படத் தொகுப்பு!

மினி ஸ்கர்ட் உடையில் கிளாமர் ஏத்தும் அதுல்யா ரவி… லேட்டஸ்ட் புகைப்படத் தொகுப்பு!தமிழ் சினிமாவில் குறுகிய காலகட்டத்தில் டப்ஸ்மாஷ், குறும்படம் ஆகியவற்றில் நடித்து பெரிய ஹீரோங்களுக்கு ஈடாக பிரபலமானவர் நடிகை அதுல்யா ரவி. அவர் நடித்த பல குறும்படங்கள் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றதால் இயக்குனர் சமுத்திரக்கனி இயக்கிய "ஏமாளி" படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரம் ஒன்றில் நடிக்கும் வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைத்தது.

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் 50 ஆண்டுகால சினிமா பயணம்: கமல்ஹாசன் வாழ்த்து!

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் 50 ஆண்டுகால சினிமா பயணம்: கமல்ஹாசன் வாழ்த்து!திரையுலகில் 50 ஆண்டுகள் நிறைவு செய்த தனது நெருங்கிய நண்பர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்துக்கு, நடிகர் கமல்ஹாசன் தனது அன்பையும், வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துள்ளார். இந்த பொன்விழா ஆண்டை கொண்டாடும் வகையில், ரஜினியின் நடிப்பில் வெளியாக உள்ள 'கூலி' திரைப்படம் உலக அளவில் பெரும் வெற்றிபெற வேண்டும் என்றும் அவர் வாழ்த்தியுள்ளார். அவர் தனது வாழ்த்தில் கூறியிருப்பதாவது:

என்னை கிளாமர் கேர்ள் ஆகவே பார்க்கிறார்கள்.. கார்த்திக் சுப்பராஜுக்கு நன்றி- பூஜா ஹெக்டே!

என்னை கிளாமர் கேர்ள் ஆகவே பார்க்கிறார்கள்.. கார்த்திக் சுப்பராஜுக்கு நன்றி- பூஜா ஹெக்டே!தமிழில் முகமூடி படத்திலேயே அறிமுகமாகி இருந்தாலும் ஒரு பெரிய பிரேக்குக்காக காத்திருந்தார் பூஜா ஹெக்டே. இதற்கிடையில் அவருக்கு தெலுங்கில் அடுத்தடுத்து முன்னணி நடிகர்களோடு நடிக்கும் வாய்ப்பு அமைந்தது. அதையடுத்து மீண்டும் தமிழ் சினிமாவில் அவருக்கான வாய்ப்புகள் குவிய ஆரம்பித்தன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com