திரையரங்குகளில் பெங்காலி திரைப்படங்களுக்கே முன்னுரிமை: மம்தா அறிவிப்பால் பாலிவுட் அதிர்ச்சி..!
மேற்கு வங்க மாநில அரசு, உள்ளூர் திரைப்படத் துறையான பெங்காலி சினிமாவை மேம்படுத்தும் வகையில் ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, மாநிலத்திலுள்ள அனைத்து திரையரங்குகளிலும், மல்டிபிளெக்ஸ் திரையரங்குகளின் ஒவ்வொரு திரையிலும், ஆண்டுக்கு 365 பிரைம் டைம் காட்சிகள் பெங்காலி திரைப்படங்களுக்கு கட்டாயம் ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இது பெங்காலி திரைப்படத் துறையினரிடையே பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மேற்கு வங்க அரசின் இந்த அறிவிப்பின்படி, பின்வரும் விதிமுறைகள் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளன:
1. ஒவ்வொரு திரையரங்கிலும், மல்டிபிளெக்ஸின் ஒவ்வொரு திரையிலும், ஆண்டுக்கு 365 பிரைம் டைம் காட்சிகள் பெங்காலி திரைப்படங்களுக்கு கட்டாயம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். வருடத்தில் அனைத்து 365 நாட்களுக்கும், தினசரி குறைந்தது ஒரு காட்சி பெங்காலி திரைப்படம் ஒளிபரப்பாக வேண்டும். பிரைம் டைம்" என்பது மாலை 3:00 மணி முதல் இரவு 9:00 மணி வரை உள்ள காட்சிகளைக் குறிக்கும்.
இந்த அறிவிப்பு, பல ஆண்டுகளாக பெங்காலி திரைப்படத் துறையினர் கோரிவந்த ஒரு முக்கியமான கோரிக்கையாகும். பெரிய பட்ஜெட் இந்தி மற்றும் பிற மாநில திரைப்படங்களின் வருகையால், பெங்காலி திரைப்படங்களுக்கு ப்ரைம் டைமில் காட்சிகள் கிடைப்பதில் சிரமம் ஏற்பட்டது. இதனால், உள்ளூர் திரைப்படங்கள் பெரும்பாலும் பார்வையாளர்கள் குறைவாக வரும் நேரங்களில் திரையிடப்பட்டன.
இதை தடுக்கவும், உள்ளூர் கலைஞர்கள் மற்றும் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களை ஆதரிக்கவும், மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி மற்றும் அமைச்சர் அரூப் பிஸ்வாஸ் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளனர்.
Edited by Siva