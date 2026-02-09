திங்கள், 9 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 9 பிப்ரவரி 2026 (12:53 IST)

விஜயகாந்துக்கு அப்புறம் நான்தான்!.. வாட்டர்மிலன் ஸ்டார் திவாகர் பேட்டி!...

watermelon
Instagram போன்ற சமூக வலைதளங்களில் ரீல்ஸ் வீடியோக்களை வெளியிட்டு வந்தவர் திவாகர்.. கஜினி படத்தில் சூர்யா தர்பூசணியை சாப்பிட்டுக்கொண்டு தனக்கு கீழ் பணிபுரியும் அதிகாரிகளை பார்த்து ஒரு ரியாக்‌ஷன் கொடுப்பார். அதேபோல செய்து காட்டி தனக்கு வாட்டர் மெலன் ஸ்டார் என்ற பட்டத்தை திவாகரை வைத்துக் கொண்டார். அதோட சிவாஜி போல நடித்துக்காட்டுகிறேன் என சொல்லி கர்ணன் படத்திலிருந்து கிளைமேக்ஸ் காட்சியில் அவர் காட்டிய முக பாவனைகளை நடித்தும் காட்டுவார்.

மேலும் பிக்பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சியிலும் கலந்து கொண்டார். ஆனால் சில நாட்களில் வெளியேற்றப்பட்டார். இவரை பலரும் கேலியும், கிண்டலும் செய்தாலும் அதை சீரியஸாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் பாசிட்டிவாக பேசி வருபவர் திவாகர். நான் மிகப்பெரிய நடிகன்.. என்னால் எதுவும் செய்ய முடியும் என்றெல்லாம் பேசி வருகிறார்...

நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பெசிய திவாகர் ‘நடிப்பை பொறுத்தவரை சிவாஜி சாருக்கு அடுத்தது கமல் சார்தான்.. அவருக்கு அப்புறம் நான்தான்.. விஜய், சிவகார்த்திகேயன் ஆகியோருக்கு இருப்பது போலவே எனக்கும் நிறைய ரசிகர்கள் உண்டு. ஆனால் என்னை வேண்டுமென்றே சூழ்ச்சிகள் செய்து ட்ரோல் செய்கிறார்கள்.. மதுரையில் இருந்து விஜயகாந்த் சினிமாவுக்கு வந்து சாதித்தார் ஆனால் அவருக்கு பின் அந்த இடத்தை பிடிப்பேன்.. அவரைப் போலவே நடிகர் சங்கத் தலைவராகவும் மாறுவேன்’ என கூறியிருக்கிறார்..

மேலும் ‘திரிஷாவை போல ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன்.. எனக்கு வயது குறைவுதான்.. ஆனால் வயதாக வயதானவர் என்பது போலவும், எனக்கு ஏற்கனவே திருமணம் ஆகிவிட்டது போலவும் பொய்யான தகவல்களை பரப்பி வருகிறார்கள்’ என்றும் அவர் கூறியிருக்கிறார்..

AK65 படத்தை இயக்கப்போவது இவரா?!.. பரபர அப்டேட்!..

AK65 படத்தை இயக்கப்போவது இவரா?!.. பரபர அப்டேட்!..குட் பேட் அக்லி வெற்றிப் படமாக அமைந்தும் அஜித்தின் அடுத்த திரைப்படம் இதுவரை ஆரம்பிக்கவில்லை

கல்யாணம் கட்டாயம் இல்லை!.. காலம் முழுக்க சிங்கிளாகவே இருக்கப்போகிறாரா சிம்பு?!...

கல்யாணம் கட்டாயம் இல்லை!.. காலம் முழுக்க சிங்கிளாகவே இருக்கப்போகிறாரா சிம்பு?!...இயக்குனர், நடிகர், தயாரிப்பாளர், இசையமைப்பாளர், பாடகர் என பல அவதாரங்களை எடுத்து சகலகலா வல்லவன் டி ராஜேந்திரனின் மகன் சிலம்பரசன்.

அஜித் கலந்து கொண்ட ஆசிய லெ மான்ஸ்தொடரின் இறுதிப் போட்டி.. அஜித்துக்கு எந்த இடம்?

அஜித் கலந்து கொண்ட ஆசிய லெ மான்ஸ்தொடரின் இறுதிப் போட்டி.. அஜித்துக்கு எந்த இடம்?அபுதாபியில் நடைபெற்ற ஆசிய லெ மான்ஸ் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில், தமிழ் திரையுலகின் உச்ச நட்சத்திரமும் கார் பந்தய வீரருமான அஜித் குமார் பங்கேற்று அசத்தினார். டீம் விராஜ் சார்பாக லிகியர் JS P320-டொயோட்டா காரை செலுத்திய அஜித், முதல் பந்தயத்தில் டயர் பஞ்சர் போன்ற சவால்களை எதிர்கொண்ட போதிலும், விடாமுயற்சியுடன் போராடி ஏழாவது இடத்தை பிடித்தார். இரண்டாவது பந்தயம் விபத்து காரணமாக குறைக்கப்பட்ட நிலையிலும், அஜித்தின் வேகம் ரசிகர்களை வியக்க வைத்தது.

எனது அன்பிற்குரிய AK சார்! சிவகார்த்திகேயனின் ட்வீட்டுக்கு குவியும் லைக்ஸ்..!

எனது அன்பிற்குரிய AK சார்! சிவகார்த்திகேயனின் ட்வீட்டுக்கு குவியும் லைக்ஸ்..!தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நட்சத்திரமான அஜித் குமார், தற்போது நடிப்பிலிருந்து சிறிய இடைவெளி எடுத்துக்கொண்டு கார் பந்தயங்களில் முழு கவனத்தையும் செலுத்தி வருகிறார். அவரை பல திரைப்பிரபலங்கள் சந்தித்து வரும் நிலையில், சமீபத்தில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் அவரை சந்தித்துப் பேசியுள்ளார். இந்த சந்திப்பின் போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.

துபாய் சென்று அஜித்தை பார்த்த சிவகார்த்திகேயன்!... வைரல் புகைப்படங்கள்!...

துபாய் சென்று அஜித்தை பார்த்த சிவகார்த்திகேயன்!... வைரல் புகைப்படங்கள்!...நடிகர் அஜித் கார் ரேசில் அதிக ஆர்வம் கொண்டவர். அவர் இளைஞராக இருந்தபோது பைக் ரேஸில் கலந்து கொண்டு வந்தார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com