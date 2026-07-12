தொடர்புடைய செய்திகள்
- கரூர் சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தற்காலிக அரசு பணி மட்டுமே!.. தவெகவுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த நீதிமன்றம்...
- மதுரை அருகே மாணவர்கள் இல்லாததால் 3 அரசுப் பள்ளிகள் திடீர் மூடல்: கிராம மக்கள் பரபரப்பு
- கரூர் கூட்ட நெரிசல்: பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு அரசு வேலை வழங்க தடை கோரி மீண்டும் மனு..
- 41 பேர் குடும்பத்திற்கு அரசு வேலை கொடுக்க கூடாது: நாம் தமிழர் கட்சி நீதிமன்றத்தில் முறையீடு..
- மதுரை எய்ம்ஸ் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் திறப்பு? மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் உற்சாகம்
வாட்டர் மெலன் ஸ்டார் திவாகர் கைது.. யூடியூப் சேனல் கொடுத்த புகாரால் நடவடிக்கை...
சமூக வலைதளங்களில் "வாட்டர் மெலன் ஸ்டார்" என்று தன்னைத்தானே அழைத்துக்கொள்பவர் திவாகர். இவர் மதுரையில் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
யூடியூப் சேனல் ஒன்றிற்கு பேட்டி அளிக்க சென்றபோது, அந்த சேனலின் ஊழியர்களிடம் திவாகர் தரக்குறைவாக பேசியதாகப் புகார் எழுந்துள்ளது. மேலும், அந்த யூடியூப் சேனலில் இருந்த கேமரா உள்ளிட்ட உபகரணங்களை அவர் உடைத்ததாகவும், அந்த சேனலில் பணியாற்றும் கார்த்திக் என்பவர் காவல்துறையில் புகார் அளித்துள்ளார்.
இந்த புகாரின் அடிப்படையில், காவல்துறையினர் திவாகரை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Edited by Siva
தென்னிந்திய கலைஞர்களுக்கு உரிய அங்கீகாரம் இல்லை.. பத்ம பூஷண்' விருதை மறுத்தவர் எஸ். ஜானகி..
மறைந்த பின்னணி பாடகி ஜானகியின் இறுதிச்சடங்கு எப்போது? இறுதி மரியாதை செய்ய குவியும் பொதுமக்கள்..
தென்னிந்தியாவின் இசைக்குயில், பல தலைமுறைகளின் நினைவுகளில் நீங்கா இடம் பிடித்த புகழ்பெற்ற பின்னணிப் பாடகி எஸ். ஜானகி அவர்கள் (1938–2026) காலமானார். 1957-ஆம் ஆண்டு 'விதியின் விளையாட்டு' என்ற திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழில் அறிமுகமான இவர், தனது இனிமையான குரலால் 17 மொழிகளில் 40,000-க்கும் மேற்பட்ட பாடல்களைப் பாடியுள்ளார்.