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Written By Webdunia
Last Updated : Sunday, 12 July 2026 (14:35 IST)

வாட்டர் மெலன் ஸ்டார் திவாகர் கைது.. யூடியூப் சேனல் கொடுத்த புகாரால் நடவடிக்கை...

Watermelon diwakar
Written By: Webdunia
Updated: Sun, 12 Jul 2026 (14:35 IST)
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சமூக வலைதளங்களில் "வாட்டர் மெலன் ஸ்டார்" என்று தன்னைத்தானே அழைத்துக்கொள்பவர் திவாகர். இவர் மதுரையில் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
 
யூடியூப் சேனல் ஒன்றிற்கு பேட்டி அளிக்க சென்றபோது, அந்த சேனலின் ஊழியர்களிடம் திவாகர் தரக்குறைவாக பேசியதாகப் புகார் எழுந்துள்ளது. மேலும், அந்த யூடியூப் சேனலில் இருந்த கேமரா உள்ளிட்ட உபகரணங்களை அவர் உடைத்ததாகவும், அந்த சேனலில் பணியாற்றும் கார்த்திக் என்பவர் காவல்துறையில் புகார் அளித்துள்ளார். 
 
இந்த புகாரின் அடிப்படையில், காவல்துறையினர் திவாகரை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva

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