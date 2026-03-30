திங்கள், 30 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 30 மார்ச் 2026 (15:46 IST)

உங்களுக்கு விவஸ்தையே இல்லையா?!.. லீடர் விழாவில் அறந்தாங்கி நிஷாவை திட்டிய விடிவி கணேஷ்!..

aranthangi nisha
லெஜென்ட் சரவணா நிறுவனர் சரவணன் நடித்துள்ள திரைப்படம் லீடர். இந்த திரைப்படத்தை துரை செந்தில்குமார் இயக்கியிருக்கிறார். இந்த படத்திற்கு ஜிப்ரான் இசையமைத்துள்ளார். இந்த படம் வருகிற ஏப்ரல் 3ம் தேதி தமிழகத்தில் வெளியாகியுள்ளது. இந்த படத்தின் இசைவெளியீட்டு விழா நேற்று சென்னையில் நடந்தது..

அந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய அறந்தாங்கி நிஷா ‘நான் படத்தில் லெஜென்ட் சரவணாவை திட்டியிருக்கிறேன்.. எனவே நான் சில நாட்களுக்கு சரவணா துணிக்கடை பக்கம் போக முடியாது.. இந்த படத்தில் என் கணவரும் நடித்திருக்கிறார்.. வீட்டில் எப்படி அமைதியாக இருப்பாரோ அப்படியே படத்திலும் இருந்தார்.. நான் வாயை திறந்து விடுவாரா என்னை எட்டிப் பார்த்தேன்.. உங்கள் கணவரிடம் ரியாக்சன் குறைவாக இருக்கிறது என இயக்குனர் சொன்னர். 10 வருடங்களாக அவரிடம் எந்த ரியாக்சனும் இல்லை.. இந்த படம் கண்டிப்பாக ஹிட் அடிக்கும்.. இந்த படத்தில் நிஷாவையே ஹீரோயினாக போட்டிருக்கலா என லெஜண்ட் சரவணா யோசித்திருப்பார்’ என்று பேசினார்..

அவருக்கு பின் பேச வந்த நடிகர் விடிவி கணேஷ் ‘இங்க நிறைய பேர் பேசினாங்க.. எல்லாரும் படத்த பத்தி பேசினாங்க.. ஆனா அறந்தாங்கி நிஷா தேவையில்லாத விஷயத்தை எல்லாம் பேசினாங்க.. அவங்க படத்தை பற்றி எதுவும் சொல்லல.. அவங்க ஹீரோயின் ஆக வேண்டுமா?.. விவஸ்தையே இல்லையா?.. இதெல்லாம் கேட்டா நமக்கு சிரிப்புதான் வருது’  என்று பேசினார்..

அவர் பேச பேச லெஜண்ட் சரவணன் முகமே மாறிவிட்டது.. இது தொடர்பான வீடியோ சமூகவலைத்தளங்களில் வைரால்கி வருகிறது. பலமுறை சினிமா மேடைகளில் விடிவி கணேஷ் இப்படி சர்ச்சையாக பேசி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

யூத் மெகா ஹிட்!.. கென் கருணாசை கட்டித்தழுவி கண்ணீர் விட்ட தாய்.. வைரல் வீடியோ...

யூத் மெகா ஹிட்!.. கென் கருணாசை கட்டித்தழுவி கண்ணீர் விட்ட தாய்.. வைரல் வீடியோ...தமிழ் சினிமாவில் பல திரைப்படங்களில் காமெடி படத்தில் நடித்த கருணாஸின் மகன் கென் கருணாஸ் . வெற்றிமாறன், தனுஷிடம் சில படங்களில் வேலை செய்த கருணாஸ் தற்போது யூத் என்கிற திரைப்படத்தை இயக்கி நடித்திருக்கிறார்..

ஹேப்பி ராஜ் 3-ம் நாள் பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூல்

ஹேப்பி ராஜ் 3-ம் நாள் பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூல்அறிமுக இயக்குநர் மரியா ராஜா இளஞ்செழியன் இயக்கத்தில், ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார், அப்பாஸ் நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள 'ஹாப்பி ராஜ்' திரைப்படத்தின் முதல் 3 நாள் பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூல் நிலவரங்கள் குறித்த முழுமையான தகவல் இதோ

உலகளவில் அதிக வசூல் செய்த டாப் 10 இந்திய படங்கள்!..

உலகளவில் அதிக வசூல் செய்த டாப் 10 இந்திய படங்கள்!..முன்பெல்லாம் ஒரு திரைப்படத்தின் வியாபாரம் என்பது குறுகிய வட்டத்தில்தான் இருந்தது.

300 படம் நடிச்சும் பெருசா தேரலயே!.. சிம்பு படத்தில் வாய்ப்பு கேட்ட யோகிபாபு!...

300 படம் நடிச்சும் பெருசா தேரலயே!.. சிம்பு படத்தில் வாய்ப்பு கேட்ட யோகிபாபு!...இயக்குனர் அமீர் நடித்து வெளியான யோகி படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானவர் பாபு.

மீண்டும் தள்ளிப்போன ஜனநாயகன் ரிலீஸ் தேதி!.. விஜய் ஃபேன்ஸ் அப்செட்..

மீண்டும் தள்ளிப்போன ஜனநாயகன் ரிலீஸ் தேதி!.. விஜய் ஃபேன்ஸ் அப்செட்..விஜய் அரசியலுக்கு சென்று விட்டதால் ஜனநாயகிஅன் அவரின் கடைசி படமாக பார்க்கப்பட்டது. ஜனவரி 9ம் தேதி என அறிவிக்கப்பட்டது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com