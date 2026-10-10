  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. vj-parvathy-slams-bigg-boss-muthukumaran-amid-vahitha-controversy
Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Saturday, 10 October 2026 (09:55 IST)

நீங்கதானே எங்களுக்கு ரெட் கார்டு வாங்கிக் கொடுத்தது?- முத்துக்குமரனை சீண்டிய VJ பார்வதி!

பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன்
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Sat, 10 Oct 2026 (10:00 IST)
google-news
பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 8 டைட்டில் வின்னர் முத்துக்குமரன் தொடர்பான சர்ச்சை கடந்த சில நாட்களாக சமூக வலைதளங்களில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது. அவருடன் நெருக்கமாகப் பழகியதாகக் கூறும் வஹிதா என்ற பெண், முத்துக்குமரன் தன்னை காதலிப்பதாகவும் திருமணம் செய்து கொள்வதாகவும் கூறி நெருக்கமாகப் பழகிவிட்டு பின்னர் ஏமாற்றிவிட்டதாக குற்றம்சாட்டி வீடியோக்களை வெளியிட்டார்.  
 
வஹிதா தனது வீடியோவில், தான் ஏற்கனவே திருமணமாகி ஒரு குழந்தைக்கு தாய் என்பதும், தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் பிரச்சினைகளை சந்தித்து வருவதும் முத்துக்குமரனுக்கு தெரியும் எனக் கூறியுள்ளார். கடந்த சில மாதங்களாக மனதளவில் கஷ்டப்பட்டு வந்தபோது முத்துக்குமரன் தனக்கு ஆறுதலாக இருந்ததாகவும், பின்னர் இருவருக்கும் நெருக்கம் ஏற்பட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார். திருமணம் செய்து கொள்வதாக முத்துக்குமரன் கூறியதை நம்பியே அவருடன் நெருக்கமாக இருந்ததாகவும், பின் திருமணம் செய்துகொள் என்ர பேச்சு எழுந்ததும்  அவர் தன்னை தவிர்க்கத் தொடங்கியதாகவும் வஹிதா குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.  
 
இந்த விவகாரத்தால் கடுமையான மன உளைச்சலுக்கு ஆளானதாகக் கூறிய வஹிதா, இன்ஸ்டாகிராமில் வீடியோ வெளியிட்டபோது தற்கொலைக்கு முயன்றதாகவும் செய்திகள் வெளியாகின. பின்னர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற அவர், தான் நலமாக இருப்பதாக தனது இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரியில் தெரிவித்தார். இந்த சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து முத்துக்குமரன் தொடர்பான வீடியோக்களும் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி, அவருக்கு ஆதரவாகவும் எதிராகவும் பல்வேறு கருத்துகள் பதிவாகி வருகின்றன.  
 
 இந்தக் குற்றச்சாட்டுகளை முத்துக்குமரன் மறுத்துள்ளார். தானும் வஹிதாவும் நண்பர்கள் மட்டுமே என்றும், அவரை காதலிக்கவில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், தாங்கள் இயல்பாகப் பேசிய வீடியோக்கள் மற்றும் உரையாடல்கள் எடிட் செய்யப்பட்டு வேறு விதமான பிம்பத்தை உருவாக்கும் வகையில் வெளியிடப்பட்டுள்ளதாகக் கூறி சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். சம்பந்தப்பட்ட பதிவுகளை நீக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் தனது புகாரில் கோரியுள்ளார்.  
 
இந்த சர்ச்சை இணையத்தில் பேசப்பட்டு வரும் நிலையில், பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் மற்றொரு போட்டியாளரான  VJ பார்வதி  தனது இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரியில் முத்துக்குமரனை மறைமுகமாக கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
பார்வதி பகிர்ந்த ஸ்டோரியில் முத்துக்குமரன் பிக் பாஸ் கோப்பையுடன் இருக்கும் புகைப்படத்தை பதிவிட்டு,
 
இந்த பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 8 டைட்டில் வின்னர்தானே எங்களுக்கு ரெட் கார்டு கொடுக்க வேண்டும் என்று பேசினார்? LOL. நல்ல தேர்வு! பிக் பாஸின்  cam winners  மற்றும் அவர்களது  good person.image-building. 
 
என விமர்சித்துள்ளார்.  
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
நானா படேகரின் மரணம் இயற்கைக்கு மாறான மரணமா? கோவா போலீசார் வழக்குப்பதிவு..

ரஜினியின் தர்மன் ரிலீஸில் திடீர் மாற்றம்? கமலின் இந்தியன் 3 காரணமா?

ரஜினியின் தர்மன் ரிலீஸில் திடீர் மாற்றம்? கமலின் இந்தியன் 3 காரணமா?சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் தற்போது ரசிகர்களிடையே மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள திரைப்படம் ஜெயிலர் 2 . நெல்சன் இயக்கியுள்ள

கமலுக்காக விட்டு கொடுக்கும் ரஜினி!.. தர்மன் ரிலீஸ் தள்ளி போகிறதா?...

கமலுக்காக விட்டு கொடுக்கும் ரஜினி!.. தர்மன் ரிலீஸ் தள்ளி போகிறதா?...நடிகர் ரஜினி ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தை முடித்துவிட்டு தற்போது டிராகன் பட இயக்குனர் அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் தர்மன் திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

நீங்கதானே எங்களுக்கு ரெட் கார்டு வாங்கிக் கொடுத்தது?- முத்துக்குமரனை சீண்டிய VJ பார்வதி!

நீங்கதானே எங்களுக்கு ரெட் கார்டு வாங்கிக் கொடுத்தது?- முத்துக்குமரனை சீண்டிய VJ பார்வதி!பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 8 டைட்டில் வின்னர் முத்துக்குமரன் தொடர்பான சர்ச்சை கடந்த சில நாட்களாக சமூக வலைதளங்களில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

நானா படேகரின் மரணம் இயற்கைக்கு மாறான மரணமா? கோவா போலீசார் வழக்குப்பதிவு..

நானா படேகரின் மரணம் இயற்கைக்கு மாறான மரணமா? கோவா போலீசார் வழக்குப்பதிவு..பிரபல பாலிவுட் நடிகர் நானா படேகர் கோவாவில் உள்ள தனது வீட்டில் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு காலமானார். கோவாவின் டோனா பவுலாவில் உள்ள வீட்டில் மயங்கி கிடந்த அவரை உடனடியாக மணிப்பால் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். டாக்டர்கள் சுமார் 40 முதல் 45 நிமிடங்கள் வரை போராடி இதய துடிப்பை மீட்டெடுக்க முயன்றும் அது பலனளிக்கவில்லை.

இயக்குநராக வெற்றி கிடைக்கவில்லை... நடிகராக அவதாரம் எடுக்கும் ஜேசன் சஞ்சய்?

இயக்குநராக வெற்றி கிடைக்கவில்லை... நடிகராக அவதாரம் எடுக்கும் ஜேசன் சஞ்சய்?தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகராக இருந்து தற்போது அரசியலில் முழு கவனம் செலுத்தி வரும் விஜயின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய், சினிமாவில் அறிமுகமாகப் போகிறார் என்ற தகவல் வெளியானபோது அவர்