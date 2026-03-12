வியாழன், 12 மார்ச் 2026
முட்டை கலக்கி பாடலுக்கு குத்தாட்டம் போட்ட விஜே பார்வதி...இணையத்தை கலக்கும் வீடியோ!

சமூக வலைதளங்களில் எப்போதும் ஆக்டிவாக இருக்கும் பிரபலங்களில் ஒருவர் விஜே பார்வதி. யூடியூப் நேர்காணல்கள் மூலம் பிரபலமான இவர், அவ்வப்போது தனது கிளாமர் புகைப்படங்கள் மற்றும் ஜாலியான வீடியோக்களை பகிர்ந்து ரசிகர்களை ஈர்த்து வருகிறார். சமீபத்தில் நடந்த பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டார்.

இந்த நிலையில் தற்போது இணையத்தில் ட்ரெண்டாகி வரும் யூத் படத்தில் இடம்பெற்ற 'முட்டை கலக்கி பாடல் செம ஹிட் அடித்துள்ளது. ஜி,வி.,பிரகாஷ் இசையமைத்த அந்த பாடலுக்கு பல்ரும் ஆட்டம் போட்டி வீடியோக்களை சமூகவலைதளங்களில் பதிவேற்றி வருகின்றனர்.
 
அந்த வகையில் விஜே பார்வதி தனது தோழியுடம் ஆட்டம் போட்ட வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது. இந்த வீடியோவைப் பார்த்த ரசிகர்கள், பார்வதிக்குள்ள இப்படி ஒரு டான்சரா?..செம எனர்ஜி" என பாராட்டி வருகின்றனர்.

 

