ஞாயிறு, 11 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Siva
Last Modified: ஞாயிறு, 11 ஜனவரி 2026 (12:19 IST)

விஜய் சேதுபதியையே வச்சு செய்த வியன்னா.. டைட்டில் பட்டத்தை கொடுங்கடா இந்த செல்லத்துக்கு..!

விஜய் சேதுபதியையே வச்சு செய்த வியன்னா.. டைட்டில் பட்டத்தை கொடுங்கடா இந்த செல்லத்துக்கு..!
பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 விறுவிறுப்பான இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், வார இறுதி எபிசோடில் போட்டியாளர் வியானா மற்றும் தொகுப்பாளர் விஜய் சேதுபதிக்கு இடையே நடந்த காரசாரமான விவாதம் சமூக வலைதளங்களில் தீயாய் பரவி வருகிறது. 
 
"எல்லாத் தப்பையும் பண்ணிட்டு, சாரி சாரி-ன்னு சொல்லிட்டா எல்லாம் முடிஞ்சிருமா சார்?" என்று வியானா கேட்ட கேள்வி, தொகுப்பாளரின் கேள்விகளுக்கு ஒரு சரியான பதிலாக அமைந்ததாக அவரது ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர். 
 
ஒரு தவறை செய்துவிட்டு மன்னிப்பு கேட்பது என்பது அந்தத் தவறை நியாயப்படுத்தாது என்ற தொனியில் வியானா பேசியது, அரங்கத்தில் இருந்தவர்களையும் ரசிகர்களையும் ஒரு நிமிடம் சிந்திக்க வைத்தது. பிக்பாஸ் வரலாற்றில் தொகுப்பாளரின் கருத்துக்கு இவ்வளவு தைரியமாகப் பதிலடி கொடுத்த போட்டியாளர்கள் மிகக் குறைவு என்பதால், இந்த எபிசோட் தற்போது டிரெண்டாகி வருகிறது. 
 
இதையடுத்து டைட்டில் பட்டத்தை கொடுங்கடா இந்த செல்லத்துக்கு என நெட்டிசன்கள் அவரை பாராட்டி வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva

அபுதாபியில் திடீரென அஜித்தை சந்தித்த அனிருத். வைரலாகும் புகைப்படங்கள்!

அபுதாபியில் திடீரென அஜித்தை சந்தித்த அனிருத். வைரலாகும் புகைப்படங்கள்!சினிமா மற்றும் கார் ரேசிங் என இரண்டிலும் தடம் பதித்து வரும் நடிகர் அஜித்குமார், தற்போது அபுதாபியில் நடைபெற்று வரும் சர்வதேச கார் பந்தயத்தில் தீவிரமாக பங்கேற்று வருகிறார்.

சென்சார் சர்டிபிகேட் வருவது போல் தெரியவில்லை.. நேரடியாக ஓடிடி ரிலீஸ்? அமேசானா? நெட்பிளிக்ஸா?

சென்சார் சர்டிபிகேட் வருவது போல் தெரியவில்லை.. நேரடியாக ஓடிடி ரிலீஸ்? அமேசானா? நெட்பிளிக்ஸா?விஜய்யின் அரசியல் வருகைக்கு பிறகு மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் கிடைப்பதில் பெரும் சிக்கல் நீடித்து வருகிறது. படத்தின் அனல் பறக்கும் அரசியல் வசனங்கள் மற்றும் தற்போதைய அதிகார வர்க்கத்தை சாடும் காட்சிகள் காரணமாக, சென்சார் போர்டு முட்டுக்கட்டை போட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே உள்ள நிலையில், தியேட்டர் ரிலீஸ் தள்ளிப்போவது தொண்டர்களிடையே கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஜனநாயகன் சென்சார் விவகாரம்!.. 2 நாள் கழித்து கருத்து சொன்ன கமல்!...

ஜனநாயகன் சென்சார் விவகாரம்!.. 2 நாள் கழித்து கருத்து சொன்ன கமல்!...விஜய் நடிப்பில் உருவான ஜனநாயகன் திரைப்படம் சென்சார் பிரச்சினையில் சிக்கி வெளியாகாமல் போனது திரையுலகில் இருக்கும் பலருக்கும், விஜய் ரசிகர்களுக்கும் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

ரவிமோகனுக்காகத்தான் படமே ஓடும்! அப்போ SK டம்மியா? .. கெனிஷா பேட்டி

ரவிமோகனுக்காகத்தான் படமே ஓடும்! அப்போ SK டம்மியா? .. கெனிஷா பேட்டிசிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் இன்று வெளியாகி இருக்கும் திரைப்படம் பராசக்தி. இந்த படத்தை சுதா கொங்கரா இயக்கியிருக்கிறார்.

Parasakthi: வெளியானது பராசக்தி!.. படத்தை புறக்கணிக்கும் விஜய் ரசிகர்கள்!....

Parasakthi: வெளியானது பராசக்தி!.. படத்தை புறக்கணிக்கும் விஜய் ரசிகர்கள்!....சிவகார்த்திகேயன் ஜெயம் ரவி, அதர்வா, ஸ்ரீலிலா உள்ளிட்ட பலர் நடித்து சுதாகொங்கரா இயக்கத்தில் உருவாகியிருக்கும் திரைப்படம் பராசக்தி.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com