திரைப்படமாகிறது ’ஆபரேஷன் சிந்தூர்’ நிகழ்வு.. 'தி காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ்' இயக்குனரின் அறிவிப்பு..!
இயக்குநர் விவேக் அக்னிஹோத்ரி தனது அடுத்த அதிரடி திரைப்படமான 'ஆபரேஷன் சிந்தூர்' குறித்த அறிவிப்பை இன்று வெளியிட்டுள்ளார். டி-சீரிஸ் நிறுவனத்தின் பூஷன் குமாருடன் இணைந்து இந்த படத்தை அவர் தயாரிக்கிறார்.
பஹல்காம் பயங்கரவாத தாக்குதலுக்குப் பிறகு இந்தியா நடத்திய பதிலடி தாக்குதல்களை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த படம் உருவாகிறது. லெப்டினன்ட் ஜெனரல் கே.ஜே.எஸ் 'டைனி' தில்லான் எழுதிய புத்தகத்தை தழுவி இக்கதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
பாகிஸ்தானின் அணு ஆயுத மிரட்டலை முறியடித்து, இந்தியாவின் பாதுகாப்பு வியூகத்தை உலகிற்கு பறைசாற்றிய உண்மையான சம்பவங்களை இந்தப் படம் விவரிக்கும் என்று விவேக் அக்னிஹோத்ரி தெரிவித்துள்ளார்.
இந்திய ராணுவத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளுடன் இணைந்து விரிவான கள ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, திரைக்கு வராத பல உண்மைகளை இதில் சொல்லப்போவதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
'தி காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ்' புகழ்பெற்ற விவேக் அக்னிஹோத்ரி இயக்கும் இந்த படத்தில் நடிக்கும் நட்சத்திரங்கள் மற்றும் வெளியீட்டு தேதி குறித்த விவரங்கள் விரைவில் அறிவிக்கப்பட உள்ளன. உண்மை சம்பவங்களை மையமாக கொண்ட இந்த படம் இப்போதே பாலிவுட்டில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
