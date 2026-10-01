நடிகை த்ரிஷா வெளியிட்ட விட்டமின் டி இன்ஸ்டாகிராம் பதிவு...சமூக வலைத்தளங்களில் வைரல்...
தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நடிகையான த்ரிஷா, சமூக வலைத்தளங்களில் எப்போதும் சுறுசுறுப்பாக இயங்கி வருபவர். கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டில் தக் லைஃப், விடாமுயற்சி, குட் பேட் அக்லி மற்றும் ஐடெண்டிட்டி என பல முக்கியத் திரைப்படங்களில் நடித்து அசத்தினார்.
தொடர்ந்து, சூர்யாவுடன் நடித்த ‘கருப்பு’ திரைப்படம் வெளியாகி மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது. தற்போது கர்ஜனை, சதுரங்க வேட்டை-2, மோகன்லாலுடன் ‘ராம்’ மற்றும் தெலுங்கில் ‘விஸ்வம்பரா’ ஆகிய படங்கள் அடுத்தடுத்து வெளியாகக்காத்திருக்கின்றன.
தற்போது தனது புதிய திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பிற்காக லண்டனில் முகாமிட்டுள்ள த்ரிஷா, சில தினங்களுக்கு முன்பு லண்டனில் நடைபெற்ற நடிகர் அஜித் குமாரின் கார் பந்தயத்தை முதல்வர் விஜய்யுடன் சேர்ந்து கண்டு களித்தார். இந்த நிலையில், லண்டன் வீதிகளில் காலை நேரத்தில் நடைபயிற்சி மேற்கொள்ளும் போது, மிதமான சூரியக் கதிர்களை வாங்கியபடி இருக்கும் அழகிய வீடியோ ஒன்றை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.
அந்த வீடியோவிற்கு ‘விட்டமின் டி’ என்று சுருக்கமாக தலைப்பிட்டுள்ளார். லண்டனின் இதமான காலை பொழுதில் எடுக்கப்பட்ட இந்த வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.