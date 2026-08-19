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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Wednesday, 19 August 2026 (11:23 IST)

சூர்யாவுக்கு மீண்டும் ஒரு சூப்பர் ஹிட்!.. 5 நாட்களில் விஸ்வநாத் & சன்ஸ் வசூல் அப்டேட்!...

viswanath and sons
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (11:24 IST)
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வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்துள்ள திரைப்படம் விஸ்வநாத் & சன்ஸ். இந்த படத்தில் மமிதா பைஜூ முக்கிய வேடத்தில் நடித்திருக்கிறார். இந்த படத்திற்கு ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைத்திருக்கிறார். சூர்யாவுக்கு ஏற்கனவே கருப்பு திரைப்படம் சூப்பர் ஹிட் அடித்த நிலையில் விஸ்வநாத் & சன்ஸ் திரைப்படமும் சூர்யாவுக்கு ஒரு வெற்றிப்படமாக அமைந்திருக்கிறது.

படம் வெளியான முதல் நாளே படத்திற்கு பாசிட்டிவான விமர்சனங்கள் வந்தது. படத்தில் சில குறைகள் இருந்தாலும் படம் ஒரு நல்ல ஃபீல் குட் படமாக உருவாகியிருப்பதாக ரசிகர்கள் சொன்னார்கள். இதன் காரணமாக தியேட்டர்களில் கூட்டம் அதிகரித்தது. இந்நிலையில் படம் வெளியாகி 5 நாட்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் விஸ்வநாத் & சன்ஸ் திரைப்படம் 128 கோடி வரை வசூல் செய்திருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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