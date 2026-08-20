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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Thursday, 20 August 2026 (11:10 IST)

5 நாளில் வசூல் குறைஞ்சிடுச்சே!... விஸ்வநாத் & சன்ஸ் படத்தின் வசூல் அப்

viswanath and sons
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (11:11 IST)
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வாத்தி, லக்கி பாஸ்கர் போன்ற திரைப்படங்களை இயக்கிய வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்து கடந்த வெள்ளிக்கிழமை வெளியான திரைப்படம் விஸ்வநாத் & சன்ஸ். சூர்யாவுக்கு கருப்பு ஏற்கனவே ஒரு சூப்பர் ஹிட் படமாக அமைந்தநிலையில் அடுத்த படமாக விஸ்வநாத் & சன்ஸ் வெளியானது.

இந்த படத்தின் டிரெய்லர் வீடியோவே ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. குறிப்பாக மமிதா பைஜூன் கதாபாத்திரம் ரசிகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. இந்நிலையில், படம் வெளியாகி 6 நாட்கள் முடிந்துவிட்ட நிலையில் இந்த திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் 136 கோடி கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது.

முதல் 2 நாட்களிலேயே இந்த படம் 100 கோடி வசூல் என பட நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்த நிலையில் அடுத்த 4 நாட்களில் இப்படம் 36 கோடி மட்டுமே வசூல் செய்திருக்கிறது. ஆனாலும், இந்த வார இறுதியில் இப்படத்தின் வசூல் அதிகரிக்கலாம் என கணிக்கப்படுகிறது.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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