5 நாளில் வசூல் குறைஞ்சிடுச்சே!... விஸ்வநாத் & சன்ஸ் படத்தின் வசூல் அப்
வாத்தி, லக்கி பாஸ்கர் போன்ற திரைப்படங்களை இயக்கிய வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்து கடந்த வெள்ளிக்கிழமை வெளியான திரைப்படம் விஸ்வநாத் & சன்ஸ். சூர்யாவுக்கு கருப்பு ஏற்கனவே ஒரு சூப்பர் ஹிட் படமாக அமைந்தநிலையில் அடுத்த படமாக விஸ்வநாத் & சன்ஸ் வெளியானது.
இந்த படத்தின் டிரெய்லர் வீடியோவே ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. குறிப்பாக மமிதா பைஜூன் கதாபாத்திரம் ரசிகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. இந்நிலையில், படம் வெளியாகி 6 நாட்கள் முடிந்துவிட்ட நிலையில் இந்த திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் 136 கோடி கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது.
முதல் 2 நாட்களிலேயே இந்த படம் 100 கோடி வசூல் என பட நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்த நிலையில் அடுத்த 4 நாட்களில் இப்படம் 36 கோடி மட்டுமே வசூல் செய்திருக்கிறது. ஆனாலும், இந்த வார இறுதியில் இப்படத்தின் வசூல் அதிகரிக்கலாம் என கணிக்கப்படுகிறது.
முதல் 2 நாட்களிலேயே இந்த படம் 100 கோடி வசூல் என பட நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்த நிலையில் அடுத்த 4 நாட்களில் இப்படம் 36 கோடி மட்டுமே வசூல் செய்திருக்கிறது. ஆனாலும், இந்த வார இறுதியில் இப்படத்தின் வசூல் அதிகரிக்கலாம் என கணிக்கப்படுகிறது.