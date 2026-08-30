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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Sunday, 30 August 2026 (13:56 IST)

சூர்யாவின் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் 15 நாள் மொத்த வசூல் நிலவரம்

விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் 15 நாள் வசூல்
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Sun, 30 Aug 2026 (14:00 IST)
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கருப்பு படத்தின் பிரம்மாண்ட பிளாக்பஸ்டர் வெற்றிக்குப் பிறகு, நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள திரைப்படம்  விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ். பிரபல தெலுங்கு இயக்குனர் வெங்கி அட்லூரி இயக்கியுள்ள இப்படத்தில் சூர்யாவுடன் மமிதா பைஜூ, ராதிகா சரத்குமார் உள்ளிட்டப் பல நட்சத்திரங்கள் நடித்துள்ளனர்.
 
கடந்த ஆகஸ்ட் 14-ம் தேதி திரைக்கு வந்த இத்திரைப்படம் ரசிகர்களிடமும் விமர்சகர்களிடமும் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. சமீபகாலமாக திரையரங்குகளில் அடிதடி மற்றும் வன்முறை நிறைந்த திரைப்படங்கள் அதிகம் வெளியாகி வரும் சூழலில், குடும்பத்துடன் சென்று ரசிக்கும்படியான உணர்வுப்பூர்வமான கதைக் களத்துடன் இப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது ரசிகர்களைப் பெரிதும் கவர்ந்துள்ளது.

 
திரையரங்குகளில் வெளியாகி 15 நாட்களை நிறைவு செய்துள்ள நிலையில், படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வசூல் விவரத்தை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, உலகளவில்  விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்  திரைப்படம் இதுவரை  ரூ.240 கோடிக்கும் அதிகமாக  வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது.  கருப்பு திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து சூர்யாவுக்கு இது மற்றொரு மிகப்பெரிய வெற்றிப் படமாக அமைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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