தொடர்புடைய செய்திகள்
- இப்பவும் திரிஷா குயின்தான்!. லைக்ஸ் குவிக்கும் போட்டோஸ்!..
- விஜய்னு சொன்னா என்ன தப்பு?.. நான் Sorry கேட்க மட்டேன்!.. விஷ்னு விஷால் கோபம்!...
- கட்டா குஸ்தி 2 டிரெய்லர் வீடியோ ரிலீஸ்!.. விஷ்ணு விஷாலுக்கு ஹிட் கிடைக்குமா?..
- சஸ்பென்ஸ் ஓவர்!. குஷ்பு வீட்டு கல்யாணத்துக்கு தனியா போன திரிஷா..
- முதல்வர் விஜயுடன் திரிஷா!.. கேக் வெட்டி பர்த்டே கொண்டாடிட்டாரே தளபதி!..
திரிஷா வச்சிருக்கும் நாய் பற்றிய ரகசியம்!.. இப்படி லீக் பண்ணிட்டாரே விஷ்ணு விஷால்!...
திரிஷாவின் புகைப்படத்தை யோசித்தால் அவருடன் எப்போதும் ஒரு நாய்க்குட்டி இருப்பது எல்லோருக்கும் நினைவுக்கு வரும். திரிஷா நாய்க்குட்டிகளை வளர்ப்பதில் அதிக ஆர்வம் கொண்டவர். இதுவரை பல நாய்களையும் அவர் வளர்த்திருக்கிறார். தற்போது இஸ்ஸி கிருஷ்ணன் என்ற செல்ல நாய்க்குட்டியை அவர் வளர்த்து வருகிறார்.
திரிஷா இன்ஸ்டாகிராமில் பகிரும் பல புகைப்படங்களில் இந்த நாய்க்குட்டியை அவரின் மடியில் பார்க்க முடியும். தனது நாய்க்குட்டியுடன் நேரம் செலவழிக்கும் பல புகைப்படங்களையும் அவர் தொடர்ந்து வெளியிட்டு வருகிறார்..
இந்நிலையில்தான், திரிஷா வளர்த்து வரும் நாய்க்குட்டியான இஸ்ஸி பற்றி ஒரு முக்கிய தகவலை நடிகர் விஷ்ணு விஷால் கூறியிருக்கிறார். நான் இதுவரை இந்த தகவலை யாரிடமும் சொன்னதில்லை.. திரிஷா வளர்த்து வரும் நாய்க்குட்டி இஸ்ஸி நான் வளர்த்தி வரும் டெடி நாயின் குட்டிய்தான். அது Poodle வகையை சார்ந்தது. எனது மனைவியும் திரிஷாவும் நெருங்கிய தோழிகள். அவர்கள் எப்போதும் நாய்களை பற்றியே பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள். இந்த ரகசியத்தை சொன்னதற்காக திரிஷா என் மீது கோபப்பட மாட்டார் என நம்புகிறேன்’ என ஜாலியாக பேசியிருக்கிறார்.
திரிஷா இன்ஸ்டாகிராமில் பகிரும் பல புகைப்படங்களில் இந்த நாய்க்குட்டியை அவரின் மடியில் பார்க்க முடியும். தனது நாய்க்குட்டியுடன் நேரம் செலவழிக்கும் பல புகைப்படங்களையும் அவர் தொடர்ந்து வெளியிட்டு வருகிறார்..
இந்நிலையில்தான், திரிஷா வளர்த்து வரும் நாய்க்குட்டியான இஸ்ஸி பற்றி ஒரு முக்கிய தகவலை நடிகர் விஷ்ணு விஷால் கூறியிருக்கிறார். நான் இதுவரை இந்த தகவலை யாரிடமும் சொன்னதில்லை.. திரிஷா வளர்த்து வரும் நாய்க்குட்டி இஸ்ஸி நான் வளர்த்தி வரும் டெடி நாயின் குட்டிய்தான். அது Poodle வகையை சார்ந்தது. எனது மனைவியும் திரிஷாவும் நெருங்கிய தோழிகள். அவர்கள் எப்போதும் நாய்களை பற்றியே பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள். இந்த ரகசியத்தை சொன்னதற்காக திரிஷா என் மீது கோபப்பட மாட்டார் என நம்புகிறேன்’ என ஜாலியாக பேசியிருக்கிறார்.
6 நாள் லீவ்!.. ஜெயிலர் 2 ரிலீஸ் தேதி!.. தள்ளிப்போன தனுஷ் படம்!.. பரபர அப்டேட்!...
ஜெயிலர் 2 முக்கிய அப்டேட் இன்னைக்கு வருது!.. ரஜினி ஃபேன்ஸ் மரண வெயிட்டிங்!..
‘எங்கள் தங்கம்’ படப்பிடிப்பின்போதே சமந்தா கர்ப்பமாகி இருந்தார்.. இயக்குனர் சொன்ன அதிர்ச்சி தகவல்...
தெலுங்கு திரையுலகில் சமந்தா ரூத் பிரபு நடிப்பில் வெளியாகி, பாக்ஸ் ஆபிஸில் சாதனை படைத்து வரும் திரைப்படம் 'மா இண்டி பங்காாரம்' . இந்த திரைப்படம் தமிழில் ‘எங்கள் தங்கம்’ என்ற பெயரில் ரிலீச் ஆகியுள்ளது. இந்நிலையில் சமந்தாவின் கம்பேக் படமாக அமைந்த இந்த படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் இதுவரை ரூ.52.80 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து, வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.