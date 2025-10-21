செவ்வாய், 21 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: செவ்வாய், 21 அக்டோபர் 2025 (08:24 IST)

மகுடம் படத்தின் இயக்குனர் ஆனார் விஷால்… வெளியான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு!

மகுடம் படத்தின் இயக்குனர் ஆனார் விஷால்… வெளியான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு!
கடந்த சில ஆண்டுகளாக பல சறுக்கல்களை சந்தித்த விஷால் ‘மத கஜ ராஜா’ படத்தின் வெற்றியின் மூலம் கம்பேக் கொடுத்தார். ஆனால் சமீபகாலமாக அவர் சில உடல்நலப் பிரச்சனைகளால் பாதிக்கப்பட்டு அதற்காக சிகிச்சைப் பெற்று குணமானார்.

சில மாதங்களுக்கு முன்னர் அவர் ரவி அரசு இயக்கத்தில் ‘மகுடம்’ என்ற படத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தமானார். இந்த படத்தை சூப்பர் குட் பிலிம்ஸ் தயாரிக்க அஞ்சலி கதாநாயகியாக நடிக்கிறார். ஜி வி பிரகாஷ் குமார் இசையமைக்கிறார். விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு இந்த படத்தின் முதல் லுக் போஸ்டர் வெளியாகிக் கவனம் ஈர்த்தது. போஸ்டரில் விஷால் மூன்று விதமான கெட்டப்களில் வித்தியாசமான தோற்றத்தில் காணப்படுகிறார். படத்துக்கு மகுடம் என்று டைட்டில் வைக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களாகவே இந்த படத்தின் இயக்குனர் ரவி அரசுக்கும் விஷாலுக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு எழுந்து ரவி அரசு படத்தில் இருந்து விலகியதாகவும், அதனால் விஷாலே படத்தை இயக்கும் பொறுப்பை மேற்கொண்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் பரவின. அதை இப்போது விஷால் உறுதிபடுத்தியுள்ளார். நேற்று தீபாவளி அன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ‘மகுடம்’ படத்தின் இயக்குனர் பொறுப்பை ஏற்றுள்ளேன் என அறிவித்துள்ளார்.

தியேட்டர்ல்ல ஒரு ஹிட் கொடுக்க தெரியல, என்ன கிண்டல் பண்ண வந்துட்டாங்க.. சூர்யா ரசிகர்களை பொளந்த மோகன் ஜி

தியேட்டர்ல்ல ஒரு ஹிட் கொடுக்க தெரியல, என்ன கிண்டல் பண்ண வந்துட்டாங்க.. சூர்யா ரசிகர்களை பொளந்த மோகன் ஜிஇயக்குநர் மோகன். ஜி நடிகர் சூர்யாவை கடுமையாக விமர்சித்துப் பேசியது, அவரது ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

டைகர் ஹா ஹுக்கும்! ஜெயிலர் 2 ஷூட்டிங் வீடியோவை வெளியிட்ட சன் பிக்சர்ஸ்!

டைகர் ஹா ஹுக்கும்! ஜெயிலர் 2 ஷூட்டிங் வீடியோவை வெளியிட்ட சன் பிக்சர்ஸ்!தீபாவளியை சிறப்பிக்கும் விதமாக ரஜினிகாந்த் நடித்து வரும் ஜெயிலர் 2 படத்தின் BTS வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளது சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம்,

பிக்பாஸ் வீட்டுக்குள் நுழைந்த துருவ் விக்ரம், அனுபமா! கலகலக்கும் தீபாவளி Celebration!

பிக்பாஸ் வீட்டுக்குள் நுழைந்த துருவ் விக்ரம், அனுபமா! கலகலக்கும் தீபாவளி Celebration!பிக்பாஸ் வீட்டில் இன்று தீபாவளி கொண்டாட்டம் களைக்கட்டியுள்ள நிலையில் அதில் பைசன் குழுவினரும் இணைந்துள்ளனர்.

காந்தாரா சாப்டர் 1 வசூல் சாதனை! ராமேஸ்வரத்தில் தரிசனம் செய்த ரிஷப் ஷெட்டி!

காந்தாரா சாப்டர் 1 வசூல் சாதனை! ராமேஸ்வரத்தில் தரிசனம் செய்த ரிஷப் ஷெட்டி!ரிஷப் ஷெட்டி இயக்கி நடித்த ‘காந்தாரா சாப்டர் 1’ பெரும் ஹிட் அடித்த நிலையில், ராமேஸ்வரத்தில் சாமி தரிசனம் செய்துள்ளார் ரிஷப் ஷெட்டி.

’அவன் வந்துவிட்டான்’.. நடிகை ப்ரினிதி சோப்ரா வீட்டில் சின்ன தீபாவளி..

’அவன் வந்துவிட்டான்’.. நடிகை ப்ரினிதி சோப்ரா வீட்டில் சின்ன தீபாவளி..பாலிவுட் நடிகை ப்ரினிதி சோப்ரா மற்றும் அரசியல்வாதி ராகவ் சத்தா தம்பதியினருக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளது. இந்த மகிழ்ச்சியான செய்தியை அவர்கள் 'சின்ன தீபாவளி' நாளில் சமூக ஊடகங்களில் கூட்டாக அறிவித்தனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com