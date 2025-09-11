வெள்ளி, 12 செப்டம்பர் 2025
சினிமாவில் 21 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்த விஷால்… ரசிகர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து நெகிழ்ச்சி!
சமீபகாலமாக நடிகர் விஷாலின் திரைவாழ்க்கையை அதிகளவில் பின்னடைவை சந்தித்து வருகிறது. அவர் நடிப்பில் சமீபத்தில் ‘மார்க் ஆண்டனி’ மற்றும் மத கஜ ராஜா ஆகிய படங்கள் மட்டுமே வெற்றி பெற்றன. அதே போல அவர் உடல்நிலைக் குறித்தும் பொதுவெளியில் பல சர்ச்சைகள் எழுந்தன. இந்நிலையில் விஷாலின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்புமுனையாக அவர் நடிகை சாய் தன்ஷிகாவைத் திருமணம் செய்யவுள்ளர்.

அதையடுத்து தற்போது ரவி அரசு இயக்கத்தில் ‘மகுடம்’ என்ற படத்திலும் மூன்று விதமான கெட்டப்களில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பில் அவர் எந்த தாமதமும் இன்றி சுறுசுறுப்பாகக் கலந்துகொள்வதாக சொல்லப்படுகிறது.

இந்நிலையில் செல்லமே படம் மூலமாக சினிமாவில் நடிகரான அறிமுகமான விஷால் தற்போது 21 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளார். அதற்கு நன்றி தெரிவித்துப் பேசியுள்ள அவர் “ நான் சாப்பிட்டுக் கொண்டே இந்த வீடியோவில் பேசுகிறேன். ஏனென்றால் நானும் என் குடும்பமும் 21 ஆண்டுகளாக நிம்மதியாக மூன்று வேளை சாப்பிடக் காரணம் நீங்கதான். செல்லமே திரைப்படம் வெளியாகி இன்றோடு 21 வருடங்கள் ஆகின்றன. என் பாதையை மாற்றியவர்கள் என் குருநாதர் அர்ஜுன் சார், என் அப்பா மற்றும் எங்கள் கல்லூரி பாதர் ராஜநாயஹம். அவர்கள்தான் என்னை உத்வேகப்படுத்தி நடிகர் ஆக்கினார்கள். என்னுடைய இயக்குனர்கள், தயாரிப்பாளர்கள், இசையமைப்பாளர்கள் சக நடிகர்கள் மற்றும் சக தொழில்நுட்பக் கலைஞர்கள், விநியோகஸ்தர்கள் மற்றும் தியேட்டர் உரிமையாளர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. அனைத்தும் மேலாகக் கடவுளின் குழந்தைகளான எனது ரசிகர்கள் என அனைவருக்கும் நன்றி” என நெகிழ்ச்சியாகப் பேசியுள்ளார்.

திடீரென அனுஷ்கா ஷெட்டி எடுத்த முடிவு.. ரசிகர்களுக்கு கைப்பட எழுதிய கடிதம்..!

திடீரென அனுஷ்கா ஷெட்டி எடுத்த முடிவு.. ரசிகர்களுக்கு கைப்பட எழுதிய கடிதம்..!நடிகை அனுஷ்கா ஷெட்டி, சமூக வலைத்தளங்களில் இருந்து சிறிது காலத்திற்கு விலகி இருக்கப் போவதாக அறிவித்துள்ளார். அவரது 'காட்டி' திரைப்படம் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்ற நிலையில், இந்த திடீர் அறிவிப்பு அவரது ரசிகர்களிடையே பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஜான்வி கபூரின் லேட்டஸ்ட் கார்ஜியஸ் போட்டோஷூட் ஆல்பம்!

ஜான்வி கபூரின் லேட்டஸ்ட் கார்ஜியஸ் போட்டோஷூட் ஆல்பம்!தமிழ், தெலுங்கு மற்றும் இந்தி என பலமொழிகளில் சூப்பர் ஸ்டார் நடிகையாக திகழ்ந்தவர் ஸ்ரீதேவி. அவர் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் துபாயில் இயற்கை எய்தினார். இதையடுத்து அவரின் மூத்தமகளான ஜான்வி கபூர் சினிமாவில் அறிமுகமாகி நடித்து வருகிறார்.

வித்தியாசமான உடையில் கிளாமர் லுக்கில் போஸ் கொடுத்த ஸ்ருதிஹாசன்!

வித்தியாசமான உடையில் கிளாமர் லுக்கில் போஸ் கொடுத்த ஸ்ருதிஹாசன்!தமிழ் நாட்டைச் சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் ஸ்ருதிஹாசனை தெலுங்கு சினிமாவே மிகப்பெரிய ஸ்டார் நடிகை ஆக்கியது. தெலுங்கில் அறிமுகம் ஆனதில் இருந்தே நிறைய படங்களில் நடித்து வருகிறார். கடைசியாக தெலுங்கில் பிரபாஸ் ஜோடியாக சலார் படத்தில் நடித்தார்.

இந்தியாவில் மட்டும் 50 கோடி ரூபாய் வசூலைத் தொட்ட மதராஸி..!

இந்தியாவில் மட்டும் 50 கோடி ரூபாய் வசூலைத் தொட்ட மதராஸி..!அமரன் படத்தின் இமாலய வெற்றியை அடுத்து சிவகார்த்திகேயன் ஏ ஆர் முருகதாஸ் இயக்கத்தில் நடித்துள்ள ‘மதராஸி’ படம் நேற்று முன்தினம் உலகம் முழுவதும் ரிலீஸானது. கடந்த காலங்களில் அதிக எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் ரிலீஸாகும் சிவகார்த்திகேயன் ‘மதராஸி’ படம் அமைந்துள்ளது.

அதிக பங்குத்தொகைக் கேட்கும் பிரித்விராஜ்.. கேரளாவில் காந்தாரா 2 வெளியாவதில் சிக்கல்!

அதிக பங்குத்தொகைக் கேட்கும் பிரித்விராஜ்.. கேரளாவில் காந்தாரா 2 வெளியாவதில் சிக்கல்!கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் ரிலீஸான காந்தாரா திரைப்படம் பாராட்டுகளைப் பெற்று இந்தியா முழுவதும் வசூலில் கலக்கியது. 16 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் உருவான இந்த படம் சுமார் 400 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வசூலித்தது. இதையடுத்து இப்போது அதன் இரண்டாம் பாகம் உருவாகி வருகிறது. இரண்டாம் பாகம் என சொன்னாலும் காந்தாரா கதையின் முன்கதைதான் படமாக்குகிறார்கள்.

