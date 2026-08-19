மகுடம் படத்தின் 5 நாள் வசூல் நிலவரம்
விஷால் இயக்கி நடித்துள்ள மகுடம் திரைப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி வெளியானது. ஆக்ஷன் மற்றும் கமர்ஷியல் அம்சங்களுடன் உருவாகியுள்ள இப்படத்திற்கு கலவையான விமர்சனங்கள் கிடைத்து வருகின்றன. கடந்த ஆகஸ்ட் 14-ஆம் தேதி உலகமெங்கும் ரிலீஸ் ஆன இந்த படத்தை இயக்கியதும் விஷால்தான். விஷால் இயக்கும் முதல் படம் என்பதால், ஆடியன்ஸுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்தது.
இந்நிலையில், மகுடம் படத்தின் பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூல் குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது. படம் வெளியான முதல் 5 நாட்களில் உலகம் முழுவதும் ரூ.2.34 கோடி மட்டுமே வசூல் செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
படத்திற்கு எதிர்பார்ப்பு இருந்த நிலையில், 5 நாட்களில் வசூல் ரூ.2.34 கோடியாக இருப்பது படக்குழுவுக்கு பெரிய ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக தெரிகிறது. வரும் நாட்களில் விடுமுறை மற்றும் வார இறுதி நாட்களை பயன்படுத்தி வசூல் அதிகரிக்குமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.