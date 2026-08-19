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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Wednesday, 19 August 2026 (11:07 IST)

மகுடம் படத்தின் 5 நாள் வசூல் நிலவரம்

விஷால்
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (11:10 IST)
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விஷால் இயக்கி நடித்துள்ள மகுடம் திரைப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி வெளியானது. ஆக்‌ஷன் மற்றும் கமர்ஷியல் அம்சங்களுடன் உருவாகியுள்ள இப்படத்திற்கு கலவையான விமர்சனங்கள் கிடைத்து வருகின்றன. கடந்த ஆகஸ்ட் 14-ஆம் தேதி உலகமெங்கும் ரிலீஸ் ஆன இந்த படத்தை இயக்கியதும் விஷால்தான். விஷால் இயக்கும் முதல் படம் என்பதால், ஆடியன்ஸுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்தது.
 
இந்நிலையில்,  மகுடம்  படத்தின் பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூல் குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது. படம் வெளியான முதல் 5 நாட்களில் உலகம் முழுவதும் ரூ.2.34 கோடி மட்டுமே வசூல் செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
 
படத்திற்கு எதிர்பார்ப்பு இருந்த நிலையில், 5 நாட்களில் வசூல் ரூ.2.34 கோடியாக இருப்பது படக்குழுவுக்கு பெரிய ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக தெரிகிறது. வரும் நாட்களில் விடுமுறை மற்றும் வார இறுதி நாட்களை பயன்படுத்தி வசூல் அதிகரிக்குமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
 
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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