திங்கள், 22 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 22 செப்டம்பர் 2025 (14:01 IST)

H-1B வைத்திருக்கும் கணவரை விவாகரத்து செய்துவிட்டு, க்ரீன் கார்டு வைத்திருப்பவரை திருமணம் செய்யலாமா? ஒரு பெண்ணின் பதிவு..!

H-1B வைத்திருக்கும் கணவரை விவாகரத்து செய்துவிட்டு, க்ரீன் கார்டு வைத்திருப்பவரை திருமணம் செய்யலாமா? ஒரு பெண்ணின் பதிவு..!
அமெரிக்காவில் வசிக்கும் ஒரு பெண், தனது கணவரை விவாகரத்து செய்துவிட்டு, நிரந்தர குடியுரிமையான க்ரீன் கார்டு வைத்திருக்கும் ஒருவரை திருமணம் செய்யலாமா என்று கேட்டு சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்ட பதிவு, பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் H-1B விசாவுக்கான கட்டணத்தை $100,000 ஆக உயர்த்திய பின்னரே, இந்த முடிவை எடுத்ததாக அந்தப் பெண் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
 
அந்தப் பெண் வெளியிட்ட பதிவில், "என் கணவர் H-1B விசா வைத்திருக்கிறார். நான் H-4 விசா வைத்திருப்பவள். எதிர்கால விசா நிச்சயமற்ற தன்மையால் மன அழுத்தத்தில் இருக்கிறேன். அலுவலகத்தில் நிரந்தர குடியுரிமை பெற்ற ஒரு சக ஊழியர் என்னை பெரிதும் விரும்புகிறார். நான் என் கணவரை விவாகரத்து செய்து அவரைத் திருமணம் செய்யலாமா?" என்று கேட்டிருந்தார்.
 
இந்தப் பதிவு வைரலான நிலையில், நெட்டிசன்கள் பலரும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். ஒரு சிலர், இது வெறும் கவன ஈர்ப்புக்கான பதிவு என்றும், இதுபோன்ற பதிவுகள் தவறான செய்திகளை பரப்பும் என்றும் விமர்சித்துள்ளனர். இது சமூக ஊடகங்களில் பெரும் விவாத பொருளாக மாறியுள்ளது.
 
Edited by Siva

காத்திருப்புக்கு நியாயம் சேர்த்ததா காந்தாரா-1 டிரைலர்?

காத்திருப்புக்கு நியாயம் சேர்த்ததா காந்தாரா-1 டிரைலர்?காந்தாரா படம் பெற்ற பெருவெற்றிக்குப் பிறகு தற்போது இரண்டாம் பாகம் ‘காந்தாரா-1’ உருவாகி ரிலீஸாகவுள்ளது. படத்துக்கு காந்தாரா –சேப்டர் 1 எனத் தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது. இது பற்றி பேசிய இயக்குனர் ரிஷப் ஷெட்டி “காந்தாரா படம்தான் இரண்டாம் பாகம். இதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நடக்கும் கதைதான் அடுத்த பாகத்தில் சொல்லப்பட உள்ளது. இந்த படத்தில் தெய்வத்தின் பின்னணி பற்றி சொல்லப்படும்.” எனக் கூறியிருந்தார். இதன் ஷூட்டிங் ஒரு ஆண்டுக்கும் மேலாக நடந்த நிலையில் சமீபத்தில் நிறைவுற்றது. படம் அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி ரிலீஸாகவுள்ளது.

த்ரிஷ்யம் மூன்றாம் பாகத்திற்கான படப்பிடிப்புத் தொடக்கம்!

த்ரிஷ்யம் மூன்றாம் பாகத்திற்கான படப்பிடிப்புத் தொடக்கம்!மோகன் லால், மீனா நடிப்பில் ஜீத்து ஜோசப் இயக்கத்தில் வெளியான திரிஷ்யம் திரைப்படம் இந்தியாவின் பல்வேறு மொழிகளில் ரீமேக் செய்யப்பட்டது. 2015 ஆம் ஆண்டு வெளியான திருஷ்யம் திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றது. அதுமட்டுமில்லாமல் தமிழ், தெலுங்கு , கன்னடம் மற்றும் இந்தி ஆகிய மொழிகளில் ரீமேக் செய்யப்பட்டது. இதில் இந்தியைத் தவிர மற்ற மொழிகளில் எல்லாம் பிரம்மாண்ட வெற்றியை பெற்றது.

இந்தியில் டப் ஆகி ரிலீஸாகும் வெற்றிமாறன் தயாரித்த ‘பேட் கேர்ள்’!

இந்தியில் டப் ஆகி ரிலீஸாகும் வெற்றிமாறன் தயாரித்த ‘பேட் கேர்ள்’!இயக்குனர் வெற்றிமாறனின் கிராஸ் ரூட் புரொடக்‌ஷன்ஸ் தயாரிப்பில், அறிமுக இயக்குனர் வர்ஷா பரத் இயக்கத்தில் உருவான ‘பேட் கேர்ள்’திரைப்படம் செப்டம்பர் 5 ஆம் தேதி ரிலீஸானது. இந்த படம் ரிலீஸுக்கு முன்பாகவே பல உலகப் பட விழாக்களில் கலந்துகொண்டு எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த படத்தில் அஞ்சலி சிவராமன் மையக் கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார்.

‘வேட்டுவம்’ ஒரு அறிவியல் புனைகதை படம்… சீக்ரெட்டை உடைத்த பா ரஞ்சித்!

‘வேட்டுவம்’ ஒரு அறிவியல் புனைகதை படம்… சீக்ரெட்டை உடைத்த பா ரஞ்சித்!பா ரஞ்சித்தின் இயக்கத்தில் கடந்த ஆண்டு ‘தங்கலான்’ திரைப்படம் ரிலீஸானது. அதையடுத்து அவர் தற்போது தினேஷ் மற்றும் ஆர்யா ஆகியோர் நடிப்பில் ‘வேட்டுவம்’ என்ற படத்தை இயக்கி வருகிறார். இந்த படத்தை அவரே முதல் பிரதி அடிப்படையில் தயாரித்தும் வருகிறார்.

இப்போதைக்கு ஓடிடி ரிலீஸ் இல்லை… லோகா குறித்த வதந்திக்கு துல்கர் சல்மான் விளக்கம்!

இப்போதைக்கு ஓடிடி ரிலீஸ் இல்லை… லோகா குறித்த வதந்திக்கு துல்கர் சல்மான் விளக்கம்!கடந்த மாதம் ரிலீஸான ‘லோகா’ படத்தின் ஜூரம் இன்னும் திரையரங்குகளில் இருந்து வெளியேறவில்லை. துல்கர் சல்மான் தயாரிப்பில் டாம்னிக் அருண் இயக்கத்தில் உருவான ‘லோகா’ திரைப்படம் ஆகஸ்ட் 27 ஆம் தேதி ரிலீஸானது. கல்யாணி பிரியதர்ஷன் மற்றும் நஸ்லென் ஆகியோர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்த ஹாலிவுட்டில் வெளியாகும் vampire வகை சூப்பர் வுமன் வகைத் திரைப்படமாக உருவாகியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com