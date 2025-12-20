சனி, 20 டிசம்பர் 2025
Written By Bala
Last Modified: சனி, 20 டிசம்பர் 2025 (11:05 IST)

சினிமாவுக்கு வருவதற்கு முன்னரே சில்க் ஸ்மிதாவுக்கு இருந்த பிரச்சினை! வருத்தப்பட்ட விணுச்சக்கரவர்த்தி

சினிமாவுக்கு வருவதற்கு முன்னரே சில்க் ஸ்மிதாவுக்கு இருந்த பிரச்சினை! வருத்தப்பட்ட விணுச்சக்கரவர்த்தி
தமிழ் சினிமாவில் 80கள் காலகட்டத்தில் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியவர் நடிகை சில்க் ஸ்மிதா. ஆனால் அவருடைய இழப்புதான் இன்று வரை யாராலும் ஏற்றுக் கொள்ள முடியாத இழப்பாகவே பார்க்கப்படுகிறது. தன்னுடைய காந்தக்கண்ணால் ஒட்டுமொத்த திரையுலகையும் தன் பக்கம் இழுத்தவர் சில்க் ஸ்மிதா. இவரை இந்த சினிமாவிற்கு அறிமுகப்படுத்தியவர் நடிகர் வினுச்சக்கரவர்த்தி.
 
ஆரம்பத்தில் மாவுமில்லில் வேலை பார்த்திருக்கிறார் சில்க் ஸ்மிதா. அதன் பிறகு மேக்கப் டச் கேர்ளாக வேலை பார்த்திருக்கிறார். அந்த சமயத்தில்தான் வினுச்சக்கரவர்த்தி சில்க் ஸ்மிதாவை பார்க்க, அவருடைய கண்ணை பார்த்து ஒரு காலகட்டத்திற்கு பிறகு இந்த பொண்ணு சினிமாவையே ஆள போகிறார் என்று அவருக்கு தோன்றியிருக்கிறது. அதனால் சில்க் ஸ்மிதாவிடம் நீ நடிக்கிறீயா என கேட்டிருக்கிறார்.
 
அதற்கு சில்க் ஸ்மிதாவும் சரி என சொல்ல, வண்டிச்சக்கரம் படத்தில் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறார் விணுச்சக்கரவர்த்தி. அதில் ஐட்டம் பாடல் தான் என முதலிலேயே சில்க் ஸ்மிதாவிடம் சொல்லிவிட்டாராம். அதற்கேற்ப அந்த பாடல் பட்டிதொட்டியெங்கும் ஒலிக்க படமும் சூப்பர் ஹிட். பாடலும் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட். அந்தப் படத்திற்கு பிறகு பல படங்களில் சில்க் ஸ்மிதாவின் கால்ஷீட் கேட்டு வரிசை கட்டி நின்றிருக்கின்றனர்.
 
ஹீரோயினை புக் செய்வதற்கு முன் சில்க் ஸ்மிதாவின் கால்ஷீட்டைத்தான் கமிட் செய்திருக்கின்றனர் இயக்குனர்கள். அந்தளவுக்கு பிஸியாக மாறிவிட்டார். மேலும் அவர் ஐட்டம் பாடலுக்கு ஆடினாலும் கிளாமர் நடிகை என்ற கோணத்தில் யாருமே அவரை பார்த்ததில்லை. அவருக்குள் இருந்த பெர்ஃபார்மன்ஸைத்தான் பார்த்தனர். அலைகள் ஓய்வதில்லை படத்தில் ஹீரோயினுக்கு அண்ணியாக நடித்திருப்பார்.
 
அதை போல் பாக்யராஜுக்கு ஜோடியாக ஒரு படத்தில் நடித்திருப்பார். அதில் அவருடைய ஹீயுமர் மிக நன்றாக இருக்கும். இந்த நிலையில் அவருடைய தற்கொலை பலரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. இதுவரை அவர் தற்கொலைக்கான காரணம் யாருக்கும் தெரியாது. ஆனால் சினிமாவிற்கு வருவதற்கு முன்னரே அவர் பல பிரச்சினைகளில் இருந்ததாக வினுச்சக்கரவர்த்தியிடம் சில்க் ஸ்மிதா கூறியுள்ளார். எல்லா விஷயத்தையும் சொன்ன சில்க் இந்த பிரச்சினையை ஏன் சொல்லவில்லை என தற்கொலையை பற்றி மிகவும் வருத்தப்பட்டாராம் விணுசக்கரவர்த்தி.
 

தீயசக்தின்னு சொன்னா இப்டிதான்!.. ஜனநாயகனுக்கு எதிரா பராசக்தியை இறக்குறாங்களே!...

தீயசக்தின்னு சொன்னா இப்டிதான்!.. ஜனநாயகனுக்கு எதிரா பராசக்தியை இறக்குறாங்களே!...தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை அரசியலையும், சினிமாவையும் பிரிக்க முடியாது. ஏனெனில் சினிமாவிலிருந்து நிறைய அரசியல்வாதிகள் வந்திருக்கிறார்கள்.

அஜித்தின் ‘மங்காத்தா’ ரீரிலீஸ்.. ஜனநாயகன் படத்திற்கு நெருக்கடியா?

அஜித்தின் ‘மங்காத்தா’ ரீரிலீஸ்.. ஜனநாயகன் படத்திற்கு நெருக்கடியா?அஜித் ரசிகர்கள் தங்களது விருப்பமான 'தல' குறித்த அடுத்தடுத்த தகவல்களால் உற்சாகத்தில் உள்ளனர்.

மோதி பார்த்திடலாம்.. ஈரோடு கூட்டத்திற்கு பராசக்தி ரிலீஸ் தேதி மாற்றமா?

மோதி பார்த்திடலாம்.. ஈரோடு கூட்டத்திற்கு பராசக்தி ரிலீஸ் தேதி மாற்றமா?சிவகார்த்திகேயனின் 25-வது திரைப்படமான 'பராசக்தி', முன்னதாக ஜனவரி 14-ம் தேதி வெளியாகவிருந்த நிலையில், தற்போது ஜனவரி 10-ம் தேதிக்கு அதிரடியாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.

திலீப் மீது புகார் கொடுக்காமல் தற்கொலை செய்திருக்க வேண்டும்: மலையாள நடிகை..

திலீப் மீது புகார் கொடுக்காமல் தற்கொலை செய்திருக்க வேண்டும்: மலையாள நடிகை..பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் பாதிக்கப்பட்ட மலையாள நடிகை, தன் மீது பரப்பப்படும் வக்கிரமான வதந்திகளால் மனமுடைந்து உருக்கமான பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். சட்டத்தின் முன் நீதிக்காக போராடுவது இவ்வளவு கடினமாக இருக்கும் என தான் நினைக்கவில்லை என்று அவர் வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.

ஒரு ஆக்சன் காட்சி கூட இல்லாத படத்தில் டாம் குரூஸ்.. ஆஸ்கர் விருதுக்கு குறிவைப்பா?

ஒரு ஆக்சன் காட்சி கூட இல்லாத படத்தில் டாம் குரூஸ்.. ஆஸ்கர் விருதுக்கு குறிவைப்பா?ஹாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார் டாம் குரூஸ், சுமார் 13 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆக்‌ஷன் காட்சிகள் இல்லாத ஒரு முழுநீள நடிப்பு சார்ந்த திரைப்படத்தில் நடிக்கிறார்.



