ஞாயிறு, 1 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Siva
Last Modified: ஞாயிறு, 1 பிப்ரவரி 2026 (18:13 IST)

STR51 அப்டேட் எப்போது? சிம்புவின் பிறந்தநாளில் இன்ப அதிர்ச்சி தருவாரா அஷ்வத் மாரிமுத்து?

STR51 அப்டேட் எப்போது? சிம்புவின் பிறந்தநாளில் இன்ப அதிர்ச்சி தருவாரா அஷ்வத் மாரிமுத்து?
தமிழ் திரையுலகின் 'லிட்டில் சூப்பர் ஸ்டார்' சிலம்பரசன் ரசிகர்களுக்கு ஒரு மாஸ் செய்தி வெளியாகியுள்ளது. 
 
பிப்ரவரி 3-ஆம் தேதி சிம்புவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, அவரது 51-வது படமான #STR51 குறித்த அதிரடி அப்டேட் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 'ஓ மை கடவுளே' மற்றும் 'டிராகன்' படங்களின் மூலம் முத்திரை பதித்த இயக்குனர் அஷ்வத் மாரிமுத்து இப்படத்தை இயக்குகிறார்.
 
இப்படத்தின் திரைக்கதை பணிகள் தற்போது முழுமையாக நிறைவடைந்துள்ளன. தனது முந்தைய படங்களை விட இரண்டு மடங்கு அதிக உழைப்பை கொட்டி, சிம்புவிற்காக ஒரு செதுக்கப்பட்ட கதையை அஷ்வத் உருவாக்கியுள்ளார். 
 
ரசிகர்கள் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் அந்த 'விண்டேஜ் எஸ்டிஆர்'  மேனரிசங்கள் மற்றும் துள்ளலான நடிப்பு இந்தப் படத்தில் ரகளையாக இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. 
 
"God of Love is Coming" என்ற வாசகத்துடன், காதல் மற்றும் எனர்ஜி நிறைந்த ஒரு பக்கா கமர்சியல் எண்டர்டெய்னர் லோடிங் ஆகி வருகிறது. சிம்புவின் பிறந்தநாள் அன்று அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகி இணையத்தை கலக்கும் என தெரிகிறது.
 
Edited by Siva

'ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ்' அடுத்த பாகத்தின் டைட்டில் இதுதான்.. ரிலீஸ் தேதியும் அறிவிப்பு..!

'ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ்' அடுத்த பாகத்தின் டைட்டில் இதுதான்.. ரிலீஸ் தேதியும் அறிவிப்பு..!'ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ்' திரைப்பட வரிசையின் ரசிகர்களுக்கு ஒரு உற்சாகமான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. இந்த தொடரின் அடுத்த பிரம்மாண்ட திரைப்படம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை யுனிவர்சல் பிக்சர்ஸ் வெளியிட்டுள்ளது. இந்த புதிய படத்திற்கு 'ஃபாஸ்ட் ஃபாரெவர்' என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இப்படம் மார்ச் 17, 2028 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தவெக கொடி கலரில் சேலை கட்டிய பிரபல நடிகை.. விஜய் கட்சியில் சேர்கிறாரா?

தவெக கொடி கலரில் சேலை கட்டிய பிரபல நடிகை.. விஜய் கட்சியில் சேர்கிறாரா?பிரபல தென்னிந்திய நடிகை கல்யாணி பிரியதர்ஷன் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ள சமீபத்திய புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் காட்டுத்தீயாக பரவி வருகின்றன.

'துரந்தர்' ஓடிடியில் ரிலீஸ்.. ஆனால் 14 நிமிடங்களை கட் செய்தது நெட்பிளிக்ஸ்.. என்ன காரணம்?

'துரந்தர்' ஓடிடியில் ரிலீஸ்.. ஆனால் 14 நிமிடங்களை கட் செய்தது நெட்பிளிக்ஸ்.. என்ன காரணம்?ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் உலகளவில் ரூ.1,300 கோடி வசூலித்து சாதனை படைத்த 'துரந்தர்' திரைப்படம் இன்று நெட்ஃபிக்ஸ் தளத்தில் வெளியானது. திரையரங்குகளில் 3 மணி நேரம் 34 நிமிடங்களாக இருந்த இப்படத்தின் ரன்னிங் டைம் ஓடிடி-யில் 3 மணி நேரம் 25 நிமிடங்களாக குறைந்துள்ளதால் ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் அதிருப்தி தெரிவித்து வருகின்றனர்.

விஜயகாந்துக்கு அந்த நடிகை செட்டாகுமா? நல்ல வேளை படம் தப்பிச்சுச்சு..

விஜயகாந்துக்கு அந்த நடிகை செட்டாகுமா? நல்ல வேளை படம் தப்பிச்சுச்சு..தமிழ் மக்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா நான் சும்மா விடமாட்டேன் என அவர் அடிக்கடி கூறுவது தான் ஞாபகத்திற்கு வருகிறது.

ஏஆர் ரஹ்மான் சிறுபான்மையினர்.. ஜிவி பிரகாஷ் பெரும்பான்மையினரா? சீமான் கேள்வி

ஏஆர் ரஹ்மான் சிறுபான்மையினர்.. ஜிவி பிரகாஷ் பெரும்பான்மையினரா? சீமான் கேள்விநாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், சமீபத்திய மேடை பேச்சில் மதம் மற்றும் சிறுபான்மையினர்-பெரும்பான்மையினர் என்ற அரசியல் பாகுபாடு குறித்து எழுப்பியுள்ள கேள்விகள் சமூக வலைத்தளங்களில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com