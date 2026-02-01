STR51 அப்டேட் எப்போது? சிம்புவின் பிறந்தநாளில் இன்ப அதிர்ச்சி தருவாரா அஷ்வத் மாரிமுத்து?
தமிழ் திரையுலகின் 'லிட்டில் சூப்பர் ஸ்டார்' சிலம்பரசன் ரசிகர்களுக்கு ஒரு மாஸ் செய்தி வெளியாகியுள்ளது.
பிப்ரவரி 3-ஆம் தேதி சிம்புவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, அவரது 51-வது படமான #STR51 குறித்த அதிரடி அப்டேட் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 'ஓ மை கடவுளே' மற்றும் 'டிராகன்' படங்களின் மூலம் முத்திரை பதித்த இயக்குனர் அஷ்வத் மாரிமுத்து இப்படத்தை இயக்குகிறார்.
இப்படத்தின் திரைக்கதை பணிகள் தற்போது முழுமையாக நிறைவடைந்துள்ளன. தனது முந்தைய படங்களை விட இரண்டு மடங்கு அதிக உழைப்பை கொட்டி, சிம்புவிற்காக ஒரு செதுக்கப்பட்ட கதையை அஷ்வத் உருவாக்கியுள்ளார்.
ரசிகர்கள் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் அந்த 'விண்டேஜ் எஸ்டிஆர்' மேனரிசங்கள் மற்றும் துள்ளலான நடிப்பு இந்தப் படத்தில் ரகளையாக இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.
"God of Love is Coming" என்ற வாசகத்துடன், காதல் மற்றும் எனர்ஜி நிறைந்த ஒரு பக்கா கமர்சியல் எண்டர்டெய்னர் லோடிங் ஆகி வருகிறது. சிம்புவின் பிறந்தநாள் அன்று அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகி இணையத்தை கலக்கும் என தெரிகிறது.
