செவ்வாய், 30 செப்டம்பர் 2025
Written By vinoth
Last Modified: செவ்வாய், 30 செப்டம்பர் 2025 (11:09 IST)

யார் இந்த கட்டப்பா?... ‘ஸ்பின் ஆஃப்’ திரைக்கதை எழுதி வரும் விஜயேந்திர பிரசாத்!

இந்திய சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்கள் மற்றும் இயக்குனர்கள் அனைவரும் தங்கள் எல்லைத் தாண்டி பேன் இந்தியா அளவுக்கு செல்லவேண்டும் என்ற முனைப்போடு படங்களை உருவாக்கி வருகின்றனர். இதனால் பேன் இந்தியா சினிமா என்ற புதிய வகையினமே உருவாகியுள்ளது.

இந்நிலையில் பாகுபலி படத்தின் முதல் பாகம் ரிலீஸாகி 10 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ளதை அதன் இரண்டு பாகங்களையும் ஒன்றாக்கி ஒரே பாகமாக ரி ரிலீஸ் செய்யவுள்ளனர். வரும் அக்டோபர் மாதம் 31 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் ‘பாகுபலி-The epic” என்ற பெயரில் இந்த படம் ரிலீஸாகவுள்ளதாக எஸ் எஸ் ராஜமௌலி அறிவித்துள்ளார்.

பாகுபலி முதல் பாகத்தின் முடிவில் கட்டப்பா, மகேந்திர பாகுபலியை கத்தியால் குத்தி கொலை செய்துவிடுவார். பாகுபலிக்கு விஸ்வாசமான கட்டப்பா ஏன் பாகுபலியைக் கொன்றார் என்ற கேள்வியோடு முதல் பாகம் நிறைவடையும். ஆனால் அது இந்தியா முழுவதும் உள்ள ரசிகர்களை இரண்டாம் பாகத்தை எதிர்பார்ப்புக்குரிய ஒன்றாக்கியது. அந்த அளவுக்கு கட்டப்பா கதாபாத்திரம் ரசிகர்களின் மனதில் பதிந்த ஒன்றாக அமைந்தது.

இந்நிலையில் பாகுபலி படத்தின் கதையை எழுதிய ராஜமௌலியின் தந்தை விஜயேந்திர பிரசாத் , தற்போது கட்டப்பாவை மையக் கதாபாத்திரமாகக் கொண்டு அந்த கதாபாத்திரத்தின் பின்னணியில் ஒரு திரைக்கதையை எழுதி வருகிறாராம். அவன் எங்கிருந்து வந்து பாகுபலி குடும்பத்தோடு இணைந்தான் என்பதை மையமாகக் கொண்ட திரைக்கதையாக இது இருக்கும் என சொல்லப்படுகிறது.

தில்லுக்கு துட்டு டைப் காமெடி ஹாரர் படமாக பிரபாஸின் ‘தி ராஜா சாப்’… டிரைலர் எப்படி?

தில்லுக்கு துட்டு டைப் காமெடி ஹாரர் படமாக பிரபாஸின் ‘தி ராஜா சாப்’… டிரைலர் எப்படி?பேன் இந்தியா ஸ்டார் பிரபாஸ் நடிப்பில் உருவாகி வரும் படங்களில் ஒன்று ‘தி ராஜாசாப். இந்த படத்தை இயக்குனர் மாருதி இயக்க பீப்பிள்ஸ் மீடியா நிறுவனம் தயாரித்து வருகிறது. தமன் இசையமைக்கிறார். நிதி அகர்வால், மாளவிகா மோகனன், VTV கணேஷ், சஞ்சய் தத் உள்ளிட்டவர்கள் முக்கிய வேடங்களில் நடிக்கின்றனர்.

ஸ்பெயின் கார் ரேஸ் வெற்ற் மகிழ்ச்சி… அடுத்த படம் பற்றி பேசிய அஜித்..!

ஸ்பெயின் கார் ரேஸ் வெற்ற் மகிழ்ச்சி… அடுத்த படம் பற்றி பேசிய அஜித்..!தன்னுடைய ‘குட் பேட் அக்லி’ படம் அடைந்த மிகப்பெரிய வெற்றிக்குப் பிறகு அஜித்குமார் கடந்த சில மாதங்களாக கார் பந்தயங்களில் ஆர்வமாகக் கலந்துகொண்டு வருகிறார். இனிமேல் வருடத்துக்கு ஒரு படம், மீத நேரத்தில் கார் ரேஸ் பந்தயங்கள் என திட்டம் வகுத்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

‘லால் சலாம்’… தாதா சாகேப் விருது வென்ற மோகன்லாலுக்கு கேரள அரசு பாராட்டு விழா!

‘லால் சலாம்’… தாதா சாகேப் விருது வென்ற மோகன்லாலுக்கு கேரள அரசு பாராட்டு விழா!கலை துறைக்காக மத்திய அரசு வழங்கும் உயர்ந்த விருதுகளில் ஒன்றான தாதா சாகேப் பால்கே விருது உள்ளது. இந்நிலையில் இந்த ஆண்டு அவ்விருது பிரபல மலையாள நடிகர் மோகன் லாலுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. திரைத்துறையில் 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தொடர்ந்து இயங்கி வருபவர் மோகன்லால்.

கரூர் துயர சம்பவம்… சென்னையில் நடக்க இருந்த ப்ரமோஷன் நிகழ்ச்சி ரத்து!

கரூர் துயர சம்பவம்… சென்னையில் நடக்க இருந்த ப்ரமோஷன் நிகழ்ச்சி ரத்து!காந்தாரா படம் பெற்ற பெருவெற்றிக்குப் பிறகு தற்போது இரண்டாம் பாகம் ‘காந்தாரா-1’ உருவாகி ரிலீஸாகவுள்ளது. படத்துக்கு காந்தாரா –சேப்டர் 1 எனத் தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது. காந்தாரா படம்தான் இரண்டாம் பாகம். இதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நடக்கும் கதைதான் அடுத்த பாகத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தில் காந்தாரா தெய்வத்தின் பின்னணி பற்றி சொல்லப்பட்டுள்ளது.

வித்தியாசமான உடையில் அழகுப் பதுமையாய் ஜொலிக்கும் ஷிவானி!

வித்தியாசமான உடையில் அழகுப் பதுமையாய் ஜொலிக்கும் ஷிவானி!விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பான 'கடைக்குட்டி சிங்கம்' என்ற நாடகத்தின் மூலம் சீரியல் நடிகையாக தன்னுடைய டீனேஜ் வயதிலேயே அறிமுகமானவர் நடிகை ஷிவானி நாராயணன். அதன் பின்னர் விஜய் டிவியிலிருந்து வெளியேறி ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சியில் சில சீரியல்களில். சீரியலில் ஹோம்லியாக நடித்தலௌம் இன்ஸ்டாகிராமில் டான்ஸ் , கவர்ச்சி புகைப்படம் என தொடர்ந்து பதிவிட்டு பிரபலமானார்.

