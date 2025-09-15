திங்கள், 15 செப்டம்பர் 2025
திங்கள், 15 செப்டம்பர் 2025 (10:24 IST)

ரி ரிலீஸில் 25 ஆவது நாள் கொண்டாடும் விஜயகாந்தின் ‘கேப்டன் பிரபாகரன்’!

ரி ரிலீஸில் 25 ஆவது நாள் கொண்டாடும் விஜயகாந்தின் ‘கேப்டன் பிரபாகரன்’!
விஜயகாந்தின் திரை வாழ்க்கையில் மைல்கல்லாக அமைந்த படம்தான் அவரின் நூறாவது படமான ‘கேப்டன் பிரபாகரன்’. 1992 ஆம் ஆண்டு வெளியான இந்த திரைப்படம் அதுவரையிலான அவரின் வெற்றிகளை எல்லாம் தகர்த்தெறிந்து புதிய பென்ச்மார்க்கை உருவாக்கியது. ஆர் கே செல்வமணி இயக்கத்தில், விஜயகாந்த், சரத்குமார் மற்றும் மன்சூர் அலிகான் ஆகியோர் நடிப்பில் உருவான இந்த படத்துக்கு இளையராஜா இசையமைத்திருந்தார். விஜயகாந்த் மற்றும் இப்ராஹிம் ராவுத்தர் ஆகியோர் இணைந்து தயாரித்திருந்தனர்.

தமிழ் சினிமாவில் ரஜினி, கமல், சத்யராஜ் மற்றும் பிரபு போன்ற முன்னணி நடிகர்களுக்கு நூறாவது படம் வெற்றிப்படமாக அமையவில்லை. ஆனால் விஜயகாந்துக்கு ப்ளாக்பஸ்டர் படமாக கேப்டன் பிரபாகரன் அமைந்தது. இந்த படத்தில் பணியாற்றிய விஜயகாந்த் மற்றும் இப்ராஹிம் ராவுத்தர் ஆகிய இருவரும் மறைந்துவிட்ட நிலையில் கடந்த ஆகஸ்ட் 22 ஆம் ஆதேதி புதுப்பொலிவுடன் ரிலீஸானது.

இந்நிலையில் இந்த படத்துக்கு ரசிகர்களிடம் இருந்து அபரிமிதமான வரவேற்புக் கிடைத்து வருகிறது. தொடர்ந்து சிறப்பாக ஓடிவரும் கேப்டன் பிரபாகரன் இன்று ரி ரிலீஸில் 25 ஆவது நாளைக் கடந்துள்ளது. சமீபகாலங்களி ரி ரிலீஸ் படங்களில் விஜய்யின் கில்லி மற்றும் சச்சின் ஆகிய படங்களுக்கு அடுத்து கேப்டன் பிரபாகரன் ரசிகர்களிடம் நல்ல ஆதரவைப் பெற்றுள்ளது.

