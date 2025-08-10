விஜய் டிவியின் பாக்கியலட்சுமி, தங்கமகள் தொடர்கள் நிறைவு.. 2 தொடர்களின் நேரம் மாற்றம்..!
விஜய் தொலைக்காட்சியில் பிரபலமான தொடர்களான 'பாக்கியலட்சுமி' மற்றும் 'தங்கமகள்' ஆகியவை நிறைவடைந்ததை தொடர்ந்து, மற்ற தொடர்களின் ஒளிபரப்பு நேரங்கள் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளன.
மாற்றப்பட்ட நேரங்கள்:
பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் - 2: இரவு 8:00 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகி வந்த 'பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் - 2' தொடர், ஆகஸ்ட் 11 முதல் இரவு 7:30 மணி முதல் 8:15 மணி வரை ஒளிபரப்பாகும்.
அய்யனார் துணை: இரவு 8:15 மணி முதல் 9:00 மணி வரை 'அய்யனார் துணை' தொடர் ஒளிபரப்பாகும்.
மகளே என் மருமகளே: 'மகளே என் மருமகளே' தொடர் ஆகஸ்ட் 11 முதல் திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை மதியம் 3:00 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகும்.
தனம்: பிற்பகல் 3:00 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகி வந்த 'தனம்' தொடர், ஆகஸ்ட் 11 முதல் திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை மதியம் 3:30 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகும்.
