புதன், 25 மார்ச் 2026
Written By Siva
Last Modified: புதன், 25 மார்ச் 2026 (12:47 IST)

கைவசம் 9 படங்கள் வைத்திருக்கும் விஜய் சேதுபதி.. ‘ஜெயிலர் 2’ முதல் ‘பாக்கெட் நாவல்’ வரை..!

கைவசம் 9 படங்கள் வைத்திருக்கும் விஜய் சேதுபதி.. ‘ஜெயிலர் 2’ முதல் ‘பாக்கெட் நாவல்’ வரை..!
தனித்துவமான கதைகளை தேர்ந்தெடுப்பதில் கில்லாடியான விஜய் சேதுபதி, 'மகாராஜா' வெற்றிக்கு பிறகு முன்பை விட அதிக வேகத்தில் இயங்கி வருகிறார். தற்போது தமிழ் சினிமாவில் அதிக படங்களைக் கைவசம் வைத்திருக்கும் நடிகராக அவர் உருவெடுத்துள்ளார்.
 
மிஷ்கினின் 'ட்ரெயின்' கோடை விடுமுறை ரிலீஸாக தயாராக உள்ளது. தெலுங்கு இயக்குநர் பூரி ஜெகநாத்தின் பிரம்மாண்ட படைப்பான 'Slumdog' மற்றும் பாலாஜி தரணிதரனின் புதிய படம் என அடுத்தடுத்த அறிவிப்புகள் ரசிகர்களை குஷிப்படுத்தியுள்ளன. 
 
இதுதவிர, ரஜினியின் 'ஜெயிலர் 2' படத்தில் முக்கியத் திருப்பம் தரும் வேடத்திலும், தியாகராஜன் குமாரராஜாவின் 'பாக்கெட் நாவல்' தொடரிலும் அவர் நடித்து வருகிறார்.
 
வெற்றிமாறன் - சிம்பு கூட்டணியின் 'அரசன்' படத்தில் முக்கிய பங்களிப்பை வழங்கும் சேதுபதி, விரைவில் மணிரத்னம் இயக்கத்திலும் இணையவுள்ளார். இதற்கிடையில், பிளாக்பஸ்டர் ஹிட் கொடுத்த 'மகாராஜா 2' மற்றும் மகிழ் திருமேனி இயக்கும் புதிய படங்கள் என அவரது பட்டியல் நீள்கிறது. 
 
நடிப்பின் மீதான தாகமும், வித்தியாசமான களங்களும் அவரை என்றும் ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஆளுமையாக நிலைநிறுத்துகின்றன.
 
