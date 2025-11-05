புதன், 5 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: புதன், 5 நவம்பர் 2025 (17:36 IST)

மணிரத்னம் இயக்கத்தில் உருவாகும் படத்தில் விஜய் சேதுபதி!

மணிரத்னம் இயக்கத்தில் உருவாகும் படத்தில் விஜய் சேதுபதி!
தமிழ் சினிமாவின் அடையாளங்களில் ஒருவராக இருப்பவர் இயக்குனர் மணிரத்னம். அவர் அழைத்தால் கதை கூட கேட்காமல் இந்தியாவில் உள்ள எந்த நட்சத்திரமும் வந்து அவர் இயக்கத்தில் நடிப்பார்கள். அப்படிப்பட்ட மணிரத்னம் இயக்கிய ‘தக் லைஃப்’ படுதோல்வி அடைந்தது மட்டுமல்லாமல் கேலிகளையும் விமர்சனங்களையும் பெற்றது.

மணிரத்னம் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன், சிலம்பரசன், ஜோஜூ ஜார்ஜ், த்ரிஷா, அசோக் செல்வன் என பலர் நடிப்பில் ஏ ஆர் ரஹ்மான் இசை மற்றும் ரவி கே சந்திரன் ஒளிப்பதிவில் உருவான ‘தக் லைஃப்’ படம் கடந்த 5 ஆம் தேதி ரிலீஸானது. கமல்ஹாசன், ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ் மற்றும் மணிரத்னம் ஆகியோர் இணைந்து தயாரித்தனர். இந்த தோல்வியால் மணிரத்னம் ஒரு சிறு இடைவெளியை எடுத்துக் கொண்டு அடுத்த படத்துக்கான திரைக்கதையை எழுதிவந்தார்.

இந்நிலையில் மணிரத்னத்தின் அடுத்த படத்தில் விஜய் சேதுபதி நடிக்கவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. விஜய் சேதுபதி ஏற்கனவே மணிரத்னம் இயக்கத்தில் ‘செக்கச் சிவந்த வானம்’ திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ள அஜித் 64 படத்தின் வேலைகள்!

சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ள அஜித் 64 படத்தின் வேலைகள்!தமிழ் சினிமாவின் உச்ச நட்சத்திரங்களில் ஒருவராக இருப்பவர் நடிகர் அஜித். கடந்த 15 ஆண்டுகளாக தன்னுடைய பட சம்மந்தமான விளம்பர நிகழ்ச்சிகளில் கூட அவர் கலந்துகொள்வதில்லை.ஆனாலும் அவரது படங்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் ஓப்பனிங்கும் வசூலும் கிடைக்கின்றன. அவர் நடிப்பில் கடைசியாக வெளியான ‘குட் பேட் அக்லி’ திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்று வசூலை வாரிக் குவித்துள்ளது. 250 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் திரையரங்கம் மூலமாக வசூல் ஈட்டியுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

இது பழைய கணக்கா? வில்லனாக நடிக்க வந்த 80ஸ் நடிகர்.. ஒரேடியாக மறுத்த அஜித்

இது பழைய கணக்கா? வில்லனாக நடிக்க வந்த 80ஸ் நடிகர்.. ஒரேடியாக மறுத்த அஜித்சில தினங்களாக நடிகர் கார்த்திக் பற்றி பல விஷயங்கள் சோசியல் மீடியாக்களில் பேசப்பட்டு வருகின்றன. அதற்கு முக்கிய காரணம் நடிகரும் இயக்குனருமான பாரதிகண்ணன் கார்த்திக் பற்றி அவருடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்ததன் விளைவுதான்.

திவ்யாவை பதவியிலிருந்து தூக்கிய பிக்பாஸ்! விஜே பாருவுக்கு கிடைத்த லக்கி சான்ஸ்!? - Biggboss season 9

திவ்யாவை பதவியிலிருந்து தூக்கிய பிக்பாஸ்! விஜே பாருவுக்கு கிடைத்த லக்கி சான்ஸ்!? - Biggboss season 9பிக்பாஸ் வீட்டில் நடந்து வரும் ஆஹா ஓஹோ ஹோட்டல் டாஸ்க்கில் திவ்யாவின் பதவி பறிபோகும் நிலையில் இருப்பதை கடைசி ப்ரோமோ காட்டியுள்ளது.

மீண்டும் வேசம் போடும் ரங்கராஜ் பாண்டே

மீண்டும் வேசம் போடும் ரங்கராஜ் பாண்டேபிரபல செய்தி தொலைக்காட்சியில் செய்தி ஆசிரியராக பணியாற்றியவர் ரங்கராஜ் பாண்டே. இவரது கேள்விக்கு என்ன பதில் நிகழ்ச்சி மிகபிரபலம்.

விஜே பாருவுக்கு ப்ரஜின் - சாண்ட்ரா வைக்கப்போகும் ஆப்பு! பிக்பாஸ் கொடுத்த சீக்ரெட் டாஸ்க்! Biggboss season 9

விஜே பாருவுக்கு ப்ரஜின் - சாண்ட்ரா வைக்கப்போகும் ஆப்பு! பிக்பாஸ் கொடுத்த சீக்ரெட் டாஸ்க்! Biggboss season 9பிக்பாஸ் சீசன் 9-ல் வைல்ட் கார்ட் போட்டியாளர்களும் நுழைந்துவிட்ட நிலையில் ஒருவழியாக சீக்ரெட் டாஸ்க் விஷயத்தை கையில் எடுத்துள்ளார் பிக்பாஸ்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com